Polskie schrony. Czy deweloperzy sprzedają złudne bezpieczeństwo w obliczu nowych przepisów?

Słowo greenwashing weszło do języka, bo nazwało coś, co każdy z nas zna ze sklepowej półki. Firma umieszcza na opakowaniu zielony listek, klient kupuje produkt w przekonaniu, że jest przyjazny środowisku i nikt przy tym nie kłamie wprost. Cały trik polega na tym, że kupujący nie wie co ten listek naprawdę oznacza, a czego nie obejmuje.

Od kilkunastu miesięcy, odkąd weszły w życie nowe przepisy o ochronie ludności, na rynku budowlanym narodził się bliźniak greenwashingu. Można go nazwać safetywashingiem. Mechanizm jest taki sam i zmienił się tylko towar. Zamiast troski o planetę sprzedaje się poczucie bezpieczeństwa. W folderach pojawia się „bezpieczne schronienie”. Podziemia biurowców dostają certyfikaty potwierdzające „podwyższoną odporność konstrukcji”, które świetnie wyglądają w prospekcie dla inwestora. W rozmowie z klientem pada słowo „schron”, choć obiekt jest w najlepszym razie zwykłą piwnicą o nieco mocniejszym stropie, a często nie jest nawet nigdzie zgłoszony jako obiekt zbiorowej ochrony.

Powstał nawet osobny biznes na tej fali – sprzedaż certyfikatów dających poczucie bezpieczeństwa. Do biur projektowych i firm budowlanych przychodzą maile od prywatnych podmiotów o oficjalnie brzmiących nazwach jak „instytut”, które proponują „certyfikację budowli ochronnych”. Jeden z takich maili, który miałem okazję czytać, obiecuje potwierdzenie odporności obiektu na całą listę zagrożeń, łącznie z promieniowaniem gamma i skażeniem biologicznym. W tej samej wiadomości jej autor przyznaje wprost, że taka certyfikacja „nie jest wymagana przepisami prawa”, lecz „stanowi atut rynkowy” i „argument sprzedażowy”. To jest safetywashing w czystej postaci. Sprzedaje się tu nie realną ochronę, lecz dokument o jakiejś ochronie.

"Nikt nie kłamie wprost. Cały problem to przepaść między tym, co certyfikat o bezpieczeństwie budynku faktycznie mówi, a tym co kupujący z niego rozumie".

Trzeba przy tym uczciwie oddzielić dwie rzeczy. Rzetelne badanie uczelni technicznej, które potwierdza, że strop wytrzyma zawalenie się wyższych pięter, to wartościowy dokument. Papier od firmy bez laboratorium i bez uprawnień, obiecujący ochronę przed bronią biologiczną dla zwykłego garażu, to fikcja. Łączy je jednak to samo. W obu przypadkach człowiek kupujący mieszkanie słyszy słowo „bezpieczeństwo”, ale nie wie co za nim naprawdę stoi.

MDS, ukrycie, schron. Trzy różne światy

Żeby zobaczyć, gdzie kończy się marketing, a zaczyna prawdziwa ochrona, wystarczy jedno proste rozróżnienie. MDS czy ukrycie chroni przed tym, co spada i uderza, czyli przed odłamkami i przed gruzem walącego się budynku. Schron robi to wszystko, a do tego jest szczelny, więc nie wpuszcza do środka niszczącej fali uderzeniowej wybuchu, trujących gazów z pożarów ani pyłu radioaktywnego. Człowiek w niehermetycznym miejscu doraźnego schronienia (MDS) lub ukryciu podczas pobliskiego wybuchu jest osłonięty przed pędzącym kawałkiem metalu, ale nie przed skażonym powietrzem, które sprężone wdziera się do środka każdą szczeliną i tam się spiętrza. To jest cała różnica i może to być różnica między życiem a śmiercią. Większość tego, co reklamuje się dziś jako bezpieczne, należy do tej najsłabszej kategorii, albo nie należy do żadnej.

Co więcej, ten polski podział na słabsze i mocniejsze budowle nie jest wcale regułą uniwersalną. Finlandia, która chroni schronami ponad 87% obywateli, w ogóle nie zna kategorii pośrednich. Nie buduje się tam odpowiednika naszego ukrycia ani miejsca doraźnego schronienia, czyli obiektu słabszego, który mimo to nazywa się w Polsce schronieniem.

Fińskie przepisy idą w przeciwną stronę, bo nakładają obowiązek budowy pełnego schronu w każdym budynku mieszkalnym o powierzchni powyżej 1200 metrów kwadratowych. Tam obiekt zbiorowej ochrony oznacza po prostu schron. My mamy całą drabinę kategorii i domyślnie wybieramy jej najniższy szczebel.

Jak zbudować prawdziwy schron i nie zbankrutować

Teraz najważniejsze, bo o tym prawie nikt nie mówi. Prawie każdy nowy budynek wielorodzinny i tak musi przygotować w podziemiu bezpieczne schronienie dla mieszkańców. Tak każe ustawa. Inwestor ma przy tym wybór. Może zrobić zwykłe miejsce doraźnego schronienia, czyli niewiele więcej niż lepiej przystosowaną piwnicę, albo budowlę ochronną. Co istotne, zbudowanie budowli ochronnej zwalnia go z obowiązku robienia tego pierwszego. Skoro i tak musi coś przygotować, to warto, żeby przygotował coś, co naprawdę ochroni ludzi. Jest jeszcze jeden powód, czysto finansowy. Budowla ochronna otwiera dostęp do celowych dotacji, których samo miejsce doraźnego schronienia nie zapewnia w tym samym zakresie. Deweloper, który zamiast poprzestać na miejscu doraźnego schronienia i zbuduje ukrycie lub schron, wybiera więc nie tylko mocniejszą ochronę, ale i korzystniejsze finansowanie.

Tu pojawia się rzecz, którą zna każdy dobry inżynier. Przepisy techniczne określają wymagania minimalne, czyli dolną granicę, poniżej której zejść nie wolno. Nie ma natomiast żadnej górnej granicy. Nikt nie zabrania zbudować obiektu mocniejszego, niż każe norma. Jeśli inwestor da grubszy strop i ściany, szczelne drzwi i zawory przeciwwybuchowe na instalacji oczyszczania powietrza, obiekt bez przeszkód przejdzie odbiór, bo z naddatkiem spełnia wymagania swojej kategorii. Formalnie pozostanie ukryciem zgłoszonym na przykład jako kategoria U-1. W praktyce mieszkańcy dostaną jednak ochronę na poziomie prawdziwego schronu. Taki obiekt nazywam schronem U-S1, czyli polskie ukrycie zbudowane w standardzie fińskiego schronu klasy S1. Litera U pochodzi od polskiego ukrycia, a S1 to fińskie oznaczenie najniższej klasy pełnego schronu.

Można zapytać, po co w ogóle te zabiegi, skoro polskie prawo już dziś pozwala budować pełne schrony. Odpowiedź jest prosta choć niewygodna. Polski schron jest dziś tak przeładowany wymaganiami, że stał się absurdalnie drogi. Nasze przepisy każą go projektować na zagrożenia rodem z czasów zimnej wojny, na pełnowymiarowy atak jądrowy, a nie na realia dzisiejszego pola walki. Każą dokładać kolejne warstwy betonu, urządzeń i pomieszczeń, przez co najtańszy polski schron kosztuje krocie.

Dlatego, paradoksalnie, najrozsądniejszą drogą do realnej ochrony nie jest dziś budowa polskiego schronu, lecz zbudowanie sprawdzonego schronu fińskiego i zgłoszenie go jako polskie ukrycie. Najlepiej widać ten absurd polskich wymagań na jednym przykładzie.

Tym przykładem są wymagania, jakie polskie przepisy stawiają samemu schronowi S-1, niezależnie od tego, jak niewielu ludzi ma chronić. Weźmy żywność. Polski schron musi mieć magazyn żywności, a powyżej 300 osób wręcz pełne zaplecze z punktem podgrzewania posiłków, jadalnią i zmywakiem. Tymczasem człowiek przeżyje bez jedzenia wiele tygodni, więc kilka godzin czy nawet doba w schronie bez posiłku nikomu nie zagraża.

Co gorsza, zapasy żywności trzeba bez końca rotować, czyli wymieniać przed upływem terminu przydatności przez całe dziesięciolecia istnienia schronu, co dla kilkuset osób staje się stałym kosztem i wyzwaniem logistycznym. Fińskie przepisy nie wymagają magazynowania żywności w schronie w ogóle. To jeden wymóg, a już pokazuje, jak daleko polskie przepisy odeszły od zdrowego rozsądku.

Reszta wymagań idzie tym samym tropem. Już najmniejszy polski schron musi zapewnić niemal trzy razy więcej powietrza na osobę niż fiński, a jego centrala wentylacyjna musi stać w osobnym pomieszczeniu technicznym, podczas gdy fińskie urządzenie stoi po prostu w przestrzeni wspólnej. Polski przepis wymaga sześciu kategorii wydzielonych pomieszczeń technicznych i osobnych toalet dla kobiet i mężczyzn. Gdy chronić trzeba więcej niż 300 osób, co wcale nie jest rzadkością, dochodzi cała druga lawina, czyli pięć osobnych pomieszczeń socjalnych, własna studnia wiercona, druga czerpnia powietrza, kanalizacja zamiast suchych toalet. Fiński schron tej samej wielkości nie dokłada z tego niczego poza jednym pokojem pierwszej pomocy o powierzchni 6 m². Każdy z tych dodatkowych metrów kosztuje nie tyle, co zwykła powierzchnia, lecz tyle, co powierzchnia schronu, bo trzeba go zamknąć w hiperkosztownej obudowie odpornej na falę uderzeniową i promieniowanie. Dlatego rozbudowany program nie dodaje się do kosztu, lecz go mnoży.

"Safetywashing nadaje obiektowi nazwę większą niż jego ochrona. Ukrycie U-S1 w standardzie fińskiego schronu robi dokładnie odwrotnie, bo daje ochronę większą niż to mówi jego nazwa".

Nie ma w tym żadnego oszukiwania urzędu ani naginania prawa. Jest dokładnie odwrotnie. Przepisy o ochronie ludności powstały po to, żeby ludzie byli faktycznie bezpieczni, a takie podejście daje im więcej bezpieczeństwa, niż wymaga minimum, nie mniej. To podręcznikowy przykład tego, co inżynierowie nazywają inżynierią wartości (value engineering), czyli osiągania najlepszego efektu za rozsądne pieniądze. Inwestor unika przy tym najdroższych elementów polskiego schronu, a mieszkańcy dostają realną osłonę przed falą ciśnienia wybuchu, dymem i skażeniem zgodną z fińskimi normami. Wszyscy wygrywają.

Ile to naprawdę kosztuje. Liczby prosto z Helsinek

Podczas moich wizyt studyjnych w Helsinkach oglądałem różne schrony w tym kategorii S1 dla 100 osób, wbudowany w piwnicę z komórkami lokatorskimi pod zwykłym blokiem mieszkalnym. Interesująca podczas tej wizyty była jedna liczba. Całe wyposażenie schronowe, od szczelnych drzwi, przez zawory przeciwwybuchowe, po instalację oczyszczania powietrza, kosztowało tam około 25 tys. euro. Na jednego mieszkańca wypada po zaokrągleniu 1 tys. zł. To naprawdę niewiele jak na sprzęt, który w razie zagrożenia ratuje życie.

Wyposażenie to oczywiście tylko część kosztu. Trzeba do tego doliczyć wzmocnienie konstrukcji, przy czym nie buduje się jej od zera, bo podziemie i tak powstaje, lecz jedynie ją pogrubia, oraz wykonanie wyjścia zapasowego. Gdy zsumuje się wszystkie te elementy, dodatkowy koszt prawdziwego schronu w nowym budynku nie przekracza 10 tys. zł na jedną chronioną osobę. W praktyce fińskiej, gdzie buduje się je masowo i powtarzalnie, bywa znacznie taniej.

"Ochrona jednej osoby kosztuje tyle, co mniej więcej 2% ceny mieszkania. To jednorazowa składka na polisę ubezpieczeniową, która działa przez całe życie"'.

Warto to sobie wyobrazić właśnie w ten sposób. Płaci się raz, przy budowie, a ochrona zostaje na dziesięciolecia, dla wszystkich kolejnych mieszkańców. Żadne inne ubezpieczenie nie działa przez całe życie za jednorazową, tak niewielką składkę. Dla porównania, prawdziwy schron budowany w szczerym polu, od pierwszej łopaty, kosztuje znacznie więcej, bo płaci się tam dodatkowo za całą konstrukcję, izolacje, roboty ziemne, organizację budowy i inne prace. W bloku mieszkalnym najdroższa część, czyli żelbetowe podziemie, powstaje tak czy inaczej, więc dopłaca się jedynie do tego, co zamienia piwnicę w schron.

Finlandia pokazała, że to działa od dekad

Skąd pewność, że schron za rozsądne pieniądze jest dobry? Z Finlandii, która chroni takimi schronami swoich obywateli i robi to od dziesięcioleci, bez poczucia, że przepłaca. Najniższa fińska klasa schronu to pełnoprawny, szczelny schron zaprojektowany na falę uderzeniową wybuchu, dokładnie tak jak polski schron. W sprawach najważniejszych oba kraje stawiają więc to samo i nikt w Finlandii nie ma wątpliwości, że te obiekty naprawdę chronią.

Dlaczego zatem polski schron uchodzi za tak drogi? Bo polskie przepisy dokładają do niego wymagania, których Finowie nie stawiają. Niemal dwukrotnie grubszą warstwę betonu na osłonę przed promieniowaniem na wypadek wybuchu jądrowego, czterogodzinną odporność konstrukcji na intensywny pożar o sile pożaru składowiska opon, oraz około trzy razy więcej powietrza na osobę jak w luksusowym hotelu oraz mnogość dodatkowych pomieszczeń w kosztownej obudowie schronu. Każdy z tych elementów z osobna brzmi rozsądnie, ale razem sprawiają, że najtańszy polski schron stał się tak kosztowny, że prawie nikt nie zbuduje go dobrowolnie tam, gdzie wolno postawić tanie ukrycie, bo obydwa obiekty to budowla ochronna, a polskie prawo nie nakłada obowiązku budowy schronów, tylko właśnie budowli ochronnych.

Ten mechanizm został szczegółowo opisany w białej księdze „Luka w sercu systemu ochrony ludności”. W skrócie, w polskich przepisach brakuje reguły, która mówiłaby, kiedy należy zbudować prawdziwy schron, a kiedy wystarczy niehermetyczne ukrycie. W tę lukę zawsze wpływa rozwiązanie najtańsze. Najlżejszy polski schron jest zbyt drogi i koniecznie trzeba go odchudzić z nadmiarowych wymagań do poziomu sprawdzonego od dekad u Finów, żeby był tani i powstawał wszędzie.

Dopóki to nie nastąpi, opisany wcześniej schron w ukryciu, czyli U-S1, pozostaje najlepszym, w pełni legalnym sposobem, by dać ludziom realną ochronę już dziś za rozsądne pieniądze, bez czekania na zmianę przepisów.

Najsilniejszy jest świadomy nabywca

Safetywashing łatwo potępić, lecz nawet on ma nieoczekiwaną dobrą stronę. Jeśli deweloper, choćby dla ładnego certyfikatu, naprawdę wzmacnia stropy, to wzmocniony strop chroni naprawdę, a nie tylko na papierze. Jeśli o ochronie ludności zaczyna się mówić przy okazji zwykłych mieszkań, rośnie świadomość, której wcześniej nie było. Najważniejszy efekt jest jednak inny. Człowiek, który dowiedział się, że istnieje różnica między MDS-em, ukryciem a schronem, a prawo już dziś pozwala dać mu coś znacznie lepszego niż piwnica, zaczyna pytać.

Pyta dewelopera, dlaczego w jego nowym budynku planuje się zwykły MDS, za który też musi zapłacić, skoro za dopłatę rzędu 2% ceny mieszkania od jednej osoby można mieć prawdziwy schron, który ochroni rodzinę przed falą wybuchu i skażeniem. To pytanie jest silniejsze niż jakikolwiek przepis, bo to popyt ciągnie rynek w górę. Deweloper, którego klienci zaczną o to pytać, sam zacznie to oferować, żeby się wyróżnić.

"Świadomy nabywca nie prosi o certyfikat na ścianie. Prosi o schron pod stopami. To jest moment, w którym papierowe poczucie bezpieczeństwa ustępuje miejsca realnemu bezpieczeństwu".

Finowie zrozumieli to dawno, że lepszy jest dobry schron zbudowany tysiące razy niż idealny nie zbudowany nigdy i mają dziś skuteczną ochronę dla większości obywateli. Polska ma dobre przepisy i zagwarantowane na ten cel pieniądze. Ma też, o czym mało kto wie, furtkę pozwalającą budować schrony za rozsądne pieniądze. Brakuje głównie jednego, czyli powszechnej wiedzy, że to jest możliwe. Safetywashing sprzedaje poczucie bezpieczeństwa, ale my, jako nabywcy mieszkań, możemy zamiast tego zacząć wymagać realnego bezpieczeństwa. Kosztuje mniej niż się wydaje.

Autor Piotr Jarosz

Na podstawie komunikatu prasowego HOLDFORT S.A.