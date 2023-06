Spis treści

Janusz Onyszkiewicz przyznaje: Nie sądziłem, że dojdzie do pełnoskalowej agresji

„Portal Obronny”: Przed 24 lutego 2022 r. jaki przewidywał pan scenariusz rozwoju sytuacji na Ukrainie?

Janusz Onyszkiewicz: Nie sadziłem, że dojdzie do pełnoskalowej agresji, mającej na celu całkowitą satelizację Ukrainy. Sądziłem, że Putin zdecyduje się jedynie na pozyskanie lądowego korytarza łączącego zajęte tereny w Donbasie z Krymem.

Tuż po agresji Federacji Rosyjskiej jak pan prognozował przebieg wojny?

Sądziłem, że po utracie Kijowa Ukraina pogodzi się z utratą terytoriów na wschodzie i południu za cenę zachowania ograniczonej suwerenności. Zakładałem niejako powtórkę wyników wojny ZSRR z Finlandią w 1940 r.

W tej wojnie, jak w większości konfliktów zbrojnych, sytuacja zmienia się dynamicznie. Jej zakończenia nie widać. Jakby pan scharakteryzował, w krótkich, żołnierskich słowach, jej dotychczasowy przebieg? Są w niej wygrywający i przegrywający?

Rosji nie udało się zrealizować żadnego ze swych podstawowych strategicznych celów, którymi byłaby całkowita „denazyfikacja”, czyli pełna satelizacja i demilitaryzacja Ukrainy. Udało się powiększyć terytorialny stan posiadania, ale to nie musi być trwała zdobycz. No i zablokowanie rozszerzenia się NATO okazało się spektakularnym fiaskiem. Ukraina jednak tej wojny jeszcze nie wygrała, bo do osiągnięcia celów – odzyskanie utraconych terytoriów – bardzo daleka droga, w szczególności jeśli chodzi o Krym.

"Podpisanie kończącego wojnę w Ukrainie traktatu pokojowego wydaje się nierealne"

Jak na razie nic nie wskazuje, by wojna zakończyć miała się strategiczną porażką jednej strony i strategicznym zwycięstwem drugiej. Zatem zawarcie traktatu pokojowego (choć Federacji Rosyjska uważa, że prowadzi SWO, specjalną operację wojskową, a nie wojnę) wydaje się jedynym realnym sposobem na zakończenie konfliktu. Podziela pan taką opinię? Pańskim zdaniem w jakiej perspektywie czasowej i na jakich warunkach może dojść do zawarcia pokoju? Czy warunkiem koniecznym, by on zaistniał jest mediacja strony trzeciej. Chin, Brazylii, Watykanu, a może ONZ?

Podpisanie kończącego wojnę traktatu pokojowego wydaje się w najbliższej przyszłości całkowicie nierealne. Pomijam już fakt, że taki traktat, jeśli nie sankcjonowałby strategicznych celów Putina, miałby takie same znaczenie jak traktat z Monachium… A nawet wtedy, gdyby uznano w nim postulaty Rosji, nie oznaczałoby to wejścia w okres trwałego pokoju, jak to się po 1938 r. okazało. A na taki traktat oczywiście nie może się zgodzić, i słusznie, Ukraina. Chodzi o to, że każdy traktat sankcjonujący zmiany terytorialne jest obecnie nie do przyjęcia przez Kijów. Z drugiej strony, zmiany, które oznaczałyby wycofanie się Rosji - nawet z niewielkiej części zadekretowanych aneksji - są nie do przyjęcia przez Putina. Oznaczałoby to sprzeczne z rosyjską konstytucją oddanie części terytorium uznanego oficjalnie za rosyjskie.

Pozostaje więc tylko jakaś forma rozejmu, formalna lub tylko faktyczna i oczekiwanie na dalszy rozwój wydarzeń; nasze – w Moskwie, Putina – w Kijowie lub w transatlantyckiej politycznej wspólnocie. No, a gdzie będzie przebiegała linia rozgraniczenia obu stron, linia, która może się otrzymywać przez lata, to może w dużej mierze zależeć od tego, jak przebiegnie zapowiadana od dawna wiosenna ukraińska ofensywa. Oby ta linia była jak najbliższa oficjalnie uznawanym granicom Ukrainy.

Onyszkiewicz o zdolnościach bojowych Wojska Polskiego. "Siły powietrzne są chyba w najlepszej kondycji"

Porozmawiajmy teraz o Wojsku Polskim. Jak pan określa stan i zdolności bojowe Wojska Polskiego w trzech podstawowych rodzajach sił zbrojnych?

Podstawowym problemem, z którym się zderzą polskie siły zbrojne, jest niebywały zamęt kompetencyjny, jeśli chodzi o system dowodzenia wynikający z nowo wprowadzonej Ustawy o obronie Ojczyzny. Jeśli zaś chodzi o poszczególne rodzaje sil zbrojnych, to nie chciałbym się wypowiadać o Wojskach Obrony Terytorialnej, których status odrębnego rodzaju sil zbrojnych jest kuriozalnym nieporozumieniem. One winny być częścią wojsk lądowych. Jeśli chodzi zaś o wojska lądowe, to podstawowym brakiem jest całkowicie niewystarczająca obrona powietrzna i utrzymujący się brak odpowiednio wyszkolonych rezerw; no i wielkie braki w zapasach amunicji – szczególnie dla artylerii i wojsk pancernych.

Siły powietrzne są chyba w najlepszej kondycji. W dużej mierze dlatego, że bardzo łatwo uzyskać szybkie i skuteczne wsparcie sojusznicze. W najgorszym stanie jest nasza Marynarka Wojenna, której brakuje odpowiedniej ilości okrętów do prowadzenia działań ofensywnych, choć jeśli chodzi o zdolności zwalczania zagrożeń minowych sytuacja jest lepsza. Tyle tylko, że szczególnie po wejściu Finlandii i oczekiwanym wejściu Szwecji do NATO, Sojusz będzie dysponował wystarczającym potencjałem, by zneutralizować zagrożenie ze strony rosyjskiej Bałtyckiej Floty.

Były szef MON ocenia potencjał militarny polskiej armii

Pańska ocena działań Zjednoczonej Prawicy dotycząca wzmocnienia potencjału militarnego Wojska Polskiego? Co w nich pana zdaniem zasługuje na pozytywną ocenę, a co na negatywną? Co należy kontynuować, z czego należałoby zrezygnować?

Odnotowując pozytywne intencje powiększenia naszych sil zbrojnych i lepszego ich wyposażenia, nie sposób jednak ustrzec się przed poważnymi obawami co do sposobu realizacji tych zamierzeń. Po pierwsze: skala rozbudowy ilościowej naszego wojska do 300 tys. osób w zapowiadanym czasie wydaje się całkowicie nierealistyczna – ze względów kadrowych, jak i możliwości rekrutacyjnych. Po drugie: poważne obawy rodzi chaotyczność i skala planowanych zakupów. Nie przedstawiono żądnego solidnie przedyskutowanego planu zakupów i jasnej perspektywy sposobów jego finansowania. Zakupy ogromnych ilości czołgów czy środków artyleryjskich nie odpowiadają żadnej rozsądnej strukturze przyszłych polskich sil zbrojnych i – jak się wydaje – w wysoce niezadowalający sposób będą wspierać rozwój potencjału technologicznego polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego miejsca wśród takich przemysłów pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Czy po zakończonej wojnie z Ukrainą Federacja Rosyjska będzie stanowiła realne zagrożenie dla bezpieczeństwa terytorialnego Rzeczypospolitej?

Rosja stanowić będzie zagrożenie tak długo, jak długo wśród rosyjskich władz i inspirowanych przez nie poglądów rosyjskiego społeczeństwa, będzie się utrzymywała nostalgia za imperialną wielkością i poczucie misji, a także przekonanie, że wielkość kraju jest określana strachem, jaki wywołuje u innych.

Janusz Onyszkiewicz jasno o przeciwstawieniu się imperialnym zakusom Rosji

Pytanie z zakresu polityki zagranicznej. Jak pan prognozuje stosunki polityczne, gospodarcze, dyplomatyczne itp. Polski i innych państw unijnych oraz członków NATO z Federacją Rosyjską?

Przeciwstawienie się imperialnym zakusom Rosji możliwe będzie tylko przez solidarne wspólne działania całej społeczności obszaru transatlantyckiego we współpracy z podobnie myślącymi krajami obszaru Indo-Pacyfiku. Mam nadzieję, że podobnie, jak w okresie przed rokiem 1989, taka solidarność, ujawniona ostatnio, się utrzyma. Nie oznacza to rzecz jasna zerwanie wszelkich kontaktów z Rosją. Jest wiele spraw, które będą wymagały rozmów – jak kwestia broni jądrowych, klimatu, zorganizowanej przestępczości itp.

Na koniec: prawdopodobieństwo wybuchu globalnego konfliktu zbrojnego, w publicystyce politycznej określanej mianem III wojny światowej, acz istnieje, to jednak wydaje się być minimalne. Czy jednak po zakończeniu wojny na Ukrainie nie dojdzie do zaistnienia zimnej wojny między Zachodem a Wschodem, w wymiarze porównywalnym z tą, która nastała po II wojnie światowej?

Niezależnie od tego jak zakończą się aktywne działania wojenne na Ukrainie, globalny konflikt miedzy NATO a Rosją, konflikt z użyciem strategicznej broni jądrowej, wydaje się bardzo mało prawdopodobny. Nie oznacza to jednak brak konfliktów lokalnych na małą skalę i o ograniczonym zasięgu. Takich konfliktów między rozmaitymi państwami było w przeszłości wiele; jak choćby konflikt o Falklandy między Argentyną i Wielką Brytanią, krótka wojna Chin z Wietnamem w 1973 r. czy między ZSRR a Chinami w 1969 r. o wyspę Damanski. W czasach zimnej wojny ZSRR parokrotnie testował Zachód inicjując konflikty, jak choćby w sprawie Berlina czy próbując rozmieścić broń jądrową na Kubie. Rosja może wrócić do takich praktyk, trzeba będzie więc być na takie wyzwania gotowym i – jak powiadają Amerykanie – „modlić się do Boga i trzymać proch suchym”.

Rozmawiał: Andrzej Bęben

***

Kim jest Janusz Onyszkiewicz?

Janusz Onyszkiewicz jest politykiem, a z wykształcenia doktorem matematyki. Urodził się 18 grudnia 1937 roku we Lwowie. Był kilkukrotnie posłem na Sejm, dwukrotnie kierował Ministerstwem Obrony Narodowej - w rządzie Hanny Suchockiej (od 11 lipca 1992 roku do 26 października 1993 roku) i w rządzie Jerzego Buzka (od 31 października 1997 roku do 16 czerwca 2000 roku). Był przewodniczącym Partii Demokratycznej i europosłem. W latach 2004-2007 Janusz Onyszkiewicz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Prywatnie pochodzi z rodziny pieczętującej się herbem Jacyna. Ma trzecią żonę - Joannę Jaraczewską, która jest wnuczką Józefa Piłsudskiego. Pierwsza żona Onyszkiewicza - Witosława Boretti-Onyszkiewicz - zginęła w 1967 roku przy wycofywaniu się z jaskini Cinckił w Gruzji. Druga żona – Alison Chadwick-Onyszkiewicz – też zginęła. W 1978 roku, podczas ataku szczytowego na Annapurnę.