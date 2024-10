Volkssturmgewehr 1-2. Jedyny taki egzemplarz w polskich zbiorach muzealnych

– Ten karabin ma mało profesjonalny wygląd i to uśpiło naszą czujność – przyznał w rozmowie z PAP Piotr Piwowarczyk z Fortu Gerharda w Świnoujściu. – Volkssturmgewehr to jedna ostatnich niemieckich Wunderwaffe II wojny światowej i prawdziwy unikat na świecie. W muzeach i kolekcjach zachowało się nie więcej niż kilkadziesiąt sztuk. W Polsce to najprawdopodobniej jedyny egzemplarz tej broni.

Z tym określenie znaleziska jako „cudownej broni”, to muzealnik znacząco przesadził. Wunderwaffe to broń, która miała odwrócić losy wojny na korzyść III Rzeszy. Zalicza się do niej choćby pierwszą w świecie rakietę balistyczną V-2. Tak na marginesie: stworzenie tej rakiety, produkcja i użycie kosztowało, jak szacują historycy, mniej więcej tyle, co Amerykanie wydali na program budowy bomby atomowej (program Manhattan). Więcej ludzi zginęło w obozach koncentracyjnych przy produkcji V-2, niż ta rakieta zabiła bezpośrednio.

Wracając do odkrycia „giwery” volkssturmowców odkrytej na nowo; egzemplarz po renowacji ma zostać za kilka miesięcy zaprezentowany zwiedzającym.

Pracownicy fortu przez kilkanaście lat nie wiedzieli, że wśród setek eksponatów zgromadzonych w magazynie jest VG 1-2. Karabin został przekazany przez prywatnego kolekcjonera spod Golczewa (woj. zachodniopomorskie), razem ze starą strzelbą, częściami mauserów i innymi, wydawało się, niezbyt wartościowymi wojennymi reliktami.

W muzeum uznali, że to dzieło kłusownika

– Został opisany jako zabawka, wiatrówka. Drewniane części, kolba i łoże, są dorobione i to niezbyt fachowo, przez domorosłego stolarza. Zamiast nitów są śruby. Kabłąk, osłona spustu też dziwnie wygląda. Uznaliśmy, że to może być broń przerobiona przez kłusownika – wyjaśnił Piotr Piwowarczyk.

Ze względu na „brak walorów ekspozycyjnych” karabin wpisano do ewidencji, ometkowano, zakonserwowano elementy metalowe, kolbę zalano olejem lnianym i schowano w magazynie.

– Czujność jednego z kolegów i myszkowanie w źródłach internetowych pozwoliło nam stwierdzić, że mamy kolejnego VG. Bo w naszych zbiorach jest już Volksgewehr 1-5, też cenny i rzadki eksponat – wskazał Piwowarczyk.

Produkowane pod koniec II wojny światowej „volksgewehry” (skrócona wersja nazwy Volkssturmgewehr) stanowiły uzbrojenie oddziałów Volkssturmu. Żeby broń była tania i prosta do wykonania, zastosowano tłoczoną blachę i nieskomplikowane rozwiązania konstrukcyjne. Powstało prawdopodobnie kilkanaście tysięcy sztuk tej broni.

Karabin o tzw. konstrukcji cepa

VG1-2, karabin powtarzalny produkowany przez zakłady Spreewerk, zasilany był nabojami 7,92 x 57 mm. Centralną część karabinu stanowi wykonana z części tłoczonych masywna komora zamkowa, do której przytwierdzona jest kolba i lufa z łożem przednim. Zamek posiada dwa rygle w przedniej części. Mechanizm spustowy wykonany jest z części tłoczonych zespolonych ze sobą kołkami. VG był zasilany ze standardowych 10-nabojowych magazynków z karabinów Gew43. Brak odpowiedniego wycięcia w komorze zamkowej uniemożliwiał zastosowanie łódek nabojowych, więc strzelec musiał ładować magazynek pojedynczymi nabojami.

Egzemplarz odkryty w Świnoujściu zachował się w dobrym stanie. Obudowa korpusu i zamek są oryginalne.

– Na blachach są punce, które wskazują, że ten egzemplarz pochodzi z wytwórni w Berlinie. Są też widoczne kody na lufie i numer seryjny 935 – zaznaczył Piwowarczyk. – Elementy drewniane dorobimy w specjalistycznym warsztacie.

Kiedyś był tani, dziś jest gigantycznie drogi

Koszt produkcji Volkssturmgewehr 1-2 wynosił ok. 15 reichsmarek (maksimum). Podstawowy karabin Wehrmachtu, czyli Mauser 98k, kosztował w produkcji do 100 RM. Dziś za dobrze zachowany egzemplarz VG1-2 na międzynarodowych aukcjach wystawiany jest w przedziale od 30 tys. do 60 tys. USD. Karabiny w stanie idealnym są rzadkością, więc i ceny ich są znacznie wyższe od podanych.

Dla pospolitego ruszenia Albert Speer (minister uzbrojenia III Rzeszy) zamierzał produkować także pistolet maszynowy. Co ciekawe, nie miał być on uproszeniem popularnego MP-40, nie wspominając już o pierwszym w świecie karabinku szturmowym SG-44 (nazwę wymyślił dla niego Adolf Hitler), ale na… Nie zgadniecie. Na sowieckim PPS-43. Skończyło się na tym, że prototypowy EMP-44 (z systemem podwójnych magazynków) prototypem pozostał.

Volksturm, jak każde pospolite ruszenie, dysponował taką bronią, jaką mu było dane użytkować w tzw. danym momencie. Kojarzony z nim bezodrzutowe granatniki przeciwpancerne z głowicami kumulacyjnymi, zasadniczo było produkowane dla armii. Jako że przemysł niemiecki wyprodukował 8 mln panzerfaustów w różnych odmianach, to w końcowej fazie, w walce obronnej do ich obsługiwania szkolono również członków Volkssturmu.

Kolejna ciekawostka, już powojenna. W Polsce produkowano, nieco zmodyfikowane, kopie „pancernych pięści”. PG-49 był klonem Panzerfaust 100 (liczba wskazuje zasięg rażenia), a PG-50 był modernizacją wcześniejszego granatnika.

Służbie w Volkssturmie podlegało 6,5 mln mężczyzn (w wieku od 16 do 60 lat – teoretycznie) Przyjmuje się, że do walki stanęło maksimum 1,5 mln. Nie dla wszystkich starczyło bowiem broni, nawet tak maksymalnie uproszczonej, jakim był Volkssturmgewehr...