Gen. Kukuła: Służby wywiadowcze od pewnego czasu ostrzegały nas o takim rozwoju sytuacji

Redakcja Portalu Obronnego osobiście zapytała, szefa sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę o sytuacje na Bliskim Wschodzie w związku z atakiem Izraela na Iran. Jak powiedział w komentarzu generał Kukuła - "służby wywiadowcze od pewnego czasu ostrzegały nas o takim rozwoju sytuacji".

"Prognozowały też taki przebieg tej operacji. To, co dzisiaj widzimy, to pokazuje też kierunek, który my bardzo mocno przyjmujemy w nowym programie Polskich Sił Zbrojnych, że to zdolności ofensywne i siły powietrzne są kluczowe do rozstrzygnięć. I to właśnie teraz obserwujemy. W poprzedniej operacji wyłączenie systemu obrony przeciwlotniczej, uzyskanie zdolności do prowadzenia operacji z zupełnego zaskoczenia przy zupełniej swobodzie. A dzisiaj precyzyjny chirurgiczne uderzenie praktycznie bez strat własnych. To jest efekt pewnej przemyślanej strategii. Musimy tylko zauważyć, że Izrael był zdolny do użycia 200 samolotów myśliwskich, co też pokazuje jak ważne jest utrzymanie bardzo dużego potencjału sił powietrznych, zdolnych do tego typu uderzeń, które są rozstrzygające".