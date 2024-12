Holenderski sąd podtrzymuje orzeczenie zakazu eksportu podzespołów F-35 do Izraela

Sąd Najwyższy Holandii orzekł, że podtrzymuje orzeczenie, zgodnie z którym państwo holenderskie musi zakończyć eksport do Izraela części do myśliwców F-35. Jest to następstwo decyzji z lutego bieżącego roku, kiedy to Sąd Apelacyjny w Hadze nakazał rządowi zablokowanie eksportu tych towarów, gdyż obawiano się, że mogą one być wykorzystywane do łamania prawa międzynarodowego podczas wojny w Strefie Gazy.

i Autor: Israeli Air Force / Facebook Izraelski F-35