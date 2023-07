Rosja rozszerzy krąg poborowych z 27. do 30. roku życia. Będą mieli zakaz wyjazdu za granicę

Na razie są to projekty ustaw po końcowych czytania. Mają być następnie zatwierdzone przez senatorów oraz podpisane przez prezydenta FR. Co w zasadzie jest pewnikiem. Nowelizacja ustawy o służbie wojskowej ma wejść w życie od 1 stycznia 2024 r. Z propozycją nowelizacji i podniesienia górnej granicy wieku poborowych wystąpił w grudniu 2022 r. sam minister obrony Siergiej Szojgu. Relacjonująca nadchodzące zmiany „Komsomolska Prawda” podała, że Komitet Obrony Dumy Państwowej (odpowiednik naszej sejmowej komisji obrony narodowej) uzasadnił takie poprawki faktem, że wpłynęła do parlamentu... ogromna liczba apeli od rodziców poborowych. Uwaga, uwaga! Apelujący o zmiany prosili, aby ich dzieci miały możliwość służby w wojsku, a następnie zdobycia wykształcenia, zdobycia pracy! Aleksiej Żurawlew, pierwszy zastępca przewodniczącego Komitetu Obrony Dumy Państwowej, skomentował te apele: „Dla wielu lepiej jest wstąpić do wojska w wieku 18 lat, zaraz po szkole, aby spłacić dług wobec Ojczyzny, a następnie zacznij budować rodzinę i karierę” . I wsio jasne. Oficjalnie podniesienie limitu wiekowego tłumaczy się… niżem demograficznym. „Spadek liczby urodzeń w latach 90. i początek „zera” wpływa na wielkość zasobu mobilizacyjnego” – podkreśla portal.

25 lipca Duma przyjęła – podaje państwowa agencja prasowa TASS – projekt ustawy ustanawiający m.in. zakaz opuszczania FR jej obywatelom podlegającym poborowi do służby wojskowej od momentu wysłania im wezwania, w tym do miejsca pracy lub nauki. Nowe prawo zabrani także poborowym opuszczania FR od dnia wpisania takiego wezwania do rejestru przekazanych wezwań.

Dla uzupełnienia strat w sile żywej 21 września 2022 r. w FR ogłoszono tzw. częściową mobilizację rezerwistów w wieku od 19. do 65. roku życia. Oficjalnie zakończono ją 28 października i wtedy Szojgu zameldował Putinowi, że zmobilizowano ok. 300 tys. rezerwistów. Według niezależnych mediów rosyjskich faktyczna liczba była znacznie wyższa i sięgała pół miliona. Średni wiek zmobilizowanego rezerwisty, jak podało Ministerstwo Obrony FR, wyniósł 35 lat. Znacznie więcej jednak Rosjan uciekło za granicę przed wojskiem niż zostało do niego zaciągniętych. Szacunki są różne i oscylują między 350 a 700 tys. osób. Od 1 stycznia 2024 r. możliwości ucieczki przed „obywatelskim obowiązkiem” będą mocno ograniczone.

Dlaczego „dostawa nowego żołnierza” idzie władzy rosyjskiej po grudach? Przede wszystkim dlatego, że potencjalni żołnierze są przeznaczeni nie do obrony kraju przed agresją, ale do kontynuowania agresji na obcy kraj. Per analogia: przypomnijmy, że do Wietnamu też się młodzi Amerykanie gremialnie nie garnęli. Już jesienią 2022 r. amerykańskie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) przypomniało, że nie można porównywać zdolności mobilizacyjnych FR z takimi, które były za czasów Związku Sowieckiego. W czasach sowieckich Armia Radziecka liczyła sobie 3,5 mln żołnierza. Jesienią 2022 r. jej liczebność Sil Zbronych FR szacowano na ok. 900 tys., z czego w liniowej służbie było ok. 280 tys. żołnierzy. Amerykanie mają pod bronią 1,3 mln ludzi i 800 tys. w rezerwie. Możliwe, że gdyby Putin posłuchał zwolenników wprowadzenia pełnej mobilizacji pod bronią byłoby znacznie więcej bojców, ale i kłopotów z tego wynikających (w tym natury politycznej) również by przybyło...