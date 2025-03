Wiatrówka może być skuteczną bronią. W ograniczonych zastosowaniach

Kaliber… 18,3 mm. To rusznica ppanc.? Nie. Waga – 5 kg, przy 100 cm długości. Amunicja? Można stwierdzić: bezłuskowa. Zasięg skuteczny? Do 200 m. Co to za cudo? To prawdopodobnie najmocniejszy na świecie karabin pneumatyczny – AEA Zeus – o mocy kinetycznej ok. 1200 J. Wiatrówki, które w Polsce są na statusie procy, więc nie trzeba ich rejestrować, mają energię do 17 J. Wszystko, co ma więcej, jest bronią pneumatyczną.