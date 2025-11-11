GE Aerospace i Shield AI łączą siły. Wspólnie opracują napęd dla bezzałogowego myśliwca X-BAT

oprac. Karolina Modzelewska
2025-11-11 8:01

GE Aerospace i Shield AI ogłosiły współpracę przy rozwoju technologii napędowych dla nowego programu bezzałogowego statku powietrznego X-BAT. Porozumienie zakłada wykorzystanie silnika F110-GE-129 z zaawansowaną dyszą wektorującą ciąg AVEN, który ma zapewnić wyjątkową manewrowość i zdolność pionowego startu i lądowania.

GE Aerospace (NYSE: GE) oraz Shield AI ogłosiły zawarcie porozumienia o współpracy

i

Autor: GE Aerospace/ Materiały prasowe

GE Aerospace i Shield AI podpisują porozumienie o współpracy

GE Aerospace (NYSE: GE) oraz Shield AI poinformowały o zawarciu Memorandum of Understanding (MOU), które dotyczy współpracy w zakresie technologii napędowych dla programu X-BAT. W ramach porozumienia do napędu nowego bezzałogowego statku powietrznego wybrano silnik F110-GE-129 z osiowosymetryczną dyszą wektorującą ciąg (Axisymmetric Vectoring Exhaust Nozzle, AVEN). GE Aerospace będzie odpowiadać za wsparcie w obszarze napędu i testów.

„Cieszymy się, że możemy połączyć doświadczenie GE Aerospace w projektowaniu i skalowaniu systemów napędowych z kompetencjami Shield AI w rozwijaniu platform lotniczych, co pozwoli szybciej przechodzić od koncepcji do pełnej zdolności operacyjnej” - powiedziała Amy Gowder, prezes i dyrektor generalna działu Defense & Systems w GE Aerospace. „Wspólnie redefiniujemy sposób, w jaki zaawansowane technologie napędowe są integrowane z autonomicznymi systemami bojowymi. Współpraca z Shield AI podkreśla nasze zaangażowanie w rozwój napędów dla nowej generacji bezzałogowych platform powietrznych” - dodał.

  • GE Aerospace i Shield AI łączą siły, aby stworzyć przełomową technologię napędową dla autonomicznego myśliwca X-BAT.
  • Wykorzystany zostanie sprawdzony silnik F110-GE-129 z innowacyjną dyszą AVEN, zapewniającą niespotykaną manewrowość i zdolność pionowego startu/lądowania.
  • Ta współpraca ma przyspieszyć rozwój bezzałogowych platform powietrznych nowej generacji.

X-BAT - autonomiczny myśliwiec nowej generacji

X-BAT, zaprezentowany 21 października w Waszyngtonie, to autonomiczny myśliwiec VTOL (Vertical Take-Off and Landing) opracowany przez Shield AI. Maszyna została zaprojektowana z myślą o operacjach w środowisku o ograniczonym dostępie i wysokim poziomie zagrożenia. System sterowany przez oprogramowanie autonomiczne Hivemind pozwala X-BAT-owi realizować misje bojowe w warunkach intensywnej walki o przewagę powietrzną, zarówno samodzielnie, jak i w roli bezzałogowego skrzydłowego.

„Silnik F110 produkcji GE Aerospace to jeden z najbardziej niezawodnych i sprawdzonych napędów w historii lotnictwa myśliwskiego, a jego charakterystyka pracy doskonale odpowiada wymaganiom konstrukcji VTOL, jaką reprezentuje X-BAT” - powiedział Armor Harris, starszy wiceprezes ds. inżynierii lotniczej w Shield AI. „GE Aerospace jest dla nas doskonałym partnerem, a potencjał naszego wspólnego zespołu napawa nas ogromnym optymizmem” - podkreślił.

Połączenie doświadczenia w napędach i autonomii lotu

Współpraca GE Aerospace i Shield AI ma przyspieszyć rozwój przyszłych bezzałogowych platform powietrznych poprzez połączenie doświadczenia w projektowaniu, testowaniu i certyfikacji systemów napędowych z zaawansowaną technologią autonomicznego lotu.

Silnik F110, produkowany nieprzerwanie od czterech dekad, przeszedł liczne modernizacje i pozostaje jednym z najbardziej zaufanych napędów w lotnictwie wojskowym. Zgromadził już ponad 11 milionów godzin wylatanych w powietrzu, oferując najwyższy ciąg w swojej klasie. W wersji opracowanej dla X-BAT-a zastosowano dyszę AVEN, umożliwiającą wektorowanie ciągu w osi pionowej, co pozwala na pionowy start i lądowanie oraz poprawia manewrowość podczas lotu poziomego.

Co ciekawe, pod koniec października br. GE Aerospace podpisało z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi WZL-2 porozumienie dotyczące współpracy w obszarze rozwoju zdolności obsługi technicznej, napraw i przeglądów (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) tych samych silników. 

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MYŚLIWIEC
bezzałogowiec