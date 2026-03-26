Ile kosztuje wyszkolenie pilota myśliwca w Polsce? MON ujawnia informacje o F-16 i FA-50

Piotr Miedziński
2026-03-26 13:08

Ministerstwo Obrony Narodowej uchyliło rąbka tajemnicy w sprawie kosztów i organizacji szkolenie pilotów wojskowych, zwłaszcza maszyn bojowych takich jak F-16 i FA-50. Według odpowiedzi na interpelacje, to wydatek rzędu od 1 mln USD do 1 mln 350 tys. USD, nie mówiąc o tym, że to skomplikowana operacja logistyczna, prowadzona na dwóch kontynentach.

Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej jest fundamentem obronności każdego państwa. Kluczową rolę odgrywają w nim nie tylko nowoczesne samoloty, ale przede wszystkim doskonale wyszkoleni piloci. Dlatego też poseł Joana Kluzik-Rostkowska złożyła interpelację poselską numer 15519 w sprawie użytkowania samolotów wojskowych. Poseł zadała następujące pytania:

  1. Ilu pilotów wyszkolono w Polsce na samolotach FA-50?
  2. Ilu pilotów instruktorów wyszkolono w Polsce/Korei Południowej na samolotach FA-50?
  3. Jaki jest koszt wyszkolenia pilota FA-50 w Korei Południowej oraz w Polsce?
  4.  Ilu pilotów wyszkolono w Polsce na samolotach F-16? Jakie mamy plany wobec tych szkoleń? Czy zamierzamy szkolić polskich pilotów F-16 w jednym z krajów UE?
  5. Wejście w użytkowanie w polskim wojsku samolotów FA-50 budzi obawy co do przyszłości użytkowania samolotów M-346. Proszę o odpowiedź, ilu pilotów oraz pilotów instruktorów wyszkolono w Polsce na samolotach M-346.
  6. Proszę o porównanie okresu szkolenia pilotów M-346 oraz pilotów FA-50, którzy mieliby latać na samolotach F-16 oraz F-35.

Na interpelacje odpowiedział Paweł Bejda, sekretarz stanu w MON. Jednym z najbardziej interesujących aspektów poruszonych w odpowiedzi MON są finanse. Resort poinformował, że koszty wyszkolenia jednego pilota są uzależnione od typu samolotu i kształtują się na poziomie od 1 mln USD do 1 mln 350 tys. USD. Kwota ta obejmuje kompleksowy proces, na który składają się tysiące godzin spędzonych w symulatorach, dziesiątki godzin w powietrzu, a także wynagrodzenie wysoko wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i obsługi naziemnej. To pokazuje, jak ogromną inwestycją w zdolności obronne kraju jest każdy pilot zasiadający za sterami myśliwca.

Szkolenie pilotów FA-50 – kluczowy kierunek: Korea Południowa

Wraz z wprowadzeniem do służby nowych samolotów FA-50 Fighting Eagle, Polska musiała stworzyć dedykowany system szkolenia. Jak informuje MON, obecnie jest realizowane "szkolenie pilotów samolotów FA-50 oraz szkolenie do poziomu instruktora na samolocie FA-50 w Korei Południowej". Decyzja o prowadzeniu treningów w kraju producenta jest logicznym krokiem, pozwalającym czerpać wiedzę bezpośrednio od źródła i wykorzystywać w pełni rozwiniętą infrastrukturę szkoleniową Korea Aerospace Industries. 

Piloci F-16: sprawdzony model polsko-amerykański

W przypadku filaru polskiego lotnictwa bojowego, czyli samolotów F-16 Jastrząb, system szkolenia jest już dobrze ugruntowany i opiera się na współpracy transatlantyckiej. MON potwierdza, że "szkolenie pilotów samolotów F-16 odbywa się zarówno w Polsce (cykl szkolenia podstawowego), jak i w USA".

Podstawy rzemiosła lotniczego piloci zdobywają w kraju, głównie w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Jednak szlify bojowe i zaawansowane techniki walki powietrznej polscy piloci F-16 zdobywają w Stanach Zjednoczonych, najczęściej w bazach Sił Powietrznych USA. Ten model pozwala na trening w zróżnicowanych warunkach i korzystanie z ogromnego doświadczenia amerykańskich instruktorów. Resort podkreślił również, że aktualnie "nie planuje się szkolenia pilotów F-16 w innym kraju UE".

Jaka przyszłość czeka pilotów? Brak planów "przesiadek" z FA-50 na F-16/F-35

Niezwykle istotną informacją zawartą w odpowiedzi ministerstwa jest deklaracja dotycząca przyszłych ścieżek kariery pilotów. MON jasno stwierdza, że "aktualnie nie planuje się przeszkalania pilotów FA-50 na pilotów F-16/F-35".

To sugeruje, że Siły Powietrzne dążą do stworzenia dwóch odrębnych, wyspecjalizowanych grup pilotów myśliwskich. Piloci FA-50 będą stanowić kadrę dedykowaną do obsługi tych maszyn, które pełnią rolę lekkich samolotów bojowych i zaawansowanych platform szkoleniowych. 

Rola M-346 „Bielik” – kuźnia kadr dla Sił Powietrznych

Zanim przyszły pilot zasiądzie za sterami FA-50 czy F-16, musi przejść zaawansowane szkolenie na samolocie odrzutowym. Tę rolę w polskim systemie pełni samolot M-346 „Bielik”. Jak wyjaśnia MON, jest on "wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby szkolenia podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) w Dęblinie – proces ten trwa nieprzerwanie od 2019 roku". „Bielik” to nowoczesna platforma typu AJT (Advanced Jet Trainer), która pozwala na płynne przejście z samolotów szkolenia podstawowego na wymagające myśliwce naddźwiękowe. Co ciekawe, szkolenia instruktorów na tej maszynie prowadzone są w Polsce już od dekady.

Mimo że odpowiedź MON jest szczegółowa, jeden aspekt pozostaje niejawny. Resort poinformował, iż dane dotyczące liczby wyszkolonych pilotów oraz pilotów-instruktorów są informacjami niejawnymi i nie mogą być upubliczniane.

Loty szkoleniowe FA-50

