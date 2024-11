Katastrofa myśliwca MiG-29 w Indiach. Pilot zdążył się katapultować

Do wypadku myśliwca MiG-29 należącego do sił powietrznych Indii doszło podczas wykonywania lotu szkolnego z Adampur (Pendżab) do Agry (Uttar Pradesz). Pilot musiał się katapultować, gdy utracił kontrolę nad maszyną. Jest to druga katastrofa indyjskiego MiG-29 w ciągu dwóch miesięcy.

i Autor: IAF/India MoD