GE Aerospace na MSPO 2025. Amerykanie stawiają na szkolenia i transfer technologii do Polski

GE Aerospace podpisało list intencyjny z WAT, aby rozwinąć programy szkoleniowe i transfer technologii w Polsce.

Współpraca dotyczy obsługi silnika F110-GE-129, napędzającego F-15EX, oraz analizy utworzenia Laboratorium Wytwarzania Przyrostowego.

GE Aerospace dąży do budowania lokalnych kompetencji w Polsce, przygotowując się na potencjalne wdrożenie F-15EX w polskim wojsku.

Porozumienie GE Aerospace z WAT - krok w stronę nowych kompetencji

Podczas 33. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Scott Keating, Regional VP/GM Sales, Business Development Europe z GE Aerospace podpisali list intencyjny, który zapowiada wolę współpracy nad programem szkoleniowym w zakresie obsługi naziemnej silnika F110-GE-129E, czyli silnika napędzającego myśliwiec F-15EX.

GE Aerospace oraz WAT prowadziły również rozmowy na temat możliwościach utworzenia w WAT Laboratorium Wytwarzania Przyrostowego Silników Lotniczych, a także powołania szkoły silnikowej dla personelu technicznego obsługującego silnik F110. Jak podkreślił Scott Keating. Firma GE Aerospace „chce być gotowa” do przeszkolenia techników i personelu wojskowego, jeśli Polska wybierze rozwiązania napędzane silnikami F110. W komunikatach GE zaznaczono, że projekt ma również rozwijać dotychczasową współpracę. Nie można bowiem zapominać, że GE Aerospace i WAT współpracowały już przy programie offsetowym AH-64E Apache.

„W sytuacji, gdy Polska rozważa wybór myśliwców nowej generacji i ich silników, GE Aerospace chce być gotowe, aby szkolić techników i personel wojskowy w zakresie naszych zaawansowanych silników F110, które napędzają myśliwiec Boeing F-15EX” – podkreślił Scott Keating. „To porozumienie z WAT zapewni naszą gotowość szkoleniową, a jednocześnie umożliwi Akademii korzystanie z doświadczeń GE Aerospace w obszarze technologii przyrostowych, rozwijanych w Polsce” - dodał. „Chcemy rozwijać nasze dotychczasowe doświadczenia we współpracy z krajowym przemysłem obronnym, wspierając budowę lokalnych kompetencji w zakresie produkcji wybranych komponentów, obsługi i remontów tego zaawansowanego silnika, który napędza Boeinga F-15EX” - mówił z kolei podczas wydarzenia gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Jeśli umowa zostanie sfinalizowana, GE Aerospace przekaże WAT materiały dydaktyczne i szkoleniowe dotyczące silnika F110-GE-129 oraz wspólnie opracuje programy kształcenia w tym zakresie.

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy @WAT_edu a @GE_Aerospace producentem silnika dla myśliwca F-15EX to sygnał zainteresowania obu stron programem szkoleniowym w zakresie obsługi naziemnej silnika F110-GE-129E i utworzenia Laboratorium Wytwarzania Przyrostowego Silników… pic.twitter.com/55g9ZEhvtZ— Wojskowa Akademia Techniczna (@WAT_edu) September 2, 2025

GE Aerospace w Polsce

GE Aerospace to globalny lider w dziedzinie napędu lotniczego, usług i systemów, z flotą ok. 49 000 silników komercyjnych i 29 000 wojskowych. Firma jest obecna w Polsce od ponad 30 lat. Obecnie zatrudnia ponad 2000 wysoko wykwalifikowanych pracowników w sześciu zakładach, gdzie rozwijane są technologie lotnicze nowej generacji dla obronności i sektora cywilnego. Jak informuje firma, od 1992 roku zainwestowała w Polsce 700 mln dolarów, w tym 50 mln rocznie wyłącznie w projekty badawczo-rozwojowe i pozostaje długoterminowym strategicznym partnerem kraju.

Warto również wspomnieć, że GE Aerospace prowadzi badania nad technologiami przyrostowymi od lat 80., a w 2012 roku przejęło firmę Morris Technologies, czyli światowego lidera w tej dziedzinie. Obecnie amerykańska firma wykorzystuje elementy produkowane technologią addytywną w silnikach komercyjnych i wojskowych, co pozwala na uzyskanie bardziej złożonych komponentów o większej efektywności, mniejszej masie i niższym zużyciu paliwa.