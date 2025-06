Spis treści

Przełom w komunikacji indyjskich sił zbrojnych

Generał Anil Chauhan, szef sztabu obrony Indii, przyznał, że podczas konfliktu z Pakistanem w zeszłym miesiącu zestrzelono nieustaloną liczbę samolotów. Zarówno Indie, jak i Pakistan twierdziły, że zestrzeliły myśliwce drugiej strony w walce powietrznej, w której rzekomo brało udział ponad 125 samolotów. Wcześniej indyjscy urzędnicy konsekwentnie odmawiali potwierdzenia utraty choćby jednego samolotu. Zmiana nastąpiła podczas Shangri-La Dialogue w Singapurze, gdzie szef sztabu indyjskich sił zbrojnych Anil Chauhan zapytany o twierdzenia Pakistanu o zestrzeleniu "sześciu indyjskich samolotów" początkowo zaprzeczył.

"To absolutna nieprawda i nie jest to informacja, która, jak powiedziałem, ma znaczenie".

Uznanie strat - dlaczego to takie ważne?

Następnie dodał jednak, że "ważne jest to, dlaczego zostały zestrzelone", sugerując, że podczas walk między historycznymi wrogami zestrzelono kilka samolotów, choć nie potwierdził, ile ich było. "To jest dla nas ważniejsze. A co zrobiliśmy potem? To jest ważniejsze" – powiedział w rozmowie z Haslindą Amin z agencji Bloomberg.

Błąd taktyczny i szybka reakcja

Urzędnik przyznał również, że indyjskie siły zbrojne popełniły "błąd taktyczny", odpowiadając na kolejne pytanie dotyczące twierdzeń Pakistanu.

"Dobrą stroną jest to, że byliśmy w stanie zrozumieć popełniony błąd taktyczny, naprawić go, skorygować, a następnie wdrożyć ponownie po dwóch dniach i wysłać wszystkie nasze samoloty, ponownie celując" – powiedział Chauhan. Dodał, że indyjskie siły powietrzne „latały wszystkimi typami samolotów ze wszystkimi typami uzbrojenia” 10 maja.

Islamabad przyznał, że jego bazy lotnicze poniosły minimalne straty. Dyrektor generalny operacji lotniczych Indii, marszałek lotnictwa AK Bharti, powiedział na konferencji prasowej wcześniej w maju, że „straty są częścią walki” i że Indie zestrzeliły kilka pakistańskich samolotów. Islamabad zaprzeczył, że poniósł jakiekolwiek straty samolotów, ale przyznał, że jego bazy lotnicze poniosły pewne straty, opisując wpływ jako minimalny.

Pakistańska wersja wydarzeń - zestrzelone Rafale?

Pakistan twierdził, że jego piloci zestrzelili pięć indyjskich myśliwców podczas walk powietrznych – w tym trzy zaawansowane samoloty Rafale produkcji francuskiej. Pakistan twierdził, że do zestrzelenia indyjskich samolotów bojowych, w tym Rafale, użył myśliwców produkcji chińskiej. CNN zacytowało pakistańskie źródła obronne, które twierdziły, że zestrzeliły pięć indyjskich myśliwców, w tym trzy Rafale, jednego MiG-29 i jednego myśliwca Su-30MKI. Wojsko pakistańskie poinformowało, że Indie nie użyły już swoich samolotów w konflikcie po tym, jak poniosły straty w powietrzu.

Indie początkowo zaprzeczyły tym twierdzeniom, a Nalin Kohli, rzecznik indyjskiej partii Bharatiya Janata Party, powiedział CNN, że "gdyby tak było i gdyby doszło do czegoś takiego, powiedzielibyśmy o tym".

Francuskie śledztwo w sprawie zestrzelonych Rafale

Wysoki rangą francuski urzędnik wywiadu powiedział wówczas CNN, że jeden myśliwiec Rafale eksploatowany przez indyjskie siły powietrzne został zestrzelony przez Pakistan i że władze francuskie badają, czy zestrzelono więcej niż jeden samolot. Indyjscy naoczni świadkowie powiedzieli również CNN, że widzieli jeden samolot spadający z nieba w płomieniach.

Agencja Reuters zacytowała dwóch amerykańskich urzędników, którzy powiedzieli, że pakistański myśliwiec chińskiej produkcji zestrzelił co najmniej dwa indyjskie samoloty wojskowe. Inny urzędnik powiedział, że co najmniej jeden indyjski samolot, który został zestrzelony, i był myśliwcem Rafale francuskiej produkcji. New York Times zacytował „niezidentyfikowanych” indyjskich urzędników, stwierdzając, że Indie straciły co najmniej dwa samoloty. Dziennik „Washington Post” zacytował „niezidentyfikowanego” francuskiego eksperta, który stwierdził, że Indie mogły stracić samoloty Mirage-2000 i Rafale. BBC Verify potwierdziło autentyczność trzech filmów, które rzekomo pokazują wrak myśliwca Rafale wyprodukowanego we Francji w Bhatindzie w Pendżabie.

O ryzyku wojny nuklearnej

Doniesienia medialne sugerowały, że część ataków miała miejsce w pobliżu pakistańskich obiektów nuklearnych jak ośrodek nuklearny w Kirana Hills w prowincji Pendżab, jednak sama infrastruktura nuklearna nie była celem.

„Większość uderzeń została wykonana z precyzją do granic możliwości, niektóre nawet z dokładnością do metra do wybranego przez nas średniego punktu uderzenia” – powiedział Chauhan agencji Reuters.

Wcześniej zapewnił, że Indie nie rozważają użycia broni jądrowej podczas konfliktu. Przewodniczący połączonych szefów sztabów Pakistanu, generał Sahir Shamshad Mirza, mówił to samo.

„Myślę, że jest dużo przestrzeni, zanim ten próg nuklearny zostanie przekroczony, dużo sygnalizacji przed tym. Myślę, że nic takiego się nie wydarzyło. Jest dużo przestrzeni dla konwencjonalnych operacji, która została stworzona, i to będzie nowa norma” – powiedział Chauhan.

Dodał, że po obu stronach „najbardziej racjonalni ludzie są w mundurach” podczas konfliktu, ponieważ rozumieją konsekwencje „tego rodzaju konfliktu”.

„Zauważyłem, że obie strony wykazują się dużą racjonalnością zarówno w swoich myślach, jak i działaniach. Dlaczego więc musimy zakładać, że w dziedzinie nuklearnej będzie irracjonalność z czyjejś strony?”

Czy Chiny pomagały Pakistanowi?

Podstawowym pytaniem, które się nasuwało po tej całej "małej" wojnie" było to czy Chiny były w jakiś sposób poza sprzedanym uzbrojeniem Pakistanowi zaangażowane w konflikt? Według strony indyjskiej, mimo iż Pakistan utrzymuje bliskie stosunki z Chinami, nie ma żadnych oznak, że Pekin pomagał Islamabadowi w czasie konfliktu.

Jak stwierdził Chauhan

„Nie stwierdziliśmy żadnej niezwykłej aktywności na poziomie operacyjnym lub taktycznym na naszych północnych granicach i generalnie wszystko było w porządku” – powiedział.

Na pytanie, czy Chiny przekazały Pakistanowi informacje wywiadowcze, takie jak zdjęcia satelitarne, indyjski generał odpowiedział, że takie informacje są dostępne komercyjnie i Pakistan mógł je uzyskać od Chin lub z innych źródeł.

Jakie samoloty posiadają Indyjskie Siły Powietrzne?

Jakiś czas temu marszałek sił powietrznych Amar Pratap Singh wielokrotnie wyrażał obawy dotyczące starzejącej się floty IAF. Przemawiając na spotkaniu Chanakya Dialogues w zeszłym miesiącu, powiedział, że IAF wymaga wprowadzenia od 35 do 40 myśliwców rocznie, aby rozwiązać istniejące niedobory i zastąpić starzejące się floty, które mają zostać wycofane ze służby w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat.

IAF obecnie obsługuje 36 myśliwców Rafale w swoich bazach lotniczych Ambala i Hashimara. Poza tym Indie posiadają około 270 Su-30MKI, około 60-70 MiG-29 zmodernizowane do standardu MiG-29UPG, i około 50 Mirage 2000H/TH, które są modernizowane do standardu Mirage 2000-5 MK2 z modyfikacjami specyficznymi dla Indii, a także 100 Jaguarów. W lutym 2021 roku, Indyjskie Siły Powietrzne zamówiły 83 dodatkowe myśliwce Tejas, w tym 73 jednomiejscowe Mark 1A i 10 dwumiejscowych samolotów Mark 1. Niedawno szwedzka firma Saab zaoferowała ponownie swój samolot Gripen E Indyjskim Siłom Zbrojnym w liczbie 114 szt.

Według marszałka lotnictwa indyjskie siły powietrzne obecnie dysponują jedynie 31 aktywnymi eskadrami myśliwskimi — znacznie poniżej zatwierdzonej liczebności 42 — co stwarza wyzwania w zakresie utrzymania gotowości operacyjnej. Jak przypomina portal Business Standard, Singh opowiadał się również za większym zaangażowaniem sektora prywatnego w produkcję samolotów bojowych. Co ciekawe, publicznie skrytykował państwową firmę Hindustan Aeronautics Limited (HAL) za opóźnienia w dostawie myśliwców Tejas Mk1A. Podczas pokazu Aero India w lutym Air Chief Marshal wyraził niezadowolenie dla HAL, stwierdzając, że „nie ma zaufania” do państwowej firmy lotniczej.

Jakie samoloty posiadają Pakistańskie Siły Powietrzne

Według danych z World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA) i innych źródeł, PAF w 2025 roku posiada około 879 jednostek w aktywnej służbie, obejmujących różne kategorie samolotów.