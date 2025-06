Marco Rubio: Iran jest dalej od bomby atomowej dzięki Trumpowi. USA bez nowych sankcji na Rosję

"Najważniejszą rzeczą na koniec dnia jest to, że [przyp. red. Iran] ma dzisiaj dużo mniejsze możliwości niż miał tydzień temu, aby wyprodukować szybko, za naszymi plecami, broń jądrową i grozić światu" - powiedział Rubio. Podkreślił, że trzeba być wdzięcznym prezydentowi Trumpowi za decyzję o ataku. Powołał się również na szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaela Grossiego, który zwrócił uwagę, że efekty amerykańskiego bombardowania z ostatniego weekendu są widoczne.

Sukces amerykańskich pilotów

Szef amerykańskiej dyplomacji zwrócił także uwagę na sukces amerykańskich pilotów, którzy przelecieli "pół świata" i trafili w cele w Iranie zrzucając 12 bomb.

Krytyka Hiszpanii za wydatki na obronność

Rozmawiając z Politico podczas trwającego szczytu NATO w Hadze, Rubio zwrócił uwagę na wkład Trumpa w działalność Sojuszu i skrytykował Hiszpanię za oszczędności w wydatkach na obronność.

"Połączenie presji prezydenta Trumpa z czasów jego pierwszej administracji, a następnie pełna inwazja i wojna w Europie Władimira Putina doprowadziła do tego, że praktycznie każde państwo zobowiązało się do poziomu [przyp. red. wydatków na zbrojenia] 5 proc. PKB z wyjątkiem niestety Hiszpanii" - powiedział sekretarz stanu USA.

Zdaniem Rubia premier Hiszpanii Pedro Sanchez popełnia błąd nie zgadzając się na nowy próg wydatkowy w Sojuszu. Madryt będzie wydawał jedynie 2,1 proc. PKB. Nowe ustalenia sojuszników, które mają zadowolić USA zakładają przeznaczenie 3,5 proc. PKB na wydatki na zbrojenia i dodatkowe 1,5 proc. na infrastrukturę obronną.

Brak nowych sankcji na Rosję – szansa na negocjacje?

Ponadto Rubio oznajmił, że USA nie obejmą teraz Rosji nowymi sankcjami. Jego zdaniem zamknęłoby to drogę negocjacjom pokojowym.

"Jeśli robilibyśmy to co wszyscy chcą, abyśmy robili, czyli zmiażdżenie ich [przyp. red. Rosjan] kolejnymi sankcjami, to prawdopodobnie stracilibyśmy możliwość rozmawiania o zawieszeniu broni" - powiedział Rubio.

W odpowiedzi na uwagę o braku nowych ustaleń w sprawie rozejmu w wojnie Rosji z Ukrainą, Rubio odpowiedział, że Rosja sądzi, że będzie w stanie osiągnąć na polu walki to czego domagała się podczas rozmów, jednak w ocenie Waszyngtonu nie będzie to takie proste, jak się to Moskwie wydaje.

Rubio dementuje doniesienia o skuteczności ataku na Iran

Odwołując się do opublikowanej przez media wstępnej analizy amerykańskiego wywiadu wojskowego, według której irańskie ośrodki wzbogacania uranu nie zostały zniszczone w ataku USA, a program jądrowy został cofnięty tylko o parę miesięcy, Rubio stwierdził, że te doniesienia są fałszywe.

"Nienawidzę komentować tych doniesień, ponieważ bardzo często są one nieprawdziwe a osoba je formułująca ma swoją agendę" - powiedział sekretarz stanu USA.

Siedem amerykańskich bombowców B-2 zrzuciło kilkanaście bomb penetrujących na Fordo oraz ośrodek nuklearny Natanz. Amerykańskie wojska zaatakowały też obiekt nuklearny w Isfahanie pociskami Tomahawk wystrzelonymi z okrętów podwodnych. Po atakach minister obrony USA Pete Hegseth ogłosił, że irański program nuklearny został zniszczony.