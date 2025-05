Indie budują myśliwiec stealth. Odpowiedź na wyścig zbrojeń z Pakistanem?

Spis treści

Indie wyciągaj wnioski z konfliktu z Pakistanem?

Niedawno w Portalu Obronnym opisywaliśmy kwestie strącenia prawdopodobnie przez Pakistan trzech indyjskich samolotów Rafale, jednego Su-30 i MiG-29. Miano również zestrzelić indyjskiego drona. Indie oficjalnie nie potwierdziły utraty swoich myśliwców, a Pakistan nie przedstawił dowodów potwierdzających ich zestrzelenie. CNN później zacytowała anonimowego wysokiego rangą francuskiego urzędnika wywiadu, który potwierdził utratę jednego indyjskiego Rafale, opisując to jako potencjalnie pierwszą stratę bojową. Co ciekawe zdaniem ministra spraw zagranicznych Pakistanu, Ishaq Dar, myśliwce chińskiej produkcji J-10C odegrał w tych zestrzeleniach istotną rolę.

Te potencjalne straty oraz zdolności Pakistanu prawdopodobnie przyspieszyły pracę Indii nad myśliwca stealth. Według przekazanych przez agencje Reuters informacji projekt ma kluczowe znaczenie dla indyjskich sił powietrznych, których eskadry składające się głównie z rosyjskich i radzieckich samolotów, dodatkowo problemem jest zmniejszająca się liczba eskadr do 31 z zatwierdzonej 42.

Indie podpisały w kwietniu wartą miliardy dolarów umowę na zakup 26 myśliwców Rafale M na lotniskowce od francuskiego Dassault Aviation, które dołączą do 36 już zakupionych samolotów i zastąpi rosyjskie myśliwce MiG-29K.

Minister obrony Indii Singh obiecał, że do 2033 r. podpisze nowe kontrakty na krajowy sprzęt wojskowy o wartości co najmniej 100 miliardów dolarów, aby pobudzić lokalną produkcję broni.

Istotne jest także, to, że Chiny, które współpracują z Pakistanem, a także są przeciwnikiem Indii, wyprodukowały już pierwsze dwa myśliwce piątej generacji i są gotowe dostarczyć 40 samolotów J-35 do Pakistanu.

Pakistan szybciej z J-35?

Według informacji Defence Security Asia Chiny przyspieszają dostawę do Pakistanu zaawansowanych myśliwców stealth piątej generacji J-35A. Pierwsza partia ma zostać dostarczona na początku 2026 roku. Pakistańskie media donoszą, że piloci tego kraju już szkolą się w Chinach na J-35A, co sygnalizuje zaangażowanie Islamabadu w integrację nowych myśliwców stealth ze swoją flotą.

Według Newsweek, Chiny oferują Pakistanowi znaczną zniżkę w wysokości 50 procent na samoloty J-35A, wraz z korzystnymi warunkami płatności. Jest to odbierane jako „nagroda” za osiągnięcia wojskowe Pakistanu podczas ostatnich napięć z Indiami.

Przyspieszona dostawa chińskich myśliwców stealth nowej generacji może zmienić równowagę sił powietrznych w Azji Południowej. Dlatego nie dziwi decyzja Indii, by przyśpieszyć prace nad myśliwcem stealth w ramach programu AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft).

In a significant push towards enhancing India’s indigenous defence capabilities and fostering a robust domestic aerospace industrial ecosystem, Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has approved the Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) Programme Execution Model. Aeronautical… pic.twitter.com/28JEY123M5— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) May 27, 2025

Nowy myśliwiec 5. generacji Indii

Minister Obrony Rajnath Singh zatwierdził we wtorek (27 maja) ramy wykonawcze dla AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) w celu przyśpieszenia rozwoju prototypu i pogłębienie rodzimych możliwości aeronautycznych w ramach szerszej wizji Aatmanirbharta (samodzielności). Program będzie wdrażany przez Aeronautical Development Agency (ADA) we współpracy z partnerami przemysłowymi. W zeszłym roku Komitet Gabinetu ds. Bezpieczeństwa pod przewodnictwem premiera Narendry Modiego zatwierdził projekt rodzimego Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) piątej generacji. Komitet przeznaczył około 1,8 miliarda dolarów na opracowanie myśliwca nowej generacji.

Jak czytamy w oświadczeniu ministerstwa:

„W ramach znaczącego wysiłku na rzecz wzmocnienia rodzimych zdolności obronnych Indii i wspierania solidnego krajowego ekosystemu przemysłu lotniczego i kosmicznego, minister obrony Rajnath Singh zatwierdził model realizacji programu zaawansowanych średnich samolotów bojowych (AMCA)”.

Współpraca z krajową firmą

Indyjska państwowa Agencja Rozwoju Aeronautyki, która realizuje program samolotu stealth, wkrótce zaprosi firmy zbrojeniowe do wstępnego zainteresowania opracowaniem prototypu samolotu bojowego. Indie chcą, by za opracowanie samolotu była odpowiedzialna firma krajowa. Firmy mogą składać oferty niezależnie lub jako joint venture. Oferty będą otwarte zarówno dla firm prywatnych, jak i państwowych. Jak zauważa India Economic Times, jeden z najważniejszych komponentów — silnik — prawdopodobnie zostanie opracowany w ramach joint venture z zagranicznym producentem co według Organizacji Badań i Rozwoju Obrony (DRDO) ma na celu ograniczenie ryzyka i przyspieszenie prac rozwojowych.

Sektor prywatny w produkcji samolotów wojskowych

W marcu indyjski komitet obrony zalecił włączenie sektora prywatnego do produkcji samolotów wojskowych w celu wzmocnienia potencjału indyjskich sił powietrznych i zmniejszenia obciążenia państwowej firmy Hindustan Aeronautics Ltd, która produkuje większość indyjskich samolotów wojskowych.

Krytyka Hindustan Aeronautics

Marszałek lotnictwa Amar Preet Singh wcześniej skrytykował Hindustan Aeronautics za powolne dostawy lekkich samolotów bojowych Tejas, myśliwców 4,5 generacji. Firma obwiniała za to powolne dostawy silników od General Electric z powodu problemów z łańcuchem dostaw, z którymi boryka się amerykańska firma.

Rosjanie pomogą Indiom przy myśliwcu 5. generacji?

W czasie Aero India 2025 Rosja zaproponowała swój samolot piątej generacji Su-57 Indiom. Jak mówił Alexander Mikheew, dyrektor generalny Rosoboronexportu, w czasie wydarzenia:

„Rosoboronexport proponuje wszechstronny rozwój współpracy w projekcie Su-57E. Wśród naszych propozycji jest dostawa gotowych samolotów, organizacja ich wspólnej produkcji w Indiach, a także pomoc w opracowaniu indyjskiego myśliwca piątej generacji”.

Jak mówił agencji TASS zastępca szefa Federalnej Służby ds. Współpracy Wojskowo-Technicznej Rosji Michaił Babicz po pierwszym locie Su-57 na pokazach w Indiach:

„Naturalnie, rozmowy będą prowadzone. Takie wystawy są organizowane, aby przekształcić się w negocjacje. Mamy nadzieję, że cel zostanie osiągnięty” – powiedział.

Rosja jest gotowa na wspólną produkcję Su-57 z Indiami. „Naturalnie, jesteśmy na to gotowi i wierzymy, że indyjscy partnerzy zawsze mogą dołączyć do projektu” – powiedział.

Rosja jest również gotowa dzielić się technologiami samolotów bojowych z Indiami. „Wiemy, które samoloty są projektowane w Indiach. Niektóre są już tutaj prezentowane, a inne są na etapie projektowania” – powiedział.

A państwowy konglomerat zbrojeniowy Rostec twierdzi, że światowy popyt na ten samolot rośnie.

„Su-57 to zaawansowany samolot piątej generacji… Spodziewamy się dużego zainteresowania myśliwcem na pokazie lotniczym w Bengaluru. Oprócz ciągłych udoskonaleń samolotów i ekspansji na nowe rynki, specjaliści United Aircraft Corporation (UAC) pracują nad zwiększeniem zdolności produkcyjnych, aby sprostać rosnącemu popytowi” – ​​oświadczył Rostec.

Program AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft)

Według informacji The Hindu pierwszy prototyp AMCA ma zostać wprowadzony na rynek w latach 2028–2029, a produkcja ma rozpocząć się w latach 2032–2033, a wprowadzenie do użytku planowane jest na rok 2034. Pełnowymiarowy model myśliwca został zaprezentowany na targach Aero India 2025. Początek programu rozpoczął się w 2008 roku, po wycofaniu Indii z rosyjsko-indyjskiego programu FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) w 2018 roku, z powodu wysokich kosztów i ograniczonego transferu technologii.

Program Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) to indyjski projekt mający na celu opracowanie wielozadaniowego samolotu myśliwskiego piątej generacji o cechach stealth (obniżonej wykrywalności). Ma być jednoosobowym, dwusilnikowym. Samolot jest projektowany do różnorodnych misji, w tym: przewagi powietrznej, ataków na cele naziemne, tłumienia obrony przeciwlotniczej przeciwnika (SEAD) oraz wojny elektronicznej (EW). Samolot ma posiadać masę między 25–27 ton. Samolot będzie mógł przenosić broń o masie do 1,5 tony a ma być uzbrojony m.in w pociski Astra, bomby TARA 250. Samolot ma być wyposażony w Radar AESA, systemy walki sieciocentrycznej, sztuczną inteligencje (AI-powered Electronic Pilot), zaawansowaną awionikę, oraz supercruise (zdolność do lotu naddźwiękowego bez dopalacza). Ponadto AMCA ma współpracować z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Jest to kluczowa inicjatywa Indii w dążeniu do samowystarczalności w sektorze obronnym, realizowana przez Aeronautical Development Agency (ADA) pod auspicjami Defence Research and Development Organisation (DRDO) we współpracy z Hindustan Aeronautics Limited (HAL) oraz potencjalnie sektorem prywatnym.