Propalestyńscy aktywiści wtargneli do bazy RAF w Wielkiej Brytanii. Uszkodzili samoloty wojskowe

Palestine Action opublikowało nagranie, na którym widać dwóch członków ugrupowania wjeżdżających na elektrycznych hulajnogach do bazy RAF Brize Norton. Na miejscu użyli łomów i "przerobionych gaśnic" do rozpylenia farby w silnikach turbinowych Airbus Voyager.

Airbus Voyager – kluczowy element brytyjskiego lotnictwa

Airbus Voyager to tankowiec powietrzny i wojskowy samolot transportowy, powstały na bazie samolotu pasażerskiego Airbus A330-200. Baza RAF Brize Norton posiada podstawową flotę składającą się z dziewięciu samolotów typu Voyager, podczas gdy pięć pozostałych jest dostępnych do użytku komercyjnego, ale mogą zostać wycofane ze służby w celach wojskowych.

Ugrupowanie oświadczyło, że samoloty RAF codziennie "zbierają dane wywiadowcze oraz dostarczają paliwa myśliwcom i samolotom transportowym". Źródło w obronie poinformowało BBC, że nie spodziewają się, aby incydent ten miał wpływ na operacje.

Palestine Action przekazało, że:

"Wielka Brytania jest nie tylko współwinna, ale jest aktywnym uczestnikiem ludobójstwa w Strefie Gazy i zbrodni wojennych na całym Bliskim Wschodzie - przekazało ugrupowanie, dodając, że "wycofując z eksploatacji dwa samoloty wojskowe" Palestine Action podjęło się bezpośrednich działań, by "zerwać łańcuchy ucisku".

Palestine Action angażuje się w podobne działania od początku obecnej wojny w Gazie, głównie wymierzone w firmy zbrojeniowe. W maju przyznała się do odpowiedzialności za pomalowanie amerykańskiego samolotu wojskowego w Irlandii.

Zdaniem dziennika "Telegraph" propalestyńska akcja rzuciła światło na kwestię bezpieczeństwa baz RAF na terytorium Wielkiej Brytanii w okresie wzmożonych napięć i zagrożeń płynących zarówno z Rosji, jak i z Iranu.

Here's the footage from the recent incident at RAF Brize Norton in which two Voyager aircraft were damaged by spray paint and crowbars by Palestine Action members. These aircraft, despite claims made by the group, aren't involved in Israeli operations. pic.twitter.com/7OnnedZBoV— UK Defence Journal (@UKDefJournal) June 20, 2025

Premier Wielkie Brytanii: "To akt wandalizmu"

Premier Sir Keir Starmer nazwał akcję "haniebną" i "aktem wandalizmu". Ministerstwo Obrony potępiło incydent i zapowiedziało przegląd bezpieczeństwa w brytyjskich bazach wojskowych. Policja Thames Valley prowadzi śledztwo w sprawie wtargnięcia do bazy RAF Brize Norton.

Rzeczniczka ministerstwa obrony powiedziała:

„Nasze siły zbrojne reprezentują to, co najlepsze w Wielkiej Brytanii. Ryzykują dla nas swoim życiem, a ich demonstracja obowiązku, oddania i bezinteresownego poświęcenia osobistego jest inspiracją dla nas wszystkich. Naszym obowiązkiem jest wspierać tych, którzy nas bronią”.

RAF Brize Norton to hub dla brytyjskiego strategicznego transportu lotniczego i tankowania, w tym lotów do RAF Akrotiri na Cyprze. Siły powietrzne przeprowadziły loty rozpoznawcze nad Gazą z bazy na Cyprze. Stacjonują w niej około 5800 żołnierzy, 300 pracowników cywilnych i 1200 pracowników kontraktowych.

Baza jest otoczona dużym ogrodzeniem, kamerami i czujnikami, a także obsadzonymi punktami kontrolnymi. Jednak źródło w obronie na które powołuje się BCC, stwierdziło, że środki te nie zapewniają pełnej ochrony wokół dużej bazy lotniczej.

Airbus Voyage co to jest?

Airbus Voyager to wojskowy samolot transportowo-tankujący, bazujący na cywilnym Airbusie A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), używany głównie przez brytyjskie siły powietrzne (RAF) pod oznaczeniem Voyager KC2 i KC3, a także przez inne kraje, jak Australia, Francja, Arabia Saudyjska czy Katar. Zbudowany na bazie szerokokadłubowego A330-200, ma rozpiętość skrzydeł 60,3 m, długość 58,8 m, wysokość 17,4 m i maksymalną masę startową 233 000 kg. Napędzany dwoma silnikami turbowentylatorowymi Rolls-Royce Trent 772B lub General Electric CF6-80E1, osiąga prędkość do 880 km/h (Mach 0,86) i zasięg 14 800 km.

Voyager łączy zdolności tankowania w powietrzu z transportem ludzi i ładunków. Wersja KC2 używa dwóch podskrzydłowych punktów tankowania z wężami (Hose and Drogue), a KC3 dodatkowo posiada centralny wysięgnik (Boom) do szybszego tankowania. Może przenosić do 111 000 kg paliwa, obsługując różne samoloty, np. F-35, Typhoon czy C-17. W roli transportowej pomieści 291 pasażerów lub 40 000 kg ładunku, w tym sprzęt medyczny lub palety. Wyposażony w zaawansowaną awionikę, systemy samoobrony (np. przeciwrakietowe) i kokpit z ekranami wielofunkcyjnymi, jest wszechstronny w misjach bojowych, humanitarnych i ewakuacyjnych, np. podczas operacji w Afganistanie czy wsparcia w konfliktach na Bliskim Wschodzie.