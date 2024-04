Zginął polski wolontariusz w Strefie Gazy. Siedem ofiar bombardowania konwoju przez IDF

Do tragedii doszło w poniedziałek 1 kwietnia 2024 roku. Ciała zmarłych miały zostać przewiezione do szpitala Al-Aksa w Dajr al-Balah w centrum Strefy Gazy. Przy wolontariuszach znaleziono paszporty: polski, australijskie, brytyjskie, amerykański i kanadyjski oraz palestyński, należący do kierowcy. Organizacja World Central Kitchen, która dostarczała żywność, poinformowała o natychmiastowym wstrzymaniu działalność w regionie.

"Izraelska armia prowadzi dogłębne śledztwo na najwyższych szczeblach, aby zrozumieć okoliczności tego tragicznego incydentu" – podały służby prasowe IDF, które informują, ze Siły Obrony Izraela współpracują z organizacjami humanitarnymi w zakresie ich działalności w Strefie Gazy i pozostają w stałym kontakcie.

4-5 Non-Profit Workers with the World Central Kitchen from Australia, Ireland, Poland, and the U.K. have been Killed by a possible Israeli Airstrike on a Vehicle in Central Gaza; a Ship from the Organization had Delivered several Pallets of Food and Water earlier today to their… pic.twitter.com/44FP39Isth— OSINTdefender (@sentdefender) April 1, 2024

WCK nie podała personaliów ofiar. Również rzecznik MSZ, Marek Wroński poinformował, że zgodnie z procedurami identyfikacja musi zostać przeprowadzona przez przedstawiciela polskiej dyplomacji, zanim potwierdzone zostaną personalia ofiary. Będzie to możliwe, kiedy ciała wszystkich siedmiu wolontariuszy zostaną przewiezione do Kairu. Jednak prezydent Przemyśla, Wojciech Bakun, pisząc śmierci polskiego wolontariusza poinformował, że w izraelskim nalocie zginął dwudziestoośmioletni Damian Soból.

"Przyłączam się do kondolencji wobec rodziny naszego dzielnego wolontariusza oraz wszystkich cywilnych ofiar w Strefie Gazy" – oświadczył minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, informując - „Osobiście poprosiłem ambasadora Izraela Yacova Livne o pilne wyjaśnienia. Zapewnił mnie, że Polska wkrótce otrzyma wyniki badania tej tragedii."

2 kwietnia rano MSZ poinformowało oficjalnie, że Polska "nie zgadza się na brak przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i ochrony cywilów, w tym pracowników humanitarnych". Przekazało również kondolencje rodzinie polskiego wolontariusza. Sprawa jego śmierci będzie badana przez polską prokuraturę.

Działania potępiające ten atak i domagające się wyjaśnienia okoliczności przedsięwzięły również służby dyplomatyczne Australii i Kanady.