Wojna dronów i rakiet nad Kaszmirem. Indie kontra Pakistan - kto zadał większe straty?

Starcie zbrojne Indii i Pakistanu – eskalacja konfliktu

Czterodniowe starcie militarne pomiędzy Indiami i Pakistanem było najbardziej efektywną walką od pół wieku pomiędzy tymi dwoma uzbrojonymi w broń nuklearną krajami – zwracają uwagę autorzy analizy na New York Times Agnes Chang, Pablo Robles and Mujib Mashal. Konflikt ten, choć ograniczony w czasie, stanowi poważną eskalację napięć między tymi dwoma państwami, które od dziesięcioleci toczą spór o Kaszmir. Użycie nowoczesnych technologii, takich jak drony i pociski rakietowe, wskazuje na ewolucję strategii militarnych w regionie. Obydwie strony twierdzą, że wyrządziły poważne szkody. Ale jaka jest prawda?

Technologiczna wojna: Drony i rakiety w akcji

Jak zauważyli autorzy „w nowej erze zaawansowanych technologicznie działań wojennych, ataki obu stron wydawały się być precyzyjnie ukierunkowane. Obie strony konfliktu wykorzystywały nowoczesne technologie, takie jak drony i pociski rakietowe, do atakowania celów wojskowych”.

Wykorzystanie dronów do rozpoznania i ataków stało się kluczowym elementem strategii obu stron. Pociski rakietowe były używane do atakowania baz lotniczych i innych strategicznych obiektów.

Analiza strat: Co ujawniają zdjęcia satelitarne?

Zdjęcia satelitarne na które powołuje sie NYT wskazują jednak, że choć ataki były szeroko zakrojone, szkody były znacznie bardziej ograniczone niż twierdzono - i wydawały się być w większości zadane przez Indie pakistańskim obiektom - zauważają autorzy po analizie zdjęć satelitarnych.

Indie miały wyraźną przewagę w atakowaniu pakistańskich obiektów wojskowych i lotnisk, ponieważ w ostatnim okresie walki przeszły od symbolicznych uderzeń i pokazów siły do ataków na wzajemne zdolności obronne.

Przykłady zniszczeń:

Baza lotnicza Bholari: Indyjscy urzędnicy ds. obrony poinformowali o precyzyjnym ataku na hangar lotniczy. Wizualizacje pokazały wyraźne uszkodzenia czegoś, co wygląda jak hangar.

Baza lotnicza Nur Khan: Indyjskie wojsko stwierdziło, że zaatakowało pasy startowe i inne obiekty. Zdjęcia satelitarne pokazały zniszczenia lotniska.

Baza lotnicza Sargodha: Indyjskie wojsko stwierdziło, że użyło broni precyzyjnej do trafienia dwóch odcinków pasa startowego.

Z kolei zdjęcia satelitarne miejsc, w które Pakistan rzekomo uderzył, są mniej efektywne i jak dotąd nie pokazują wyraźnie szkód spowodowanych przez pakistańskie ataki, nawet w bazach, w których istniały potwierdzające dowody działań wojskowych – napisano w tekście.

Ofiary i straty sprzętowe: Kto poniósł większe konsekwencje?

Coraz bardziej oczywiste jest to, że obie strony poniosły ofiary wśród swoich sił zbrojnych, przy czym Indie przyznały się do utraty pięciu żołnierzy, a Pakistan zgłosił 11. Najcięższym ciosem dla Indii wydaje się być utrata samolotów.

Choć indyjski rząd nie podał, ile z nich spadło, urzędnicy i dyplomaci twierdzą, że utracono co najmniej dwa samoloty, a najprawdopodobniej więcej. Mimo że obie strony poniosły straty, analiza zdjęć satelitarnych i dostępnych informacji sugeruje, że Indie zadały większe szkody infrastrukturze wojskowej Pakistanu.

Armia Pakistanu poinformowała we wtorek (13 maja), że łącznie 51 osób zginęło po stronie pakistańskiej w indyjskich ostrzałach w rozpoczętej 7 maja eskalacji wieloletniego konfliktu obu państw. Zdecydowana większość zabitych, 40 osób, to cywile - przekazało dowództwo. Dotychczas Pakistan informował o ok. 20 zabitych, a łączny bilans wzajemnych ostrzałów mówił o 66 ofiarach śmiertelnych.

Od soboty (10 maja) obowiązuje całkowite i bezwarunkowe zawieszenie broni między obu krajami. W poniedziałek odbyły się pierwsze rozmowy najwyższych rangą przedstawicieli armii Indii i Pakistanu. Szef indyjskiego rządu Narendra Modi powiedział, że jego kraj jedynie "wstrzymał działania militarne" i będzie monitorować "każdy ruch Pakistanu".

Obecny konflikt zbrojny indyjsko-pakistański zaczął się 7 maja, kiedy Indie przeprowadziły serię ataków na cele w Pakistanie. Według Delhi był to odwet za atak terrorystyczny w Pahalgam, w indyjskim Kaszmirze, w którym zginęło 26 osób. Pakistan kategorycznie odrzucił oskarżenia o związki z tym zamachem. W odpowiedzi na indyjski atak pakistańskie wojska przeprowadziły serię uderzeń na cele w Indiach. Napięcie w relacjach między obu państwami, które dysponują bronią jądrową, wywołało poważny niepokój społeczności międzynarodowej.