Indie straciły myśliwiec Rafale. Udany debiut chińskich rakiet?

Eksportowa wersja chińskiego pocisku PL-15

Pocisk PL-15E to eksportowa wersja pocisku PL-15 używanego przez Chiny. Ta nowoczesna broń dalekiego zasięgu została zaprojektowana z myślą o przewadze w powietrzu i eliminacji celów na dużych dystansach. Zgodnie z dostępnymi informacjami PL-15 może razić cele znajdujące się w odległości do nawet 300 km. Z kolei PL-15E ma zasięg ograniczony do ok. 145 kilometrów.

To celowe ograniczenie ma zapobiec rozprzestrzenianiu najbardziej zaawansowanych technologii na rynki zagraniczne. Pomimo mniejszego zasięgu wersji eksportowej PL-15, broń ta plasuje się w tej samej lidze co np. amerykańskie pociski AIM-120C-7, ale w niższej niż AIM-120D czy europejskie Meteory, których zasięg przekracza 200 km.

PL-15E w rękach Pakistańczyków

Pakistan otrzymał pociski PL-15E w ramach szerszego porozumienia z Chinami, obejmującego zakup wielozadaniowych myśliwców JF-17 Block III, czyli najnowszej i najbardziej zaawansowanej wersji wspólnie opracowanego przez obie strony samolotu. Umowa została podpisana w 2021 r. i była kontynuacją trwającej od dekad bliskiej współpracy wojskowej między Islamabadem a Pekinem.

Według pakistańskich źródeł i analiz think tanków obronnych kontrakt obejmował nie tylko same samoloty, ale także pełne pakiety uzbrojenia, w tym właśnie pociski PL-15E, nowoczesne systemy walki elektronicznej oraz wsparcie techniczne. Całkowita wartość umowy szacowana jest na ok. 1,2 miliarda dolarów, choć dokładne dane pozostają niejawne.

Indie tracą samoloty w konflikcie z Pakistanem?

Włączenie PL-15E do arsenału Pakistanu znacząco zwiększyło zdolności bojowe tamtejszych sił powietrznych, szczególnie w kontekście ewentualnych starć z Indiami, które rozwijają własne programy rakietowe i dysponują m.in. francuskimi myśliwcami Rafale ze wspomnianymi pociskami Meteor. Warto tutaj zwrócić uwagę, że Pakistańczycy twierdzą, że od początku wybuchu konfliktu z Indiami, czyli od ataku terrorystycznego z 22 kwietnia 2025 r., udało im się zestrzelić pięć indyjskich samolotów, w tym trzy Rafale, jeden MiG-29 Fulcrum i jeden Su-30MKI Flanker-H.

Informacje te nie zostały potwierdzone przez Indie, ale publicznie podaje je m.in. pakistański minister spraw zagranicznych Ishaq Dar, a także przedstawiciele Sił Zbrojnych Pakistanu. Co więcej, polityk twierdzi, że do zestrzelenia indyjskich myśliwców Rafale wykorzystano myśliwce chińskiej produkcji J-10C, które według niego miały być uzbrojone w pociski PL-15E.

"Wychwalane pod niebiosa myśliwce Rafale całkowicie zawiodły, a indyjscy piloci okazali się całkowicie niekompetentni" – powiedział Dar, cytowany przez serwis Defence Security Asia. "Nasze siły mogłyby zestrzelić 10 lub 12 samolotów. Ale był wyraźny rozkaz – atakować tylko te, które otworzyły ogień" – dodał.

Defence Security Asia zwraca również uwagę, że starszy korespondent CNN Jim Sciutto poinformował za pośrednictwem platformy X, iż wysoko postawiony francuski urzędnik wywiadu potwierdził zestrzelenie co najmniej jednego samolotu Rafale, obsługiwanego przez indyjskie siły powietrzne. Zdaniem wspomnianego urzędnika incydent ten oznacza pierwszą bojową stratę myśliwca Rafale w jakimkolwiek konflikcie. To poważny uszczerbek na wizerunku dotąd "niezniszczalnego" myśliwca.

Według oficjalnych informacji Indie posiadają 36 myśliwców Dassault Rafale w wersji F3R. W kwietniu 2025 r. państwo podpisało umowę z Francją na zakup 26 samolotów Rafale M (Marine), przeznaczonych dla Marynarki Wojennej. Nowe maszyny mają zastąpić starsze MiG-29K na lotniskowcach INS Vikramaditya i INS Vikrant, a ich dostawy mają rozpocząć się po 2029 r.