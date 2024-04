Izrael ze zgodą USA na sprzedaż F-35 oraz amunicji? Możliwa także wkrótce inna sprzedaż

The Washington Post poinformował 29 marca, że administracja Bidena zatwierdziła „po cichu” wielomiliardową zgodę na sprzedaż do Izraela 25 samolotów wielozadaniowych F-35I Adir oraz 1800 bomb lotniczych Mark 84 i 500 bomb lotniczych Mark 82 za około 2,5 miliarda dolarów. Jak podała agencja Reuters, decyzja w sprawie broni została podjęta po wizycie w Waszyngtonie izraelskiego ministra obrony Yoava Gallanta pod koniec marca, podczas której omawiał on potrzeby Izraela w zakresie broni z amerykańskimi odpowiednikami. W rozmowie z reporterami 26 marca Gallant, chcąc złagodzić napięcia amerykańsko-izraelskie, podkreślił znaczenie powiązań USA z bezpieczeństwem jego kraju i utrzymania „jakościowej przewagi militarnej” Izraela w regionie, w tym jego zdolności powietrznych.

Sprzedaż dot. F-35 i bomb nie została ogłoszona publicznie, a na stronie internetowej Agencji Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Obronnego, gdzie zwykle zamieszcza się takie powiadomienia, nie ma w tej sprawie informacji. Jak zauważa CNN, sprzedaż ta nie wymagała powiadomienia Kongresu, ponieważ zamiar sprzedaży został już zgłoszony Kongresowi w 2008 roku. Rzecznik Departamentu Stanu powiedział, że "ze względów praktycznych duże zamówienia, takie jak na przykład izraelski program F-35, są często podzielone na kilka przypadków w ciągu wielu lat". Zaznajomione se sprawą źródła podały CNN, że nie jest jasne, dlaczego administracja Bidena zgodziła się na tak dużą sprzedaż teraz, w roku wyborczym, kiedy polityka prezydenta wobec Izraela jest pod lupą. Sprzedaż nie jest szczególnie pilna, biorąc pod uwagę, że Izrael i tak nie otrzyma samolotów przez kilka kolejnych lat. Jednak inne media amerykańskie sugerują, że decyzja jest związana z naciskami ze strony Izraela, który wykorzystuje obecnie "szeroko otwarte drzwi" amerykańskiej polityki w związku z wojną w Izraelu, gdzie to walczy się z Hamasem.

Według amerykańskich mediów "chicha sprzedaż" broni za miliardy dolarów została podjęta wbrew żądaniom wielu Demokratów, którzy wezwali prezydenta do uzależnienia wszelkich dodatkowych dostaw broni do Izraela od jego postępowania wojskowego i usunięcia przeszkód w dostarczaniu międzynarodowej pomocy humanitarnej. Dwa tygodnie temu pół tuzina senatorów z partii Demokratycznej wysłało list do Bidena, wzywając go do wstrzymania sprzedaży broni do Tel Awiwu, ponieważ obecnie narusza on prawo z 1961 roku, które zabrania sprzedaży broni krajom, które utrudniają dostarczanie amerykańskiej pomocy. Jednak jak można sądzić, sprzedaż do Izraela samolotów i bomb jest zapewne związana z prośbami Izraela, który potrzebuje tego sprzętu do prowadzonych operacji przeciwko Hamasowi.

Ale to nie koniec dobrych informacji dla Izraela, według źródeł Politico i CNN, powołujących się na źródła w Kongresie, administracja J. Bidena ma także pracować nad sprzedażą nawet do 50 samolotów wielozadaniowych Boeing F-15EX Eagle II wraz z precyzyjną amunicją rakietową klasy powietrze-powietrze i powietrze-ziemia AIM-120 AMRAAM oraz szeregu zestawów amunicji precyzyjnej JDAM. Wartość tego ma mieć ponad 18 miliardów dolarów.

Jak sądzi CNN ta sprzedaż tak ogromna od czasu ataku Hamasu na Izrael, będzie zapewne przedmiotem gorącej debaty w Kongresie, szczególnie wśród członków partii Demokratycznej. Według dwóch osób zaznajomionych ze sprawą sprzedaż F-15 za 18 miliardów dolarów jest na tyle duża, że wymaga powiadomienia Kongresu, a administracja nieformalnie powiadomiła komisje spraw zagranicznych Izby Reprezentantów i Komisję Spraw Zagranicznych Senatu o sprzedaży F-15 pod koniec stycznia. Według CNN, czołowy republikanin w Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, senator James Risch, wyraził już zgodę na sprzedaż. Doradca Kongresu powiedział CNN, że przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCaul również zatwierdził transakcję, aby przystąpić do formalnego powiadomienia Kongresu. Jednak jak napisała amerykańska telewizja, istnieje zagrożenie, że senator Ben Cardin, przewodniczący komisji Demokratów, a także członek Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Demokratów, Greg Meeks, mogą wstrzymać sprzedaż, jeśli zgłoszą jakiś sprzeciw. Jednak szanse na ten temat są bardzo małe.

Izrael jednak szybko F-15 nie dostanie, więc jeśli sprzedaż zostanie zatwierdzona, zostaną one dostarczone do Izraela w ciągu co najmniej pięciu lat. Jak informowała wcześniej CNN, izraelscy urzędnicy nawołują jednak Stany Zjednoczone do przyspieszenia terminu, jeśli to możliwe. W styczniu bieżącego roku, Breaking Defense i dziennik The Jerusalem Post, pisały o tym, że rząd izraelski miał wnioskować o możliwość zakupu 25 F-15EX Eagle II. W połowie marca media informowały, że Pentagon planuje kupić w roku fiskalnym 2025, o 21 nowych myśliwców mniej niż wcześniej przewidywano, ograniczając planowane zakupy zarówno F-35, jak i F-15EX od Beinga w obliczu ograniczeń narzuconych przez Kongres związane z limitami budżetowymi. W zeszłorocznym wniosku budżetowym Siły Powietrzne przewidywały zakup 48 samolotów F-35A i 24 F-15EX w roku budżetowym 2025, co daje łącznie 72 odrzutowce. Jednak opublikowane nowe dokumenty budżetowe wskazują, że Siły Powietrzne chcą kupić o sześć mniej samolotów F-35A i F-15EX. Tak więc sprzedaż samolotów F-15EX do Izraela mogłaby być szansą firmy Boeing na kontynuację produkcji, bo jak na razie samolot ten został tylko kupiony przez USA, ale firma potrzebuje, by rozruszać produkcję więcej zamówień.

Waszyngton przekazuje 3,8 mld USD rocznie pomocy wojskowej Izraelowi z funduszy programu FMF (Foreign Military Financing). W ostatnim czasie Kongres USA zatwierdził takie pakiety dla Izraela jak amunicja artyleryjska 155 mm odłamkowo-burzącymi M107 i M795, amunicja czołgowa 120-mm M830A1 HEAT-MP-T czy wielozadaniowe pojazdy opancerzone JLTV (Joint Light Tactical Vehicle).

W Strefie Gazy panuje kryzys humanitarny, który jest efektem walk między Izraelem a palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas. Wojnę rozpoczął atak Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku; na skutek napaści zginęło około 1200 osób, w większości cywilów, a około 240 zostało uprowadzonych. W odpowiedzi Izrael rozpoczął naloty na Strefę Gazy, a pod koniec października - kampanię lądową obliczoną na zniszczenie Hamasu. Jak informuje ministerstwo zdrowia Strefy Gazy, w konflikcie zginęło ponad 32,7 tys. Palestyńczyków, a blisko 80 tys. zostało rannych.