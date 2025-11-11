GE Aerospace i Shield AI łączą siły. Wspólnie opracują napęd dla bezzałogowego myśliwca X-BAT

GE Aerospace i Shield AI podpisują porozumienie o współpracy

GE Aerospace (NYSE: GE) oraz Shield AI poinformowały o zawarciu Memorandum of Understanding (MOU), które dotyczy współpracy w zakresie technologii napędowych dla programu X-BAT. W ramach porozumienia do napędu nowego bezzałogowego statku powietrznego wybrano silnik F110-GE-129 z osiowosymetryczną dyszą wektorującą ciąg (Axisymmetric Vectoring Exhaust Nozzle, AVEN). GE Aerospace będzie odpowiadać za wsparcie w obszarze napędu i testów.

„Cieszymy się, że możemy połączyć doświadczenie GE Aerospace w projektowaniu i skalowaniu systemów napędowych z kompetencjami Shield AI w rozwijaniu platform lotniczych, co pozwoli szybciej przechodzić od koncepcji do pełnej zdolności operacyjnej” - powiedziała Amy Gowder, prezes i dyrektor generalna działu Defense & Systems w GE Aerospace. „Wspólnie redefiniujemy sposób, w jaki zaawansowane technologie napędowe są integrowane z autonomicznymi systemami bojowymi. Współpraca z Shield AI podkreśla nasze zaangażowanie w rozwój napędów dla nowej generacji bezzałogowych platform powietrznych” - dodał.

GE Aerospace i Shield AI łączą siły, aby stworzyć przełomową technologię napędową dla autonomicznego myśliwca X-BAT.

Wykorzystany zostanie sprawdzony silnik F110-GE-129 z innowacyjną dyszą AVEN, zapewniającą niespotykaną manewrowość i zdolność pionowego startu/lądowania.

Ta współpraca ma przyspieszyć rozwój bezzałogowych platform powietrznych nowej generacji.

X-BAT - autonomiczny myśliwiec nowej generacji

X-BAT, zaprezentowany 21 października w Waszyngtonie, to autonomiczny myśliwiec VTOL (Vertical Take-Off and Landing) opracowany przez Shield AI. Maszyna została zaprojektowana z myślą o operacjach w środowisku o ograniczonym dostępie i wysokim poziomie zagrożenia. System sterowany przez oprogramowanie autonomiczne Hivemind pozwala X-BAT-owi realizować misje bojowe w warunkach intensywnej walki o przewagę powietrzną, zarówno samodzielnie, jak i w roli bezzałogowego skrzydłowego.

„Silnik F110 produkcji GE Aerospace to jeden z najbardziej niezawodnych i sprawdzonych napędów w historii lotnictwa myśliwskiego, a jego charakterystyka pracy doskonale odpowiada wymaganiom konstrukcji VTOL, jaką reprezentuje X-BAT” - powiedział Armor Harris, starszy wiceprezes ds. inżynierii lotniczej w Shield AI. „GE Aerospace jest dla nas doskonałym partnerem, a potencjał naszego wspólnego zespołu napawa nas ogromnym optymizmem” - podkreślił.

Połączenie doświadczenia w napędach i autonomii lotu

Współpraca GE Aerospace i Shield AI ma przyspieszyć rozwój przyszłych bezzałogowych platform powietrznych poprzez połączenie doświadczenia w projektowaniu, testowaniu i certyfikacji systemów napędowych z zaawansowaną technologią autonomicznego lotu.

Silnik F110, produkowany nieprzerwanie od czterech dekad, przeszedł liczne modernizacje i pozostaje jednym z najbardziej zaufanych napędów w lotnictwie wojskowym. Zgromadził już ponad 11 milionów godzin wylatanych w powietrzu, oferując najwyższy ciąg w swojej klasie. W wersji opracowanej dla X-BAT-a zastosowano dyszę AVEN, umożliwiającą wektorowanie ciągu w osi pionowej, co pozwala na pionowy start i lądowanie oraz poprawia manewrowość podczas lotu poziomego.

Co ciekawe, pod koniec października br. GE Aerospace podpisało z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi WZL-2 porozumienie dotyczące współpracy w obszarze rozwoju zdolności obsługi technicznej, napraw i przeglądów (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) tych samych silników.