Ukraina nie dostanie od Niemiec Taursów? Scholz dalej jest na „nein”!

Kanclerz po raz kolejny podkreślił, że Niemcy i Wielka Brytania są najważniejszymi dostawcami broni dla Ukrainy, która została zaatakowana przez Rosję. Odniósł się w szczególności do kompleksowego wsparcia, którego Niemcy udzieliły w zakresie artylerii i obrony powietrznej.

Po wielomiesięcznym impasie Kongres USA zatwierdził pomoc dla Ukrainy w łącznej wysokości około 61 mld dolarów (57 mld euro). Pieniądze te zostaną wykorzystane do dostarczenia pocisków ATACMS. Dotychczas Ukraina otrzymywała od USA jedynie pociski o zasięgu 165 kilometrów. Taurus może nawet dotrzeć do Moskwy z terytorium Ukrainy (i chyba takiego rozwoju zdarzeń obawia się kancelerz Niemiec - Portal Obronny).

Do tej pory kancelerz Scholz zawsze orientował się na USA w kwestii dostaw nowych systemów uzbrojenia dla Ukrainy. Tak było w przypadku dostarczania artylerii dalekiego zasięgu, a także czołgów Leopard 2, które zostały wysłane na Ukrainę dopiero po tym, jak USA zgodziły się dostarczyć swoje czołgi Abrams.

Sunak podczas swojej wizyty w Berlinie pochwalił wsparcie Niemiec dla Ukrainy. „Nie można przeoczyć faktu, że Niemcy są obok Wielkiej Brytanii najważniejszym (krajem) wspierającym Ukrainę” – stwierdził brytyjski premier. Sunak szczególnie podkreślił decyzję Niemiec o dostarczeniu Ukrainie kolejnego systemu obrony powietrznej Patriot.

Taurus KEPD 350 to pocisk manewrujący, typu powietrze-ziemia wyprodukowany przez szwedzko-niemiecką firmę TAURUS Systems GmbH. Do operacyjnego użytku wszedł w 2005 r. (propototyp zaistniał w roku 1997). Pocisk o masie całkowitej ok. 1,4 t może przenosić ładunek bojowy o wadze prawie 500 kg na odległość maksymalną 500 km.

Taurus KEPD 350 to pocisk manewrujący, typu powietrze-ziemia wyprodukowany przez szwedzko-niemiecką firmę TAURUS Systems GmbH. Do operacyjnego użytku wszedł w 2005 r. (propototyp zaistniał w roku 1997). Pocisk o masie całkowitej ok. 1,4 t może przenosić ładunek bojowy o wadze prawie 500 kg na odległość maksymalną 500 km.

Jest na wyposażeniu siuł zbrojnych Niemiec, Korei Południowej i Hiszpanii. Może być przenoszony przez samoloty: Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen i McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Pocisk przeznaczony jest do niszczenia punktowych celów umocnionych i instalacji wojskowych. Jest stosunkowo tani, bo – wg żródeł otwartych – kosztuje niespełna milion euro, choć – jakoby – Republika Korei miała zapłacić w 2013 r. prawie 1,8 mln USD za sztukę. Prawdopodobnie dotychczas TAURUS Systems GmbH wypodukował ok. tysiąc sztuk tych pocisków. Ok. 600 Taurusów ma na stanie Bundeswehry.