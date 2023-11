Polska wyśle specjalistów na granicę z Finlandią. Ważne słowa

Finlandia, która teraz mierzy się z poważnymi problemami na granicy, postanowiła zamknąć przejścia na całej granicy z Rosją. Wcześniej zabezpieczenia próbowały sforsować rzesze imigrantów, które były tam transportowane przez rosyjskie służby. Finlandia oficjalnie zgłosiła się o pomoc do Polski w rozwiązaniu tego problemu. Jak poinformował we wtorek w TVP Info szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w trakcie rozmów padła prośba i wniosek strony fińskiej o skierowanie polskiej misji doradczej do Finlandii w związku z nasileniem ataku hybrydowego na fińską granicę. - Celem misji jest przekazanie doświadczeń, które Polska w tym czasie zdobyła. To bogaty wachlarz, bo przypomnijmy mieliśmy całe spektrum zagrożeń w sferze informacyjnej, w sferze walki kognitywnej, również kwestie narracyjne, ale również kwestie związane ze stosowaniem prawa międzynarodowego, z pewną asertywnością służb w trakcie realizacji zadań służbowych na granicy, a także realizacją już typowo operacyjnych zadań związanych z reagowaniem np. na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez śmigłowce - przekazał Jacek Siewiera, szef BBN.

