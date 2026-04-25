Komandosi z Bolesławca poszukiwali skarbów Hitlera. Co naprawdę ukryli Niemcy na Dolnym Śląsku?

Jarosław Rybak
2026-04-25 12:03

Żołnierze z 62. Kompanii Specjalnej WP, która stacjonowała w Bolesławcu, brali udział w jednej z najbardziej zagadkowych operacji PRL-owskich służb specjalnych – poszukiwaniach skarbów zagrabionych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Kosztowności miały być ukryte na Dolnym Śląsku.

Komandosi z Bolesławca poszukiwali skarbów Hitlera
Galeria zdjęć 7
  • Informacja o nietypowym zadaniu pochodzi z kroniki 62. Kompanii Specjalnej.
  • Żołnierze do dziś nie opowiadają o wszystkich szczegółach, gdyż uważają, że nadal obowiązuje ich tajemnica.
  • W czasie poszukiwań korzystano ze wskazówek radiestety.

Informacja z kroniki 62. Kompanii Specjalnej

Skąd wiemy o zaangażowaniu żołnierzy jednostki specjalnej Wojska Polskiego z czasów Układu Warszawskiego w tajną operację? Z kroniki tej jednostki. W tamtych czasach nie był to dokument objęty tajemnicą, ale dostępny dla wybranych.

„Pod koniec listopada 1982 r. dwie grupy żołnierzy pod dowództwem mł. chor. Tomasza Skiwniewskiego i mł. chor. Grzegorza Wyrwała zabezpieczały rejon specjalnych prac prowadzonych przez służby Ministerstwa Obrony Narodowej w Karkonoszach. Były to zadania szczególnie odpowiedzialne i wymagały stałej czujności” – czytamy w kronice jednostki.

W kompanii operacją kierował kpt. Romuald Chwieduk, zastępca dowódcy ds. politycznych.

W kronice nie znajdziemy jednak informacji o kolejnej grupie, dowodzonej przez st. chor. sztab. Bogdana Fiałkowskiego, która operowała niedaleko Jeleniej Góry, w okolicach Sosnówki.

– Prowadziliśmy poszukiwania w pobliżu dawnego niemieckiego lotniska wojskowego. Znaleźliśmy wielką, ale pustą grotę skalną. Spokojnie mogła w niej zawrócić ciężarówka z przyczepą - wspomina Bogdan Fiałkowski.

Poszukiwanie skarbów Hitlera? To do dziś tajemnica!

Uczestnicy tamtych działań niechętnie o nich opowiadają.

– Podpisywaliśmy oświadczenia o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej. Nie pytaliśmy czego szukamy. Mówiło się o skarbach albo o hitlerowskich dokumentach – wyjaśnia jeden z żołnierzy.

Jeśli był w to zaangażowany Zarząd II (wywiad wojskowy), to chyba była poważna sprawa? Zostałem oddelegowany do pomocy ppłk. Bogdanowi Chrobotowi z Zarządu II, który przyjechał do nas z Wrocławia. On miał jakieś dokumenty, które dotyczyły miejsc ukrycia. Rozkazy były jasne. A ja w ciągu wielu lat służby nauczyłem się, żeby o zbyt wiele nie pytać i niewiele pamiętać - tłumaczy Romuald Chwieduk.

Ppłk Bogdan Chrobot w 1981 r. został wyznaczony przez szefa Zarządu II Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP do prac związanych z poszukiwaniem „walorów bankowych III Rzeszy”. Opracował mapy i wytypował 11 miejsc do poszukiwań.

„Złoto Wrocławia" czy „Bursztynowa Komnata"?

Czego szukano? Obecnie hipotez jest sporo. Pod koniec II wojny w rejonie Karkonoszy hitlerowcy mieli ponoć ukryć „Złoto Wrocławia”, czyli skarbiec wrocławskiego banku, kosztowności przewiezione z innych części Niemiec, nawet 80 proc. zrabowanych w czasie wojny dóbr kultury, może nawet „Bursztynową Komnatę”, do dziś cenne archiwa gestapo i niemieckiego wywiadu, wyniki badań nad „cudownymi broniami” Hitlera, w tym bronią jądrową oraz rakietami V-1 i V-2.

Dlatego niektórzy pasjonaci poszukiwań szacują, że w Sudetach może być ukrytych nawet kilkanaście transportów kolejowych kosztowności.

To rozpalało wyobraźnię nie tylko poszukiwaczy skarbów, ale i oficerów służb specjalnych PRL, później WSI, a nawet Józefa Oleksego, gdy był premierem.

Studnia jak z filmu „Pan Samochodzik"

W wykazie ppłk. Chrobota nie było Świeradowa Zdroju, którym PRL-owskie specsłużby interesowały się na początku lat 70. ubiegłego wieku. O poszukiwaniach w tych okolicach wspomina natomiast mjr Chwieduk. Pamięta poszukiwania w starej kamienicy.

– W piwnicy była ocembrowana studnia. Tuż nad lustrem wody, niewidoczne z góry, wykuto wejście w bok, do jakiegoś tunelu. Takie samo, jak w filmie „Pan Samochodzik”. Ale myśmy tam nie wchodzili – twierdzi mjr Chwieduk.

Grupa chor. Skiwniewskiego działała w pocysterskim klasztorze w Lubiążu. Potężny klasztor z licznymi podziemiami był świetnym miejscem do ukrycia skarbu. Już w czasie II wojny hitlerowcy zamienili go w składnicę dzieł sztuki i archiwaliów.

Radiesteta wskazywał miejsca kopania

W listopadzie 1982 r. do Lubiąża przyjechał mjr Jerzy Liwski z szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej (WSW) z tajemniczym radiestetą, który wskazał kilka lokalizacji ukrycia skarbów. Dlatego w połowie listopada w miejscach wytypowanych przez różdżkarza poszukiwania rozpoczął pododdział z wojsk inżynieryjnych. Żołnierze dysponowali ciężkim sprzętem do robót ziemnych.

– My zajmowaliśmy się ochroną i izolowaniem terenu. W związku z tym pilnowaliśmy centrum miejscowości, a nas pilnowała WSW – opowiada żołnierz z Bolesławca.

Niespodziewanie koparka odsłoniła metalowe naczynie z 1352 monetami ze złota i srebra. Znalezisko nazwane później „Skarbem Piastów Śląskich” sprzedano, a pieniądze miały zasilić budowę Pomnika Matki Polki lub Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej.

Podobno trafiły jednak do kasy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Poszukiwanie w rejonie Samotni

Kilkadziesiąt kilometrów od Lubiąża działało ok. 10 komandosów z grupy st. chor. sztab. Grzegorza Wyrwała. Stacjonowali w „Samotni”, w jednym z najpiękniejszych zakątków Karkonoszy. Schronisko „Samotnia” leży na trasie z Karpacza na Śnieżkę, przy Małym Stawie.

Żołnierze zamieszkali w drewutni na zapleczu „Samotni”, dowódca zajął pokój na piętrze schroniska. Waldemar Siemaszko i jego żona Sylwia, którzy od 1966 r. kierowali schroniskiem, zostali powiadomieni, że w okolicy trwają ćwiczenia wojskowe.

W książce „Złoto generałów” Sylwia Siemaszko opowiada, że komandosi mieli zajęcia głównie w rejonie pobliskiego „Domku Myśliwskiego”. Jednak poszukiwacze skarbów interesowali się też pobliskim Białym Jarem, partiami podszczytowymi Śnieżki oraz Małym Stawem. Nurkowanie w nim nie przyniosło jednak żadnych efektów.

Znaleźli skład starych puszek

– Kiedyś grupa ludzi w cywilnych ubraniach przyprowadziła różdżkarza. Chodził w okolicach „Domku”. W jednym miejscu zawieszona na sznurku kulka radiestety zaczęła się ruszać. Więc cywile rozkopali to miejsce. Ale znaleźli tylko składowisko starych puszek. Potem różdżkarz wpadł do potoku, zdenerwował się i zakończył poszukiwania – w 2006 r. wspominał chor. Grzegorz Wyrwał.

Komandosi mieli obowiązek legitymować każdego, kto przebywał się w okolicach „Samotni” i „Domku Myśliwskiego”.

„Tylko mi tu kur… bez pseudonimów!”

– To był czas stanu wojennego. Więc turystyka górska została zabroniona. Dlatego schronisko było wymarłe, mieszkała tam tylko obsługa. Ale i tak całodobowo obstawialiśmy drogę na Śnieżkę. Niższych partii góry pilnowała WSW – opowiadał Grzegorz Wyrwał.

Kiedyś żołnierze Grzegorza Wyrwała zatrzymali samotnego wędrowca. Zapytany kim jest, odpowiedział, że katechetą. Ponieważ jeden z komandosów nie do końca usłyszał, to szybko odpowiedział:

„Tylko mi tu kur… bez pseudonimów!”

Po powrocie do macierzystych koszar nikt nie zadawał zbędnych pytań.

– Dowódca naszej 62. Kompanii Specjalnej, mjr Andrzej Żdan, zapytał mnie tylko czy wszystko było w porządku? Odpowiedziałem, że tak. I na tym się skończyły pytania. Nikogo z nas nie dziwił taki brak zainteresowania. Takie zasady obowiązywały w jednostkach specjalnych – opowiadał chor. G. Wyrwał.

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki