Spis treści

Izrael zaproponował siedmiodniowy rozejm w Strefie Gazy

Według portalu w zamian za przerwanie przez Izrael działań wojennych Hamas miałby uwolnić kolejnych 40 zakładników - pozostałe w rękach tego ugrupowania kobiety oraz mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, a także tych zakładników, którzy są chorzy lub ciężko ranni i wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Media przypominają, że w poniedziałek w Warszawie o możliwych nowych negocjacjach z Hamasem szefowie agencji wywiadowczych USA i Izraela - CIA i Mossadu - rozmawiali z premierem Kataru. Kraj ten pośredniczy w rozmowach Hamasu i Izraela.

We wtorek prezydent Izraela Icchak Hercog oświadczył, że Izrael jest skłonny po raz kolejny przerwać działania wojenne w Strefie Gazy w zamian za uwolnienie przez Hamas następnej grupy zakładników.

W czasie siedmiodniowego rozejmu pomiędzy Izraelem a Hamasem w listopadzie palestyńska organizacja uwolniła 105 przetrzymywanych przez siebie zakładników.

Bartosiak o sytuacji Izraela Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Hamas odrzuca negocjacje w sprawie zakładników, bierze pod uwagę rozmowy o zakończeniu wojny

Wysoki rangą przedstawiciel palestyńskiego Hamasu, Basem Naem poinformował we wtorek w oświadczeniu, że jego organizacja odrzuca negocjacje w sprawie zakładników, ale bierze pod uwagę rozmowy o zakończeniu wojny z Izraelem.

"Podkreślamy, że nasze stanowisko, to kategoryczne odrzucenie wszelkich form negocjacji, dotyczących wymiany zakładników podczas toczącej się ludobójczej wojny Izraela" - głosi komunikat.

"Jesteśmy jednak otwarci na wszelkie inicjatywy, które mogą się przyczynić do zakończenia agresji, wymierzonej w nasz naród i otworzenia przejść (granicznych), aby sprowadzić pomoc (humanitarną) i ulżyć losowi Palestyńczyków" - napisał Naem.

Komunikat Naema, wydany w Katarze, przedstawia stanowisko organizacji terrorystycznej niemal w tych samych słowach, co poniedziałkowa wypowiedź innego przedstawiciela Hamasu, Osamy Hamdana, który oświadczył, iż negocjacje w sprawie uwolnienia zakładników nie wchodzą w grę, dopóki Izrael nie zakończy ofensywy w Strefie Gazy.

Hamdan dodał, że Hamas jest "otwarty na inicjatywy Kataru i Egiptu dotyczące wymiany zakładników, która doprowadziłaby do końca wojny w Gazie". Katar jest od początku wojny Izraela z Hamasem głównym mediatorem w rozmowach dotyczących zarówno uwolnienia zakładników, jak i pomocy humanitarnej i zawieszenia broni.

Tymczasem wywodzący się z opozycji minister gabinetu wojennego Izraela Beni Ganc, były szef sztabu generalnego, powiedział we wtorek po południu, że Izraelskie Siły Obronne będą kontynuować walkę w Strefie Gazy, aż zakładnicy wrócą do domów, a zagrożenie jakie stanowi Hamas przestanie istnieć - relacjonuje portal Times of Israel.

Izrael jest gotowy na kolejny rozejm, by Hamas uwolnił więcej zakładników

Izrael jest skłonny po raz kolejny przerwać działania wojenne w Strefie Gazy w zamian za uwolnienie przez Hamas następnej grupy zakładników – oświadczył we wtorek prezydent Izraela Icchak Hercog. Zapewnił, że do strefy może wjeżdżać trzykrotnie więcej pomocy humanitarnej.

„Mogę powtórzyć fakt, że Izrael jest gotowy na kolejną humanitarną przerwę i dodatkową pomoc humanitarną, by umożliwić wypuszczenie zakładników” – powiedział Hercog na spotkaniu z około 80 ambasadorami. Jego wypowiedzi przytoczył portal Times of Israel.

W czasie siedmiodniowego rozejmu pomiędzy Izraelem a Hamasem w listopadzie palestyńska organizacja uwolniła 105 przetrzymywanych przez siebie zakładników – przypomina portal.

Prezydent zaznaczył, że „Izrael nie prowadzi wojny przeciwko Palestyńczykom, lecz walczy ze swoim wrogiem, organizacją terrorystyczną Hamas” – napisano w izraelskim komunikacie po spotkaniu.

Hercog zapewnił, że ilość pomocy humanitarnej docierającej do Strefy Gazy „może być natychmiast potrojona”. Przekonywał również, że stosunkowo niewielka liczba ciężarówek wjeżdżających do Strefy Gazy to wynik ograniczeń po stronie agencji pomocowych ONZ, a nie działań izraelskich służb.

Dyrektor szpitala w Gazie jest oficerem Hamasu

Dyrektor szpitala Kamal Adwan w północnej Gazie, Ahmad Kahlot, przyznał, że jest oficerem Hamasu, a ta terrorystyczna organizacja przejęła jego szpital na cele centrum operacji wojskowych - poinformował we wtorek portal Jerusalem Post.

Kahlot, który został zatrzymany 12 grudnia, dołączył do Hamasu w 2010 roku. Podczas przesłuchania przyznał, że w jego szpitalu aż 16 pracowników było członkami zbrojnego skrzydła organizacji - brygad Al-Kassam.

Hamas - stwierdził Kahlot - wplatał swoje operacje w funkcjonowanie szpitala. Nie tylko ukrywał w placówce broń, ale także przetrzymywał w szpitalu jednego z uprowadzonych z Izraela zakładników i używał karetek pogotowia do przewożenia ciał uprowadzonych 7 października ludzi.

W magazynie uzbrojenia Hamasu w Gazie znaleziono kamizelkę kuloodporną z napisem "ONZ"

Podczas operacji w dzielnicy Szedżaja w mieście Gaza przejęliśmy znaczną ilość uzbrojenia należącego do palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas, które było przechowywane w placówce medycznej nieopodal szkoły; odnaleziono tam też m.in. kamizelkę kuloodporną z napisem "ONZ" - powiadomiła we wtorek izraelska armia.

W magazynie broni i amunicji znajdował się także m.in. ładunek wybuchowy. Umieszczono go w koszu na śmieci - poinformowały siły zbrojne w komunikacie cytowanym przez dziennik "Jerusalem Post".

Od 7 października, gdy strona izraelska rozpoczęła działania militarne przeciwko Hamasowi, władze Izraela zarzucają tej organizacji wykorzystywanie szpitali i szkół w Gazie jako przykrywki dla celów wojskowych. Szczególną rolę miałyby odgrywać centra dowodzenia Hamasu znajdujące się m.in. w podziemiach szpitala Al-Szifa. Hamas zaprzecza tym zarzutom i oskarża izraelską armię o dokonywanie zbrodni wojennych na palestyńskiej ludności cywilnej.

Wykorzystywanie oznaczeń właściwych organizacjom międzynarodowym, takim jak m.in. ONZ, do celów militarnych - np. z myślą o wprowadzeniu przeciwnika w błąd - jest zabronione na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego.

Żołnierze, którzy poniżali palestyńskich jeńców, zawieszeni w czynnościach służbowych

Dowództwo izraelskiej armii podjęło decyzję o zawieszeniu w czynnościach służbowych grupy żołnierzy, którzy dopuścili się poniżającego zachowania wobec co najmniej siedmiu palestyńskich jeńców w Dżeninie na Zachodnim Brzegu Jordanu - poinformowały siły zbrojne Izraela w komunikacie cytowanym we wtorek przez portal Times of Israel.

Na nagraniu, opublikowanym na platformie X przez turecką agencję Anatolia, widać co najmniej trzech izraelskich żołnierzy, palących fajkę wodną i spożywających przekąski w otoczeniu pojmanych Palestyńczyków. Jeńcy siedzą na podłodze z zawiązanymi oczami. Żołnierze komentują tę sytuację w żartobliwy sposób, mówiąc, czego "życzą sobie" po opanowaniu Strefy Gazy

W ciągu ostatnich dwóch dni ten materiał wideo został wyświetlony przez miliony użytkowników mediów społecznościowych - powiadomił Times of Israel.

Zachowanie wojskowych uznano za "godne ubolewania i stojące w wyraźnej sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez izraelską armię". Decyzję o zawieszeniu żołnierzy poprzedziło ich przesłuchanie, przeprowadzone w trybie dyscyplinarnym - oznajmiły siły zbrojne Izraela.

PM/PAP