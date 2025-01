Wstępną gotowość operacyjna osiągnięta przez Lynxy. Węgierski batalion prawie gotowy

Zgrupowanie, które osiągnęło wstępną gotowość operacyjną to 1. Batalion Grenadierów 30 Brygady Piechoty Zmechanizowanej MH Kinizsi Pál. To ten związek taktyczny będzie pierwszym, który jest przewidywany do użytkowania KF41 Lynx. Do tej pory batalion otrzymał 45 pojazdów Lynx IFV, w tym 25 wyprodukowanych w Niemczech i 20 zmontowanych na Węgrzech.

Wkrótce 30 Brygada Piechoty Zmechanizowanej MH Kinizsi Pál ma przejść ćwiczenia certyfikujące z inną jednostką, która również jest efektywnie, przezbraja w najnowszy sprzęt produkcji niemieckiej. Chodzi 1. Brygadą Pancerną MH Klapka György. Ta jednostka jest wyposażona w czołgi Leopard 2A7HU i samobieżne haubice PzH 2000. Wspólne ćwiczenia, w których wezmą udział niemieckie czołgi, artyleria i BWP zapewnią interoperacyjność, która była bardzo pożądaną przez węgierski sztab generalny.

30. Brygada Piechoty Zmechanizowanej to nowo sformowany związek taktyczny, który docelowo ma posiadać trzy bataliony wyposażone w niemieckie pojazdy Lynx. Brygada, została utworzona 1 stycznia 2023 roku, obecnie wykorzystuje przestarzałe kołowe transportery opancerzone BTR-80 jako rozwiązanie tymczasowe.

Węgry prowadzą intensywną modernizację swoich sił zbrojnych (Magyar Honvédség). Program modernizacyjny jest jednym z najbardziej ambitnych tego typu programów zbrojeniowych w Europie, który jest warty obserwacji. Pod rządami Viktora Orbána, Budapeszt realizuje program Zrínyi 2026, który ma na celu unowocześnienie wszystkich rodzajów sił zbrojnych, a przede wszystkim wojsk lądowych.

Obecna modernizacja jest przełomowa, ponieważ Węgry przez wiele lat dysponowały ograniczonym potencjałem militarnym, opierając się głównie na poradzieckim sprzęcie i niewielkich zdolnościach bojowych. Teraz ich celem jest stworzenie nowoczesnych, dobrze wyposażonych i mobilnych sił zbrojnych, zdolnych do samodzielnej obrony kraju oraz operacji w ramach NATO.

Przez dekady Węgry posiadały przestarzałą armię, której główną siłę stanowiły jeszcze czołgi T-72, transportery BTR-80 i sowieckie systemy artyleryjskie. Brak inwestycji w obronność sprawił, że zdolności operacyjne wojsk lądowych były ograniczone.

Obecna modernizacja opiera się na trzech głównych filarach. Pierwszym z nich było odejście od poradzieckiego sprzętu i pełne przejście na zachodnie technologie. Prowadzona przez Węgrów modernizacja ma na celu całkowitą wymianę dotychczasowego uzbrojenia na nowoczesny, natowski sprzęt, kompatybilny z systemami sojuszu.

Drugim celem, jaki chcieli osiągnąć Węgrzy, było zwiększenie zdolności obronnych i odstraszania – Węgry chcą mieć armię zdolną do szybkiej reakcji na potencjalne zagrożenia, zarówno na poziomie narodowym, jak i sojuszniczym. Trzeci i ostatni punkt planu Budapesztu polegał na wzmocnieniu potencjału produkcji zbrojeniowej, Budapeszt nie tylko kupuje sprzęt, ale też rozwija krajowy przemysł zbrojeniowy, aby w przyszłości uniezależnić się od zagranicznych dostaw.

W ramach programu Zrínyi 2026 Węgry inwestują w najnowocześniejsze systemy uzbrojenia w postaci Leopardów 2A7HU, których zakupiono 44 egzemplarze jako wersji niemieckiego czołgu Leopard 2A7+. To jeden z najlepszych czołgów podstawowych na świecie, zapewniający wysoką ochronę, nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz dużą siłę ognia.

Wersja 2A7HU została dostosowana do specyficznych potrzeb węgierskiej armii. Przechodząc z wojsk pancernych do zmechanizowanych, należy wspomnieć o tytułowych bojowych wozach piechoty i pojazdów opancerzonych, na których czele stoi KF41 Lynx, których zakupiono 218 sztuk, część produkcji została przeniesiona, na będą Węgry. Lynx jest modułową konstrukcją o wysokiej odporności balistycznej i nowoczesnym systemie uzbrojenia (30-mm armata automatyczna, Spike LR2).