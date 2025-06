Europa zwiększy produkcję Eurofighter Typhoon. To odpowiedź na "całkowite szaleństwo" sytuacji geopolitycznej

Konsorcjum Eurofighter Typhoon planuje zwiększyć tempo produkcji swoich myśliwców, aby dostosować je do obecnych oraz przyszłych zamówień. Dyrektor generalny firmy, Jorge Degenhardt podczas Paris Air Show 2025 powiedział, że jest to reakcja na „całkowite szaleństwo” obecnej sytuacji geopolitycznej. Produkcja ma wzrosnąć z obecnych 12 maszyn w skali roku do 20, a następnie, w zależności od przyszłej sprzedaży, do 30.