Polacy nie ufają Trumpowi w polityce zagranicznej. Sondaż ujawnia zaskakujące różnice

Wybór Donalda Trump ponownie na prezydenta USA po czterech latach przerwy był dla wielu komentatorów czy obserwatorów, a nawet polityków w Europie sporym zaskoczeniem zwłaszcza po stronie liberalnej czy lewicowej. Dla jednych w USA wybór Trumpa to był dramat dla innych wręcz przeciwnie szansa na odbudowę silnych Stanów Zjednoczonych. Co jednak pokazują sondaże?

Donald Trump - silny polityką deportacyjną

Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych budzi wiele kontrowersji zwłąszczą jeśli chodzi o politykę zagraniczną względem swoich sojuszników czy wobec Rosji i konfliktu na Ukrainie. Mimo wszystko, Trump utrzymuje w partii Republikańskiej nadal wysokie poparcie, nieco gorzej jest jeśli chodzi o ogólne poparcie społeczne. Według niedawnego sondażu z 3 czerwca dla The Economist: ​​45% ludzi jest pozytywnie nastawionych do Trumpa, a 50% negatywnie. Sondaż Rasmussen Reports z 6 czerwca wykazał, że 50% respondentów popiera Trumpa, a 49% go nie popiera. Z kolei według sondażu Gallupa przeprowadzonego w dniach 1–18 maja, wskaźnik poparcia dla Trumpa wyniósł 43%.

Co ciekawe program deportacyjny administracji Trumpa spotkały się z pozytywnym odbiorem Amerykanów, w tym z utrzymującym się silnym poparciem ze strony bazy Partii Republikańskiej. Sondaż YouGov/CBS News przeprowadzony w dniach 4-6 czerwca wykazał, że 54 procent Amerykanów popiera program deportacyjny Trumpa skierowany przeciwko nielegalnym imigrantom, przewyższając jego oceny dotyczące gospodarki (42 procent) i inflacji (39 procent). Ponadto 51 procent popiera przeprowadzanie przeszukań przez ICE (Immigration and Customs Enforcement)

Sondaż RMG Research potwierdził ten wynik, 58 procent poparło działania deportacyjne. A w badaniu Insider Advantage 59 procent poparło decyzję Trumpa o wysłaniu żołnierzy Gwardii Narodowej do Los Angeles w odpowiedzi na protesty.

Podczas gdy większość zgadza się z celami polityki deportacyjnej Trumpa, 56 procent nie pochwala sposobu jej wdrażania, zgodnie z sondażem CBS/YouGov. Odrębne badanie YouGov wykazało, że tylko 39 procent aprobuje ogólne podejście administracji do deportacji, podczas gdy 50 procent nie aprobuje.

Spadek zaufania do USA w Polsce

Badanie Pew Research, przeprowadzone w pierwszych miesiącach drugiej kadencji Donalda Trumpa, pokazuje, że w wielu krajach opinia o prezydencie USA jest negatywna, co wpłynęło na pogorszenie wizerunku Stanów Zjednoczonych. Polska jest jednym z krajów, gdzie ten spadek jest najbardziej widoczny. W Polsce pozytywny stosunek do Ameryki zadeklarowało 55 proc. respondentów. To o 22 punkty procentowe mniej niż rok wcześniej. Większe pogorszenie odnotowano jedynie w Meksyku (-32 p.p.) i Szwecji (-28 p.p.).

Można sądzić, że spadek zaufania do Trumpa może wynikać z postrzegania polityki zagranicznej Trumpa jako nieprzewidywalnej i potencjalnie destabilizującej. Jego deklaracje, takie jak szybkie zakończenie wojny na Ukrainie, nawet kosztem ustępstw wobec Rosji, budzą obawy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, gdzie bliskość konfliktu i zagrożenie ze strony Rosji są szczególnie odczuwalne.

Jeśli zaś chodzi o wizerunek Stanów Zjednoczonych, który spadł, to można sądzić, że prezydentura Trumpa jest kojarzona z osłabieniem wiarygodności USA jako sojusznika. Musimy pamiętać, że Polska mimo wszystko jest proamerykańskim krajem, ale kontrowersyjne decyzje Trumpa w ostatnich miesiącach takie jak cła na sojuszników (UE, Kanada, Meksyk) czy chwilowe wstrzymanie wsparcia dla Ukrainy, budzi niepokój o stabilność sojuszu transatlantyckiego i NATO.

Europejski sceptycyzm wobec Trumpa

Sondaż ujawnia, że 60 proc. Polaków nie ufa decyzjom podejmowanym przez Trumpa w polityce zagranicznej, a jedynie 35 proc. wyraża ufność. Wśród badanych społeczeństw europejskich tylko Węgrzy mają w większości pozytywny stosunek do prezydenta USA (53-46 proc.). W innych krajach europejskich, takich jak Holandia, Francja, Hiszpania, Niemcy i Szwecja, brak zaufania deklaruje ponad 3/4 społeczeństwa. W Szwecji odsetek ten wynosi aż 85 proc.

Mimo to, Trump cieszy się dobrą opinią w niektórych krajach pozaeuropejskich:

Izrael (69 proc. ufności);

Indie (52 proc.);

Nigeria (79 proc.);

Kenia (64 proc.);

Trump a sympatycy partii prawicowych

Interesujące są różnice w postrzeganiu Donalda Trumpa w zależności od preferencji politycznych. Wśród zwolenników partii prawicowych, w tym Prawa i Sprawiedliwości, zaufanie do Trumpa jest znacznie wyższe.

Zaufanie do Trumpa deklaruje 62 proc. sympatyków PiS.

Tylko 21 proc. przeciwników PiS darzy go zaufaniem.

88 proc. zwolenników węgierskiego Fideszu ufa Trumpowi.

56 proc. sympatyków Alternatywy dla Niemiec (AfD) ma do niego zaufanie.

39 proc. zwolenników francuskiego Zjednoczenia Narodowego mu ufa.

Jak Trump wypada na tle innych światowych przywódców?

Badanie Pew Research pokazuje również, jak Donald Trump jest postrzegany w porównaniu z innymi światowymi liderami.

Trump uważany jest za aroganckiego (80 proc.), silnego przywódcę (67 proc.) i niebezpiecznego (65 proc.).

Cieszy się gorszą opinią niż prezydent Francji Emmanuel Macron (46 proc. pozytywnych, 42 negatywnych).

Ma lepszą opinię niż przywódca Chin Xi Jinping (64 proc. negatywnych) i Władimir Putin (82 proc.).