Rankiem 11 marca, zaledwie 4 dni po oficjalnym przyjęciu Szwecji do NATO, operatorzy radarów sojuszu wykryli niezidentyfikowany samolot nad Morzem Bałtyckim. Leciał on bez komunikacji z kontrolą lotu i z wyłączonym transponderem z Kaliningradu w stronę kontynentalnej części Rosji. Podjęto więc decyzję o jego przechwyceniu.

Polecany artykuł: Szwecja znacząco wzmocniła morski potencjał bojowy Paktu Północnoatlantyckiego

Kontrolerzy z NATO Combined Air Operations Centre w niemieckim Uedem, którzy nadzorują bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej w naszej części Europy, podjęli decyzję o przychwyceniu i identyfikacji niezidentyfikowanej maszyny. W tym celu skoordynowali start myśliwców JAS39 Gripen ze Szwecji i pełniących misję Baltic Air Policing na Litwie, belgijskich F-16. Wspólnie sojusznicze samoloty dogoniły i wizualnie zidentyfikowały rosyjski samolot Tu-134 należący do Floty Bałtyckiej.

GARDA: 25 lat Polski w NATO. Rozmowa z Januszem Onyszkiewiczem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tego samego dnia Centrum Połączonych Operacji Powietrznych w Ueden poderwały szwedzkie Gripeny i niemieckie Eurofightery, które również dyżurują w krajach bałtyckich, aby zidentyfikowały kolejną rosyjską maszynę, która pojawiła się na ekranach radarów. Tym razem był to transportowy An-26 rosyjskich sił powietrznych. Trzeci misja tego dnia, to ponowne przechwycenie Tu-134 w drodze do Kaliningradu przez Niemców i Szwedów. Jednego dnia przeprowadzono więc trzy wspólne misje powietrzne.

There is no time to waste. Immediately after becoming a member of #NATO, #Sweden organized exercises with Lithuanian special forces. For the first time, JAS 39 Gripen fighters of the Swedish Air Force conducted combat shootings at ground targets at the Lithuanian training ground. pic.twitter.com/AOAXvsuvFt— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) March 12, 2024

Były to pierwsze misje szwedzkich myśliwców w ramach systemów sojuszniczych NATO, a przy tym dobrze udokumentowane. Ale równolegle Litwa przeprowadziła wspólne ze Szwedami ćwiczenia na własnym terytorium. Jak pochwalił się były minister obrony tego kraju, a obecnie ambasador w Szwecji, Linas Linkevicius, myśliwce Gripen ćwiczyły atakowanie celów naziemnych wspólnie z litewskimi wojskami specjalnymi. Zaledwie kilkadziesiąt godzin po podniesieniu szwedzkiej flagi przed siedzibą NATO. Jak więc widać, lotnictwo naszego północnego sąsiada z marszu włączyły się do działań NATO.