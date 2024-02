Wojna w Gazie: Izrael nie dostanie części do F-35? Producent dostał sądowy zakaz

Spis treści

Wojna w Izraelu ciągle trwa i giną w niej nie tylko bojowcy Hamasu, ale także cywile, którzy nie są niczemu winni. Izrael według wielu obrońców praw człowieka dopuszcza się poważnych zbrodni wojennych, które według nich powinny zostać w jakiś sposób powstrzymane i osądzone, a państwo Izraelskie, powinno za to odpowiedzieć.

Jak można było się spodziewać, popełniane zbrodnie przez izraelską armię w Palestynie sprawiły, że trzy organizacje Oxfam Novib, PAX i The Rights Forum złożyły wniosek do sądu, w którym domagały się zakazu eksportu części zamiennych do izraelskich F-35, które według nich przyczyniły się do możliwego ludobójstwa oraz poważnych i zakrojonych na szeroką skalę naruszeń prawa wojennego w Strefie Gazy. W związku z tym sąd II instancji w Hadze przychylił się do wniosku tych organizacji i wydał, nakaz Holandii wstrzymania dostaw części do myśliwców F-35 do Izraela. Sąd orzekł, że rzeczywiście istnieje "wyraźne ryzyko" naruszenia przez Izrael humanitarnego prawa wojennego w Strefie Gazy.

Wcześniej ten wniosek został odrzucony przez sąd, mimo że stwierdził, że prawdopodobne jest, że F-35 przyczyniły się do pogwałcenia prawa wojennego. Jednak tam, gdzie sąd niższej instancji orzekł, że państwo ma dużą swobodę w rozważaniu kwestii politycznych i politycznych przy podejmowaniu decyzji w sprawie eksportu broni, sąd apelacyjny stwierdził, że takie obawy nie przeważają nad wyraźnym ryzykiem naruszenia prawa międzynarodowego. Sędzia przewodniczący Bas Boele powiedział, że istnieje możliwość, że rząd holenderski zezwoli w przyszłości na eksport części do F-35 do Izraela, ale tylko pod ścisłym warunkiem, że nie będą one wykorzystywane w operacjach wojskowych w Gazie.

Holandia nie wie, co zrobić

Jak dowiedziała się agencja AFP, władze holenderskie stwierdziły, że nie jest jasne, czy w ogóle mają uprawnienia do interweniowania w dostawy w ramach operacji prowadzonej przez USA, która dostarcza części wszystkim partnerom F-35. Prawnicy rządowi argumentowali również, że gdyby Holendrzy nie dostarczali części z magazynu znajdującego się w Holandii, Izrael mógłby z łatwością nabyć je gdzie indziej. Pozwolenia na eksport zostały wydane w 2016 roku na czas nieokreślony, jednak sąd orzekł, że od tego czasu sytuacja radykalnie się zmieniła i rząd musiał to wziąć pod uwagę.

Holandia centrum dystrybucji

Decyzja sądu jest związana z tym, że na terenie w Holandii są przechowywane części do samolotów F-35 w centrum logistycznym w bazie lotniczej Woensdrecht. Stamtąd części zamienne trafiają do wszystkich krajów europejskich korzystających z F-35, w tym do Izraela. Części zamienne do F-35 były również eksportowane do Izraela od czasu wybuchu wojny w Strefie Gazy ponad cztery miesiące temu.

Niemiecki eksport sprzętu wojskowego do Izraela wzrósł prawie 10-krotnie

W zeszłym roku, tuż po rozpoczęciu ataku Hamasu na Izrael media niemieckie informowały, że niemieckie zezwolenia na eksport sprzętu obronnego do Izraela z 2023 roku wzrosły prawie dziesięciokrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym, a Berlin traktuje wnioski o zezwolenie jako priorytet.

Od 2 listopada niemiecki rząd zatwierdził eksport sprzętu obronnego do Izraela o wartości blisko 303 milionów euro (323 milionów dolarów). Dla porównania, w całym 2022 roku, zatwierdzono eksport sprzętu obronnego o wartości 32 mln euro. Większość indywidualnych zezwoleń na eksport - 185 z 218 - wydano po ataku na Izrael z 7 października. Według niemieckiej agencji prasowej dpa, która jako pierwsza podała te dane, Niemcy dostarczają Izraelowi przede wszystkim komponenty do systemów obrony powietrznej i sprzętu komunikacyjnego.

Izrael próbuje nabyć sprzęt samoloty i śmigłowce

W styczniu pojawiły się informacje, że w czasie wizyty izraelskiej delegacji w USA miały toczyć się rozmowy nad ogromnym zamówieniem dla Izraela, dotyczącym pozyskania samolotów F-35, F-15EX Eagle II, śmigłowców AH-64 Apache oraz znaczną ilością amunicji. Według izraelskich mediów Izrael zażądał od Amerykanów pierwszeństwa w zakresie dostaw, biorąc pod uwagę rozwój wojny w Gazie.

Obecnie Izraelskie Siły powietrzne (IAF) posiadają: 66 szt - F-15 A/C/I; 18 szt – F-15B/D; 39 szt – F-35I (w zeszłym roku Izrael zadeklarował chęć pozyskania jeszcze 25 szt); 175 szt – F-16C/I; 49 szt - F-16D.

Liczba ofiar rośnie

Według władz palestyńskich, wyniku izraelskiej operacji przeciwko Palestynie, w Strefie Gazy zginęło ponad 28 000 Palestyńczyków a wysiedlono większość z 2,3 miliona mieszkańców tej enklawy. Izrael zaprzecza popełnieniu zbrodni wojennych podczas ataków na Gazę, które nastąpiły po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października, w którym zginęło 1200 Izraelczyków, a około 240 zostało wziętych jako zakładników.