Atak na irańskie obiekty jądrowe nie był tak skuteczny? Amerykański wywiad ma złe wieści

Ocena szkód wyrządzona przez atak bombowców B-2 o której wcześniej nie informowano, została sporządzona przez Agencję Wywiadu Obronnego (DIA), agencję wywiadowczą Pentagonu. Jak podało jedno ze źródeł, na które powołuje się CCN, opiera się ona na ocenie zniszczeń przeprowadzonej przez Centralne Dowództwo USA po amerykańskich atakach.

Poza tym dwie osoby zaznajomione z oceną stwierdziły, że zapasy wzbogaconego uranu Iranu nie zostały zniszczone. Jedna z tych osób powiedziała, że wirówki są w większości „nienaruszone”. Chociaż amerykańskie bombowce B-2 zrzuciły kilkanaście bomb na dwa obiekty jądrowe, zakład wzbogacania paliwa w Fordow i kompleks wzbogacania uranu w Natanz, bomby nie zniszczyły całkowicie wirówek i wysoko wzbogaconego uranu w tych obiektach, według osób zaznajomionych z oceną.

Jak napisało CNN:

"Zamiast tego, wpływ na wszystkie trzy obiekty – Fordow, Natanz i Isfahan – ograniczył się głównie do struktur naziemnych, które zostały poważnie uszkodzone, twierdzą źródła. Obejmuje to infrastrukturę energetyczną obiektów oraz niektóre naziemne obiekty wykorzystywane do przetwarzania uranu w metal do produkcji bomb".