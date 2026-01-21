Generał Komornicki bez litości o słabości europejskich polityków. "To nieszczęśnicy"

Generał Leon Komornicki: to koniec świata jaki znamy

Gościem w studio Super Expressu był generał Leon Komornicki, były wiceszef Sztabu Generalnego WP. Wojskowy brutalnie ocenił kondycję europejskich elit. Podczas gdy Parlament Europejski wstrzymuje ratyfikację ważnej umowy handlowej z USA z powodu sporów o Grenlandię, generał stawia sprawę jasno: to dowód na całkowity brak przywództwa. Według niego unijni liderzy to jedynie „kierownicy”, którzy za wszelką cenę próbują utrzymać stare status quo. Nie rozumieją jednak, że dzisiejszy świat jest już zupełnie innym miejscem niż 20 lat temu. Jak dosadnie ujął to nasz gość, europejscy decydenci „szwędają się w znoszonych butach i nie potrafią wyznaczyć celu”.

Zdaniem gen. Komornickiego, symbolem europejskiej bezradności stał się ostatni incydent z udziałem Bundeswehry na Grenlandii. Niemieccy żołnierze spędzili tam zaledwie 44 godziny, po czym się ewakuowali. Generał Komornicki nie zostawił na nich suchej nitki, opisując ich jako kompletnie nieprzygotowanych i chaotycznie ubranych.

„Jeżeli polityk i dowódca podejmuje taką decyzję, to nie wysyła takich nieszczęśników!” – grzmiał w studio gen. Komornicki. Podkreślił, że taki pokaz „siły” przyniósł skutek odwrotny do zamierzonego, po prostu ośmieszając europejskie zdolności militarne. Europa chce dziś „wojować”, nie mając realnych armii i wciąż licząc na to, że przejedzie się na grzbiecie Stanów Zjednoczonych.

Zdaniem generała, era jednego hegemona minęła bezpowrotnie. Dziś geopolityka to brutalny układ „2+2”. Na najwyższym poziomie są dwa supermocarstwa: Chiny i słabnące USA, a na drugim poziomie Rosja i Indie. Co gorsza, to Chiny dominują w technologiach przyszłości, takich jak metale ziem rzadkich, bez których Amerykanie nie są w stanie wyprodukować nawet nowoczesnego myśliwca F-35. Donald Trump o tym wie i dlatego bez pardonu budzi Europę z „głębokiego snu”, żądając, by w końcu zaczęła płacić za własne bezpieczeństwo, zamiast być pasażerem na gapę.

Sytuacja na Ukrainie jest "dramatyczna"

Zdaniem gen. Leona Komornickiego sytuacja na Ukrainie jest dramatyczna. Generał ostrzega, że Rosja prowadzi wojnę na wyniszczenie, dążąc do „eksterminacji bojowej” ukraińskiego narodu poprzez niszczenie infrastruktury energetycznej i łamanie woli oporu. Same pieniądze z Europy to za mało – Ukrainie brakuje systemów Patriot, rakiet i przede wszystkim wyszkolonych żołnierzy.

Generał Komornicki uważa, że Polska nie powinna ślepo opowiadać się po żadnej ze stron sporu między Brukselą a Waszyngtonem. Polska musi stać się mediatorem. Powinniśmy brać przykład z Turcji czy Korei Południowej – budować własną suwerenność strategiczną w oparciu o amerykańską technologię, ale twardo negocjować własne interesy, a nie być jedynie „popychadłem”.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z całej rozmowy.