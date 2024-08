Izrael chwali się pomocą od USA. To 50 tys. ton uzbrojenia

W ramach tych dostaw Izrael otrzymał m.in. wozy opancerzone, broń i amunicję, sprzęt ochronny dla żołnierzy i materiały medyczne - wyliczyło ministerstwo. Jak podkreślono, transporty z USA są "kluczowe dla utrzymania zdolności operacyjnych Sił Obronnych Izraela podczas trwającej wojny".

13 sierpnia Departament Stanu, poinformowała o wydaniu zgody na potencjalną sprzedaż dla Izraela 50 myśliwców F-15IA, a także zestawów modernizacyjnych do posiadanych przez Izraela 25 F-15I oraz innej broni o łącznej wartości 20 mld dolarów - podała agencja Pentagonu DSCA. Jest to już kolejna duża zgoda Stanów Zjednoczonych po tym jak w czerwcu Izrael podpisał umowę na zakup 25 samolotów F-35 za łączną kwotę 3 miliardów dolarów.

Amerykanie nie chcą bronić Izrela

Rezultaty ankiety przeprowadzonej przez think tank Chicago Council on Global Affairs dowiodły, że 55 proc. Amerykanów sprzeciwia się wysyłaniu sił zbrojnych do Izraela, by wesprzeć to państwo w ewentualnej wojnie z krajami arabskimi. Takie rozwiązanie poparło 41 proc. respondentów. Jest to spadek z 53% z 2021 r. i stanowi najniższy poziom poparcia od czasu, gdy zaczęto zadawać to pytane w 2010 r.

Odpowiedzi różniły się w zależności od preferencji wyborczych uczestników badania. Zwolennicy Republikanów w większości poparli takie posunięcie - 55 proc. z nich zadeklarowało, że opowiada się za wysłaniem wojsk. Pozytywnie do tego pomysłu odniosło się tylko 35 proc. stronników Demokratów i wyborców niezależnych. Mimo tego dane te pokazują spadek poparcia ze strony Republikanów, zazwyczaj największych zwolenników Izraela, z 72% w 2021 r. do 55% obecnie. Demokraci poparli obronę Izraela za pomocą wojsk amerykańskich z 42% w 2021 r. do 35% obecnie.

Wojna w Izraelu

7 października 2023 r. rządzący Strefą Gazy terrorystyczny Hamas napadł na południowy Izrael, zabijając 1200 osób i porywając 251. Atak rozpoczął wojnę, w której Izrael dąży do zniszczenia Hamasu i uwolnienia wciąż przetrzymywanych zakładników. W Strefie Gazy zginęło w konflikcie ponad 40,4 tys. osób - informuje ministerstwo zdrowia tego terytorium, które w swoich komunikatach nie rozróżnia między ofiarami cywilnymi a bojownikami.

Garda - Gen. Nowak o F-35

Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny na wielką skalę, a większość z ponad 2 mln jej mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami. Od miesięcy trwają nieregularne negocjacje o zawieszeniu broni i wymianie zakładników na palestyńskich więźniów przetrzymywanych w izraelskich więzieniach, jednak na razie nie przyniosły one sukcesu. USA naciskają na obie strony, aby przyjęły porozumienie.

PM/PAP