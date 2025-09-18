Co jakiś czas trzeba będzie stawać przed lekarzem i psychologiem

• Psycholog i lekarz sprawdzą, czy możesz mieć broń.

• Broń tylko dla zdrowych – nowy projekt ustawy.

• Regulacje wzorowane na rozwiązaniach europejskich.

Tragiczny incydent na polowaniu zainspirował polityków

Podobne rozwiązania prawne obowiązują w wielu państwach. Chodzi w nich o wyeliminowanie potencjalnego niebezpieczeństwa wynikającego ze zmiany w stanie zdrowia legalnego posiadacza pistoletu, rewolweru czy innego karabinu. Projekt ustawy istnieje, ale – co dziwne – nie został, jak to jest w zwyczaju, opublikowany na stronie Rządowym Centrum Legislacji.

Siłą rzeczy musimy się więc oprzeć na informacjach podanych przez RMF FM i rozpowszechnionych parę dni temu przez inne media. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Skąd taka inicjatywa?

Możliwe, że stąd, iż ugrupowanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni szoruje w sondażach o dno. Tej genezy nie można wykluczyć. A za przyczynek do napisania projektu można uznać tragiczny incydent, do którego doszło w sierpniu w województwie lubelskim podczas polowania. 19 sierpnia 40-letni myśliwy polował na dziki, oddał strzał, uznając, że strzela do zwierzęcia, a strzelił do człowieka. 60-latek nie przeżył tej pomyłki.

Politycy uznali, że w końcu obowiązkowym badaniom powinni podlegać myśliwi. Według medialnych informacji obowiązkiem mają być objęci posiadacze broni do celów sportowych i szkoleniowych. Jako że projekt ustawy znany jest tylko z tzw. przecieków, a nie oficjalnych publikacji, nie wiadomo, czy inni posiadacze broni nie będą objęci ustawą (jeśli zostanie uchwalona). Dlaczego ten obowiązek nie miałby dotyczyć osób mających pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej? Należy założyć, że jednak (w projekcie) będzie dotyczył wszystkich cywilów mających (legalny) dostęp do broni palnej.

Pamiętać należy, że przed lekarzem i psychologie staje każdy, kto występuje o posiadanie broni.

W Polsce takie badania są obowiązkowe dla mundurowych

Dziś takiej kontroli podlegają osoby mundurowe mające przydział broni służbowej. Policjanci przed przydziałem broni przechodzą pełne badania lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do służby z bronią. Są powtarzane co 3–5 lat, w zależności od wieku i stanu zdrowia funkcjonariusza.

Takiej procedurze podlegają żołnierze zawodowi i rezerwy czynnej posiadający broń służbową. Są więc badania lekarskie wstępne przed przyjęciem do służby. Potem – okresowe, zwykle co 5 lat, a dla osób pełniących służbę w jednostkach specjalnych – co 2–3 lata. To samo dotyczy badań psychologicznych.

Takim obowiązkowym weryfikacjom lekarsko-psychologicznym podlegają także funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Więziennej mający dostęp do broni służbowej.

W wielu krajach UE funkcjonują obowiązkowe badania zdrowotne i psychologiczne powiązane z ważnością pozwoleń lub ich odnawianiem; przykłady (kilka z wielu) to:

• Wielka Brytania – odnowa pozwolenia co 5 lat z elementem medycznym,

• Włochy – weryfikacja certyfikatu co 5 lat,

• Estonia – ważność pozwolenia sprzężona z ważnością zaświadczenia medycznego,

• Francja – myśliwi przedstawiają zaświadczenie przy uzyskaniu, choć coroczna walidacja pozwolenia łowieckiego nie wymaga rutynowego zaświadczenia bez wskazań medycznych.

Ramową podstawę stanowi dyrektywa UE 2017/853, która wymaga systemu bieżącego lub okresowego monitorowania spełniania warunków, w tym informacji medycznych i psychologicznych, pozostawiając państwom wybór co do częstotliwości i trybu.

I na koniec jeszcze taka oto informacja… W latach 2014–2023 w Polsce podczas polowań zginęło 28 osób. Najczęstszą przyczyną było nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, a w żadnym przypadku sprawca nie był pod wpływem alkoholu. W latach 2020–2023 odbyło się 19,1 mln polowań i odstrzałów sanitarnych; w tym czasie doszło do 22 postrzeleń...