Szef Pentagonu Pete Hegseth w oświadczeniu cytowanym m.in. przez CNN stwierdził:

„Na podstawie wszystkiego, co widzieliśmy, a ja to wszystko widziałem – nasza kampania bombardowań zniszczyła zdolność Iranu do tworzenia broni jądrowej. Nasze potężne bomby trafiły dokładnie w odpowiednie miejsce każdego celu i działały idealnie”.

Hegseth dodał również:

„Więc każdy, kto mówi, że bomby nie były niszczycielskie, próbuje po prostu podważyć prezydenta i udaną misję”.

Raport agencji wywiadowczej DIA

Hegseth odniósł się w ten sposób do raportu podległej jego resortowi agencji wywiadowczej DIA, która oceniła, że amerykańskie uderzenie na trzy irańskie obiekty nuklearne w Fordo, Isfahanie i Natanz nie zniszczyły podstawowych elementów irańskiego programu nuklearnego i cofnęło jego postępy jedynie o kilka miesięcy. Wstępny raport miał być oparty o analizę skutków bombardowania przez Dowództwo Centralne USA, zdjęcia satelitarne i nasłuch elektroniczny.

Według tego raport zapasy wzbogaconego uranu Iranu nie zostały zniszczone. Jedna osób, na które powołuje się CNN, powiedziała, że wirówki są w większości „nienaruszone”. Chociaż amerykańskie bombowce B-2 zrzuciły kilkanaście bomb na dwa obiekty jądrowe, zakład wzbogacania paliwa w Fordo i kompleks wzbogacania uranu w Natanz, to bomby nie zniszczyły całkowicie wirówek i wysoko wzbogaconego uranu w tych obiektach, według osób zaznajomionych z oceną.

Jak napisało CNN:

"Zamiast tego, wpływ na wszystkie trzy obiekty – Fordow, Natanz i Isfahan – ograniczył się głównie do struktur naziemnych, które zostały poważnie uszkodzone"

Według New York Times, który rozmawiał z amerykańskimi urzędnikami, to według nich pięciostronicowy tajny raport był jedynie wstępną oceną i że kolejne będą pojawiać się w miarę gromadzenia dalszych informacji oraz badania trzech obiektów przez Iran. Jeden z urzędników powiedział, że raporty pokazane członkom administracji były „niejednoznaczne”, ale konieczne jest przeprowadzenie dalszych ocen.

Jednak wstępne izraelskie oceny zniszczeń również podniosły kwestie skuteczności ataków. Izraelscy urzędnicy obrony powiedzieli, że zebrali również dowody na to, że podziemne obiekty w Fordo nie zostały zniszczone.

Jak zawraca uwagę BBC:

"Stany Zjednoczone mają 18 agencji wywiadowczych, które czasami publikują sprzeczne raporty w oparciu o swoją misję i wiedzę specjalistyczną w danym obszarze. Na przykład amerykańska społeczność wywiadowcza nadal nie jest zgodna co do pochodzenia Covid-19. Możliwe, że przyszłe raporty wywiadowcze będą zawierały więcej informacji wskazujących na inny poziom zniszczeń w obiektach".

Emerytowany generał brygady armii Steve Anderson powiedział w rozmowie z CNN:

„Ocena jest taka, jakiej się spodziewaliśmy, ale to, co mnie przeraża w całym incydencie, to upolitycznienie naszego wywiadu narodowego. To takie smutne, że sekretarz Hegseth i Karoline Leavitt oraz inni próbują dostosować nasz aparat bezpieczeństwa narodowego i wywiadu do tego, co powiedział wcześniej prezydent. Jeśli to nieprawda, musimy to wiedzieć. Jeśli nasz wróg ma 10 stóp [przyp. red. 3,048 metra] wzrostu i jest kuloodporny, musimy to wiedzieć”.

Dodając dalej: „Wciąż próbujesz przebić się przez 80–90 metrów stwardniałego betonu, a te bomby nigdy wcześniej nie były używane. Podczas gdy znaczne szkody zostały bez wątpienia osiągnięte, całkowite unicestwienie jest całkowicie śmieszne”.

Reakcja Białego Domu i Donalda Trumpa

Biały Dom potwierdził istnienie raportu - o którym pisały m.in. "New York Times", CNN i agencja AP - lecz stwierdził, że się z nim nie zgadza. Mimo to, prezydent USA Donald Trump zarzucił mediom, że opublikowały "fake news".

„FAKE NEWS CNN, RAZEM Z UPADAJĄCYM NEW YORK TIMES, POŁĄCZYŁY SIĘ W PRÓBIE SZKALOWANIA JEDNEGO Z NAJBARDZIEJ UDANYCH ATAKÓW WOJSKOWYCH W HISTORII. OBIEKTY NUKLEARNE W IRANIE ZOSTAŁY CAŁKOWICIE ZNISZCZONE! ZARÓWNO TIMES, JAK I CNN SĄ ATAKOWANE PRZEZ OPINIĘ PUBLICZNĄ!” - napisał Trump we wpisie na swoim portalu Truth Social.

Premier Izraela Beniamin Netanjahu oznajmił we wtorek 24 czerwca, że od rozpoczęcia konfliktu z Iranem 13 czerwca Izrael znacząco osłabił irański program nuklearny oraz zniszczył jego zasoby rakietowe.

„Zneutralizowaliśmy dwa kluczowe zagrożenia dla naszego istnienia: ryzyko nuklearnej zagłady oraz niebezpieczeństwo płynące z 20 000 pocisków balistycznych” – stwierdził Netanjahu w oświadczeniu wideo opublikowanym przez jego biuro.

Według artykułu w saudyjskiej agencji Al Hadath, cytującego anonimowe źródło izraelskie, Izrael szacuje, że większość wzbogaconego uranu Iranu została pogrzebana pod gruzami.

Wysłannik prezydenta ds. Bliskiego Wschodu o wycieku raportu

We wtorkowym wywiadzie w Fox News, specjalny wysłannik prezydenta ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff nazwał wyciek dokumentu - który miał być opatrzony klauzulą "ściśle tajne" - zdradą i również nie zgodził się ze wstępnymi ustaleniami.

„Wyciek tego typu informacji, bez względu na to, jaka to informacja, po której stronie się pojawi, jest skandaliczny. To zdrada” - orzekł.

Witkoff stwierdził, że wszystkie obiekty zaatakowane przez USA zostały całkowicie zniszczone, w tym schowane głęboko pod ziemią zakłady wzbogacania uranu w Fordo.

„Zrzuciliśmy 12 bomb penetrujących na Fordo. Nie ma wątpliwości, że naruszyło ono osłonę... i nie ma wątpliwości, że zostało zniszczone. Więc doniesienia, które w jakiś sposób sugerują, że nie osiągnęliśmy celu, są po prostu całkowicie absurdalne” - powiedział Witkoff.

Niejasne zwycięstwo

Kongresmen USA Brad Sherman, członek Partii Demokratycznej w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, powiedział BBC, że administracja Trumpa używa niejasnych określeń, aby ogłosić zwycięstwo – choć nadal nie jest jasne, jakie były skutki bombardowania.

Stwierdził, że administracja nie wyjaśniła, czy ataki zniszczyły zdolność Iranu do przekształcania uranu w broń, jego wirówki do wzbogacania uranu lub wyczerpały jego zapasy, które, jak powiedział, wystarczyłyby do stworzenia dziewięciu głowic nuklearnych.

„Wszystkie przesłanki, łącznie z oświadczeniem wiceprezydenta Vance’a, wskazują na to, że nie sądzimy, abyśmy zniszczyli wszystkie zapasy” – powiedział, zwracając uwagę na zdjęcia, na których widać ciężarówki jadące do jednego z zakładów na kilka dni przed strajkiem.

Jim Himes czołowy demokrata w komisji wywiadu Izby Reprezentantów, powiedział stacji MSNBC, że „minie sporo czasu, zanim się dowiemy, jeśli w ogóle się dowiemy, czy faktycznie udało nam się zniszczyć zapasy uranu wzbogaconego w 60%”.

Ambasador Izraela przy ONZ, Danny Danon, powiedział we wtorek (24 czerwca) w wywiadzie dla „Meet the Press NOW”, że „jeszcze za wcześnie, aby wyciągać wnioski” na temat szkód i że oceny są nadal w toku. Stwierdził, że Izrael i Stany Zjednoczone „były w stanie obniżyć możliwości Iranu cofając je o dziesięciolecia”

Dyrektor generalny nadzoru nuklearnego ONZ, Rafael Mariano Grossi, powiedział, że od czasu uderzenia kratery były widoczne w Fordo, ale nikt, łącznie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, nie był w stanie w pełni ocenić podziemnych zniszczeń w obiekcie. Grossi potwierdził, że Natanz i Isfahan zostały trafione, a wejścia do tuneli służących do przechowywania wzbogaconego materiału najwyraźniej zostały trafione.

Wiceadmirał Bradley Cooper, zastępca dowódcy CENTCOM i kandydat Trumpa na stanowisko szefa agencji, powiedział we wtorek (24 czerwca) senackiej komisji ds. sił zbrojnych, że Iran nadal zachowuje „znaczne” możliwości, dodając:

"Na poziomie taktycznym, myślę, że zostały one zniszczone. Myślę, że stopień, w jakim ta degradacja nastąpiła, szczególnie w ciągu ostatnich 12 dni, najlepiej omówić na forum niejawnym".

Zapytany bezpośrednio, czy Iran nadal stanowi zagrożenie dla wojsk amerykańskich w regionie, Cooper odpowiedział:

"Posiadają znaczny potencjał taktyczny, którego jeden element widzieliśmy wczoraj [przyp. red. atak na bazę w Katarze], a który udaremniliśmy w obronie Al Udeid. Każdego dnia musimy być gotowi do działania w trzech punktach".

Mimo wszystko doniesienia amerykańskiego wywiadu, że ataki USA na irańskie obiekty jądrowe nie były skuteczne, budzą poważne wątpliwości co do skuteczności operacji „Midnight Hammer”. Pomimo użycia zaawansowanej technologii, takiej jak bomby GBU-57 i pociski Tomahawk, brak pełnego zniszczenia celów w Fordo i Natanz wskazuje na niedoszacowanie irańskich umocnień lub błędy w planowaniu. Informacje te mogą podważyć zaufanie do zdolności USA do neutralizacji programu nuklearnego Iranu oraz narracji Trumpa, że osiągnięto sukces. Zostanie to zapewne wykorzystane przez Demokratów, którzy będą zwracać uwagę na użycie zasobów, które w zasadzie nie przyniosły rezultatu. Jednocześnie istnieje ryzyko, że Iran wykorzysta te doniesienia propagandowo, wzmacniając swoją pozycję w regionie. Konieczne jest dalsze wyjaśnienie przyczyn niepowodzenia i dostosowanie strategii do realiów irańskiej infrastruktury.

Atak USA na ośrodki nuklearne Iranu

W nocy z 21 na 22 czerwca 2025 roku USA przeprowadziły atak na irańskie instalacje nuklearne w ramach operacji „Midnight Hammer”. Siedem bombowców B-2 Spirit, startujących z bazy Whiteman w Missouri, po 18-godzinnym locie nad Atlantykiem zrzuciło 14 bomb GBU-57 Massive Ordnance Penetrator na cele w Fordow i Natanz. Jednocześnie z okrętu podwodnego w Morzu Arabskim wystrzelono ponad 30 pocisków Tomahawk na ośrodek w Isfahan. Atak, wsparty 125 samolotami i taktykami dezinformacyjnymi, zaskoczył Iran, niszcząc kluczowe obiekty nuklearne bez strat własnych.