Program GCAP z ważnym kamieniem milowym. Samolot nowej generacji coraz bliżej?

15:33 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Program Global Combat Air Programme (GCAP) osiąga ważny kamień milowy. Partnerzy branżowi zakładają spółkę joint venture Edgewing, która ma dostarczać samoloty bojowe nowej generacji. Łączy ona liderów przemysłu lotniczego BAE Systems z Wielkiej Brytanii, Leonardo z Włoch i Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. z Japonii. Edgewing będzie odpowiedzialna za projektowanie i rozwój nowej generacji samolotu bojowego i pozostanie głównym autorytetem projektowym przez cały cykl życia produktu, którego eksploatacja ma trwać co najmniej do lat 70. XXI wieku.