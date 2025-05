Stosunki polsko-amerykańskie. Spadek pozytywnych ocen i rosnące obawy związane z prezydenturą Donalda Trumpa

Spis treści

Kilka dni temu obchodziliśmy 100 dni urzędowania Donalda Trumpa, które jest oceniane przez komentatorów nie zbyt dobrze. Jak wskazują sondaże, średnia ocena poparcia urzędującego prezydenta USA od zaprzysiężenia na urząd w styczniu do kwietnia wynosiła 45 proc. i jest nieznacznie wyższa niż w tym samym okresie jego pierwszej kadencji, kiedy wyniosła 41 proc. - wynika z sondażu Instytutu Gallupa. Jak zauważyła sondażownia podczas gdy dla wszystkich prezydentów USA wybranych w latach 1952–2020 wskaźnik poparcia w pierwszym kwartale rządów wynosi 60 proc., Trump jest jedynym prezydentem, który miał poniżej 50 proc. średnich ocen aprobaty w analizowanym okresie. To więc pokazuje, że mimo wygrania znacznego nad kandydatką Demokratów Kamalą Hairrs w wyborach w zeszłym roku, spora część Amerykanów jest podzielona w ocenie jego rządów, które budzą wiele kontrowersji, zwłaszcza jeśli chodzi podejście do sojuszników.

Jak pokazał sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w imieniu „Super Expressu” aż 55 proc. badanych Polaków nie wierzy w amerykańską pomoc w razie ataku na nasz kraj. Wiarę w pomoc sojusznika zza oceanu zachowało jeszcze 28 proc. Polaków. Z kolei 17 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania. To pokazuje, że nawet Polska, która jest największym "przyjacielem" USA, oraz że Polacy najprzychylniej oceniali USA w Europie, zaczynają coraz bardziej wątpić w politykę USA pod przewodnictwem Donalda Trump.

Jak wskazuje Polska Agencja Prasowa, podczas pierwszych 100 dni drugiej kadencji prezydent USA Donald Trump użył odzyskanej władzy do odegrania się na swoich przeciwnikach i krytykach. Na celowniku działań administracji znalazły się media, byli urzędnicy państwowi i przedstawiciele służb, śledczy oraz kancelarie prawne. To pokazuje, że Stany Zjednczone, z którymi mieliśmy wcześniej do czynienia znikły.

Ambiwalentny stosunek Polaków do relacji z USA

Kwietniowy sondaż CBOS pokazuje, że Polacy mają mieszane uczucia wobec stosunków z USA. „52 proc. respondentów uważa, że stosunki polsko-amerykańskie nie są ani dobre ani złe; 31 proc. ocenia je dobrze, a 10 proc. źle”. To znaczny spadek pozytywnych ocen w porównaniu z badaniem z marca 2023 roku, kiedy to aż 80 proc. respondentów pozytywnie oceniało relacje z USA. "W stosunku do pomiaru sprzed dwóch lat (...) doszło do niemal 50-punktowego spadku odsetka pozytywnych ocen relacji polsko-amerykańskich (z 80 proc. w marcu 2023 roku do 31 proc. obecnie)" - wskazała sondażownia. Jednocześnie CBOS zauważył, że w ciągu dwóch lat wzrósł odsetek ocen ambiwalentnych (z 14 proc. do 52 proc.) oraz negatywnych (z 1 proc. do 10 proc.).

Kto korzysta na relacjach?

Respondenci odpowiedzieli też w badaniu na pytanie, kto - ich zdaniem - bardziej korzysta na wzajemnych relacjach - Stany Zjednoczone czy Polska. 42 proc. uznało, że stosunki polsko-amerykańskie są w podobnym stopniu korzystne dla obu stron (spadek o 19 pkt proc. w porównaniu do badania z marca 2023 r.); 5 proc. stwierdziło, że głównym beneficjentem są Polacy (spadek o 1 pkt proc.). W opinii 33 proc. relacje w Polską są korzystne głównie dla Stanów Zjednoczonych (wzrost o 15 pkt proc.); 19 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć" (wzrost o 5 pkt proc.).

Wpływ USA na świat

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy - według respondentów - Stany Zjednoczone mają pozytywny czy negatywny wpływ na świat. 33 proc. wybrało odpowiedź "to zależy" (wzrost o 5 pkt proc. w stosunku do badania w 2023 r.). 29 proc. oceniło wpływ USA jako raczej negatywny (wzrost o 23 pkt proc.); 20 proc. - jako raczej pozytywny (spadek o 32 pkt proc. w 2023 r.); 10 proc. - ani pozytywny, ani negatywny (wzrost o 4 pkt proc. w 2023 r.). Zdania w tej sprawie nie ma 9 proc. badanych.

Obawy związane z prezydenturą Donalda Trumpa

Na koniec ankietowani zostali zapytani o ich nastroje związane z prezydenturą Donalda Trumpa. U większości - 60 proc. - budzi ona obawy. 19 proc. badanych jest obojętnych, a 14 proc. wyraża nadzieję, a 7 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć"”. Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 3-13 kwietnia 2025 r. na próbie 1030 osób.