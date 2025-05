Chiński system obrony powietrznej zestrzelił SCALP-EG? Incydent z Rafale w tle

Pakistan korzysta z chińskich zestawów obrony powietrznej zarówno tej starszej jak i nowej generacji. W ich skład wchodzą m.in. HQ-9P jako eksportowa wersja, który jest systemem opartym technologicznie o rosyjskie zestawy S-300 i S-400. Jest to zestaw, który z dużym prawdopodobieństwem mógłby zestrzelić francuski pocisk manewrujący.

Pocisk manewrujący SCALP-EG miał zostać wystrzelony z myśliwca Rafale, który jest jedynym samolotem w Indyjskich Siłach Powietrznych, mający możliwość przenoszenia tego rodzaju uzbrojenia. Indie otrzymały pociski SCALP-EH w ramach pierwszego kontraktu na francuskie samoloty, a eksperci szacują, że dostarczono około 150 sztuk, chociaż dokładna liczba pozostaje nieujawniona.

⭕ The French SCALP-E missile that was shot down by Pakistani air defences. pic.twitter.com/yPTE24yecn— Defence Pakistan (@Defence_PK99) May 12, 2025

Analizując opublikowane przez "Defence Pakistan" na serwisie X zdjęcia można dostrzec fragmenty zestrzelonego pocisku, w tym m.in. sekcje kadłuba i głowicę BROACH używaną właśnie we francuskich pociskach manewrujących. Jest to głowica, która została opracowana przez BAE Systems, mająca wagę od 400 do 450 kg i została zaprojektowana do penetracji i niszczenia silnie ufortyfikowanych celów, takich jak bunkry, centra dowodzenia, lotniska i instalacje strategiczne.

Kolejne zdjęcia pokazują francuski silnik turboodrzutowy, Microturbo TRI 60-30, uchwycony z alternatywnej perspektywy. Uważa się, że skrzydłowy pocisk został wystrzelony z myśliwca Rafale, który miał zostać zestrzelony w nocy z 7 maja 2025 roku.

Użycie chińskich zestawów przeciwlotniczych do zestrzelenia SCALP-EG można uznać za prawdopodobne, chociaż nie pewne. Nie mniej konflikt na linii Indie-Pakistan był doskonałym poligonem doświadczalnym dla chińskiego uzbrojenia na zachodnich systemach, jednocześnie nie angażując W niego samych Chin. Wnioski wobec Pekinu są dwa, po pierwsze to oni są największym wygranym tego konfliktu, mogąc testować systemy uzbrojenia rodzimej produkcji w warunkach bojowych, za pomocą nie swoich działań. Po drugie pierwsze wnioski pokazują, że ich systemy mogą realnie zwalczać zachodnie uzbrojenie, co jest istotną informacją dla firm zbrojeniowych z Europy i Stanów Zjednoczonych.