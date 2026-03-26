Rafał Modrzewski z ICEYE w Radzie Biznesu. Prezydent Nawrocki łączy technologicznych wizjonerów

W środę, 25 marca, w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowego gremium doradczego – Rady Biznesu przy Prezydencie RP. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że głównym wyzwaniem jest wyrwanie kraju z tego, co ekonomiści nazywają „pułapką średniego rozwoju”.

Podczas inauguracji prezydent Nawrocki jasno określił misję nowego organu. Rada Biznesu przy prezydencie ma stać się platformą dialogu i współpracy między przedsiębiorcami a administracją państwową. Członkowie Rady będą analizować i recenzować projekty ustaw, które mają bezpośredni wpływ na działalność firm w Polsce. Gremium ma pomóc w stworzeniu „optymalnego i rozsądnego modelu współpracy”, który przyspieszy rozwój gospodarczy.

Zadaniem jest także przełamanie pułapki średniego rozwoju. To główne wyzwanie strategiczne. Pułapka ta polega na sytuacji, w której kraj traci zdolność do konkurowania z gospodarkami opartymi na niskich kosztach pracy, a jednocześnie nie jest wystarczająco innowacyjny, by rywalizować z światowymi liderami technologicznymi.

Prezydent podziękował przedsiębiorcom za ich wkład w transformację i sukces Polski na przestrzeni ostatnich 35 lat, podkreślając, że to na ich pracy, innowacyjności i odważnych decyzjach opiera się siła polskiej gospodarki.

Kto znalazł się w składzie Rady? Połączenie tradycji z innowacją

Największe zainteresowanie budzi skład nowo powołanej rady, który stanowi bezprecedensowe połączenie przedstawicieli tradycyjnych, ugruntowanych sektorów z liderami firm technologicznych, które w ostatnich latach podbijają światowe rynki. Koordynatorem prac Rady został doradca prezydenta, Karol Rabenda. W skład rady weszli:

Rafał Modrzewski – współzałożyciel i prezes ICEYE, firmy, która stała się globalnym liderem w dziedzinie obserwacji Ziemi za pomocą mikrosatelitów radarowych. To jeden z największych sukcesów polskiego sektora high-tech, dowód na to, że Polacy mogą tworzyć i rozwijać technologie o znaczeniu światowym.

Mateusz Staniszewski – jeden z twórców ElevenLabs, startupu wycenianego na ponad miliard dolarów, który rewolucjonizuje rynek syntezy mowy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ich technologia jest uznawana za jedną z najlepszych na świecie.

Jarosław Królewski – prezes i współzałożyciel Synerise, firmy specjalizującej się w rozwiązaniach opartych na AI i Big Data dla biznesu. Królewski jest również znaną postacią w świecie sportu jako kluczowa postać w klubie Wisła Kraków.

Uzupełnieniem dla technologicznych innowatorów są prezesi największych polskich firm, którzy reprezentują siłę i doświadczenie tradycyjnych gałęzi gospodarki.

Piotr Żak – prezes Cyfrowego Polsatu oraz spółki energetycznej ZE PAK, reprezentujący potężny sektor mediów, telekomunikacji i transformacji energetycznej.

Dariusz Sapiński – prezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita, jednego z największych producentów nabiału w Europie Środkowo-Wschodniej.

Krzysztof Pawiński – prezes Grupy Maspex, giganta na rynku spożywczym, właściciela takich marek jak Tymbark, Kubuś czy Lubella.

Międzynarodowy wymiar i przyszłe zadania Rady

Prezydent Nawrocki w swoim wystąpieniu nakreślił również ambitne cele na arenie międzynarodowej. Podkreślił, że zaproszenie Polski na szczyt G20 jest dowodem sukcesu gospodarczego, ale celem jest stała obecność Polski w tej prestiżowej grupie. Według słów prezydenta, po rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, administracje obu krajów już pracują nad realizacją tego celu.

Kolejnym ważnym obszarem działania ma być Inicjatywa Trójmorza. Prezydent zaprosił członków Rady Biznesu na najbliższy szczyt inicjatywy, który odbędzie się w kwietniu w Dubrowniku. Ma to być okazja do nawiązania relacji z przedstawicielami biznesu z 13 krajów regionu, zamieszkiwanego przez 130 milionów ludzi. To wyraźny sygnał, że Polska widzi swoją przyszłość w budowaniu silnych więzi gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej.

ICEYE

ICEYE to polsko-fińska firma technologiczna, która jest właścicielem i operatorem największej na świecie konstelacji komercyjnych satelitów radarowych. Założona przez Polaka Rafała Modrzewskiego i Fina Pekkę Laurilę, spółka zrewolucjonizowała rynek obserwacji Ziemi, dostarczając dane o dowolnym miejscu na planecie w niemal rzeczywistym czasie, niezależnie od pogody i pory dnia. Dzięki unikalnej technologii SAR, ICEYE stało się kluczowym partnerem dla rządów, sił zbrojnych i sektora ubezpieczeniowego na całym świecie.

Polska odgrywa kluczową rolę w globalnej strukturze ICEYE. W warszawskim oddziale firmy zlokalizowane jest Centrum Operacji Satelitarnych, które zarządza całą konstelacją satelitów na orbicie. To właśnie polscy inżynierowie odpowiadają za produkcję kluczowych podzespołów dla każdego satelity, w tym systemów zasilania, sterowania czy zarządzania radarem.

Firma stale zwiększa swoje zaangażowanie w Polsce. W 2025 roku podpisano list intencyjny w sprawie otwarcia nowego biura w Katowickim Hubie Gamingowo-Technologicznym. ICEYE aktywnie współpracuje również z polskim rządem. W maju 2025 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na pozyskanie satelitów w ramach programu MikroSAR, co ma wzmocnić zdolności rozpoznawcze Wojska Polskiego.