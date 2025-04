Nowa baza wojskowa Algierii przy granicy z Marokiem. Stacjonują w niej samoloty MiG-29

Spis treści

Eskalacja napięć w regionie

„To agresywne okrążenie wojskowe obejmuje baterie przeciwlotnicze, twierdze artyleryjskie, dywizje pancerne i wiele gotowych do walki obiektów, wszystkie strategicznie rozmieszczone w zasięgu uderzenia terytorium Maroka, niektóre prowokacyjnie rozlokowane zaledwie kilka kilometrów od granicy” – napisał marokański portal Moroccoworldnews. Nowa baza jest jednym z 25 algierskich obiektów wojskowych wzdłuż granicy.

Baza znajduje się w Umm al-Assal (28°52′55″N, 5°49′10″W) w pobliżu regionu Tinduf tuż przy spornej Saharze Zachodniej. Baza podlega 3. Regionowi Wojskowemu Algierii. Dwa stacjonujące w niej myśliwce MiG-29M2 uzbrojone są w pociski powietrze-powietrze. W 2019 r. Algieria podpisała umowę na 14 takich samolotów podczas pokazów lotniczych MAKS w Moskwie, a dostawy rozpoczęły się w 2020 r. Pierwsza partia wylądowała w bazie lotniczej Bousfer w pobliżu Oranu, ale widok ich teraz w Umm al-Assal podkreśla zmianę ws. rozmieszczenia.

Zdjęcia satelitarne opublikowane przez AODA pokazują szerokie pasy startowe, schrony dla samolotów, składy amunicji i stacje radarowe skierowane w stronę terytorium Maroka. Defense Mirror z kolei twierdzi, powołując się na źródła w Algierii, że pasy startowe istnieją rzekomo już od 15 lat i są w większości używane przez MiG-29 oraz śmigłowce.

Według zdjęć AODA (Atlantyckiego Obserwatorium Analiz Obronności i Uzbrojenia) rozbudowane pasy startowe i schrony mają pomieścić cięższe samoloty, takie jak Suchoj Su-30 i Su-35. Na przykład Su-35, zauważony w marcu 2025 r. Nie wiadomo jednak czy są to samoloty zakupione przez ten kraj, czy są rozwiązaniem pomostowym, nim przybędą pierwsze Su-57.

W lutym rząd Algierii potwierdził zakup rosyjskich samolotów Su-57, czyli samolotów piątej generacji. Zakup ten jest bardzo istotny z tego względu, że Algieria jest pierwszym krajem, który zakupił ten samolot. Algierskie Siły Powietrzne posiadają: Su-30MKA (70 sztuk), MiG-29 (39 sztuk) i Su-24 (42 sztuki) oraz Jak-130 (16 sztuk).

Sahara Zachodnia – kość niezgody

Napięcia między Algierią a Marokiem narastają wokół spornego terytorium Sahary Zachodniej. Maroko, wspierane przez Zachód, uważa ten obszar za swój autonomiczny region, podczas gdy Algieria wspiera saharyjskich separatystów.

Sojusze i zagrożenia

Maroko z nieufnością obserwuje rosnący potencjał militarny Algierii, która utrzymuje bliskie relacje z Rosją. Algieria z kolei obawia się relacji Maroka z Francją, Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Obserwatorzy ostrzegają, że nowa baza może doprowadzić do poważnego konfliktu regionalnego, który mógłby rozprzestrzenić się na cały region Sahelu.Think tank Oxford Analytica ostrzega, że ewentualna wojna między Marokiem a Algierią może doprowadzić do nowych fal migracji do Europy i zakłócić handel na Morzu Śródziemnym.

