KF-21 Boramae na rozdrożu? Udane testy kontra presja budżetowa

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-01-22 13:22

Południowokoreański KF-21 Boramae na początku stycznia 2026 r. zakończył czteroletnie testy w locie. Program realizowany przez Korea Aerospace Industries zakończył się bez wypadków i przed planowanym terminem i tym samym projekt potwierdził swoją dojrzałość techniczną. Koreańskie media zwracają jednak uwagę, że jego dalsze losy zależą dziś od decyzji budżetowych i niepewnej współpracy z Indonezją.

  • KF-21 Boramae, koreański myśliwiec nowej generacji, pomyślnie zakończył czteroletnie testy w locie, wyprzedzając harmonogram.
  • Mimo technicznego sukcesu, przyszłość programu stoi pod znakiem zapytania z powodu problemów budżetowych i niepewnej współpracy z Indonezją.
  • Czy KF-21, projektowany jako tańsza alternatywa dla zachodnich myśliwców, zdoła pokonać przeszkody finansowe i stać się hitem eksportowym?

KF-21 Boramae po kilkuletnich testach

Południowokoreański serwis Kdefensenews, powołując się na agencję DAPA przypomniał, że Seul osiągnął kamień milowy w rozwoju własnego lotnictwa bojowego. Myśliwiec KF-21 Boramae pomyślnie zakończył czteroletni program testów w locie, rozpoczęty w lipcu 2022 r. wraz z pierwszym lotem prototypu. W trakcie testów wykonano 1600 lotów testowych i sprawdzono ponad 13 tys. scenariuszy operacyjnych z użyciem sześciu prototypów.

Ostatni lot testowy odbył się na początku stycznia 2026 r. nad wodami na południe od Sacheon, gdzie prototyp numer cztery pomyślnie przeprowadził próby użycia uzbrojenia powietrze-powietrze oraz manewry wyjścia z ekstremalnych położeń. Jak wyjaśnił portal, zakres testów został rozszerzony m.in. o operacje z bazy w Seosan oraz próby tankowania w powietrzu, po raz pierwszy w historii koreańskiego lotnictwa wojskowego na etapie rozwoju nowej konstrukcji.

Dzięki temu program zakończono dwa miesiące przed planowanym terminem, a DAPA zakłada zamknięcie fazy rozwojowej w pierwszej połowie 2026 r. i przekazanie pierwszych maszyn seryjnych siłom powietrznym Republiki Korei w drugiej jego połowie. Seryjna produkcja w 2026 r. ma objąć obejmie około 100 maszyn w dwóch wariantach. Początkowo samoloty będą realizować zadania myśliwskie, a zakres misji ma być stopniowo rozszerzany.

Południowokoreański myśliwiec gotowy do służby?

Jak już informowaliśmy, równolegle Korea Południowa rozwija zaplecze technologiczne programu KF-21 Boramae. Na początku stycznia br. serwis Jetline Marvel zwrócił uwagę, że południowokoreański rząd przeznaczył 3,4 mld dolarów na projekt krajowego silnika lotniczego realizowany w latach 2027–2040 przez Hanwha Aerospace.

Nowy silnik ma w przyszłości napędzać wersję Block 3 KF-21, ograniczając zależność od zagranicznych dostawców. Warto jednak zwrócić uwagę, że już teraz myśliwiec KF-21 w ponad 65 proc. wykorzystuje lokalnie produkowane komponenty. Władze liczą również na eksport KF-21 Boramae do państw poszukujących nowoczesnych, ale tańszych alternatyw dla zachodnich myśliwców.

KF-21 projektowany jest jako konstrukcja pomostowa między myśliwcami czwartej i piątej generacji. Maszyna ma oferować wysokie osiągi przy niższych kosztach eksploatacji niż typowe platformy stealth. Jego oficjalna cena została ustalona na ok. 83 mln USD za wariant Block 1 i 112 mln USD za bardziej zaawansowany Block 2. Na tle konkurencji KF-21 jest tańszą i dojrzalszą alternatywą dla projektów takich jak TAI Kaan oraz bezpieczniejszą opcją niż rosyjski Su-57, a jednocześnie realnym substytutem dla droższych zachodnich konstrukcji.

Choć obecne wersje nie spełniają w pełni kryteriów 5. generacji, zaplanowany rozwój - mowa tutaj o wersjach Block 3 i KF-21EX - ma stopniowo zbliżyć samolot do tego standardu. Dzięki temu myśliwiec KF-21 Boramae może stać się atrakcyjnym hitem eksportowym dla państw szukających nowoczesnych zdolności bojowych bez kosztów i ograniczeń chociażby związanych z F-35.

Zanim jednak do tego dojdzie, Seul musi przezwyciężyć pojawiające się wyzwania dla programu KF-21. Jak się bowiem okazuje, przyszłość KF-21 zależy od decyzji politycznych i budżetowych, które przesądzą o tym, czy szybko trafi do służby, czy raczej stanie się przykładem programu spowolnionego mimo technicznego sukcesu.

Polecany artykuł:

Wiemy, ile kosztuje koreański KF-21 Boramae. Jak wypada na tle konkurencji?

Sukces testów KF-21 kontra wyzwania z finansowaniem

Serwis Kdefensenews donosi, że problemy dla programu KF-21 zaczynają się na etapie finansowania. Południowokoreańskie ministerstwo finansów rozważa przesunięcie ukończenia pierwszej partii 40 samolotów KF-21 Block I z 2028 na 2029 rok. Siły Powietrzne jednocześnie realizują wiele kosztownych programów: od modernizacji floty myśliwskiej, przez systemy obrony przeciwrakietowej, po samoloty wczesnego ostrzegania i walki elektronicznej. Same zakupy zagranicznego uzbrojenia mają pochłonąć ok. 15 bln wonów.

Choć cały program KF-21 zaplanowano na 8,38 bln wonów w latach 2024–2028, roczne budżety okazują się niewystarczające. W efekcie znaczna część wydatków musiałaby zostać skumulowana w latach 2027–2028, a to zwiększa ryzyko dalszych opóźnień. Dodatkową niewiadomą pozostaje Indonezja, czyli pierwotny partner programu.

Jak informuje Kdefensenews, w Dżakarcie rozważany jest zakup 16 maszyn KF-21 Block II. Rozmowy dotyczą także wsparcia finansowego z koreańskiego banku eksportowego, które mogłoby pomóc w spłacie zaległych zobowiązań i sfinansowaniu zakupu. Kwestie kosztów, harmonogramów dostaw i udziału przemysłu wciąż jednak pozostają otwarte.

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
MYŚLIWIEC
KOREA POŁUDNIOWA