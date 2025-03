Senator Graham zapowiada "miażdżące sankcje" na Rosję, jeśli odrzuci rozejm. Trump liczy na pokój

Senator Lindsey Graham, wpływowy republikanin, zapowiedział projekt ustawy o "miażdżących sankcjach" przeciwko Rosji, jeśli ta nie zgodzi się na proponowany przez USA rozejm. Graham wyraził sceptycyzm co do intencji Rosji, jednocześnie chwaląc Ukrainę za gotowość do pokoju. Prezydent Trump również wspomniał o możliwości nałożenia sankcji, ale podkreślił, że jego celem jest pokój. Amerykańscy urzędnicy kontynuują rozmowy z Rosjanami, a Steve Witkoff ma odwiedzić Moskwę jeszcze w tym tygodniu.

i Autor: Shutterstock; AP Photo/Ben Curtis