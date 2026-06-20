Schrony pod Orlikami - czy to możliwe? Eksperci o możliwościach, wyzwaniach i celach

Tematem panelu na Targach Obronnych była kwestia budowy schronów i miejsc ukrycia w Polsce, z hasłem przewodnim "Schron pod każdym Orlikiem?".

Eksperci (dr Michał Domińczak i Cezary Łysenko) zgodnie interpretują hasło "Schron pod każdym Orlikiem" jako wyraz potrzeby upowszechnienia miejsc schronienia (częściej prostszych MDS-ów niż pełnych schronów), a nie jako dosłowny plan budowy pod każdym istniejącym obiektem sportowym.

Mimo sloganowego charakteru, koncepcja upowszechnienia miejsc schronienia została uznana za cel możliwy do osiągnięcia i dobry kierunek dla stworzenia kompleksowego programu inwestycyjnego, podyktowanego potrzebami geopolitycznymi.

19 czerwca podczas Targów Obronnych w Warszawie nie zabrakło wielu interesujących paneli, podczas których eksperci mogli szczegółowo omówić wybrane kwestie. Jednym z tematów dotyczył budowy schronów w Polsce: "Schron pod każdym Orlikiem? Bezpieczeństwo i odporność – budowle ochronne w Polsce w obliczu nowych wyzwań i przepisów prawnych" . Panel poprowadziła szefowa Portalu Obronnego Maria Olecha-Lisiecka. W dyskusji udział brali:

Cezary Łysenko, Członek Zarządu Budimex

Dr. hab. inż. arch. Michał Domińczak, prezes AMW Invest - Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych.

Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki.

Schrony w Polsce - utopia czy cel?

Jako pierwszy o swój komentarz został poproszony dr Michał Domińczak, który zaznaczył, że rozumie hasło "Schron pod każdym Orlikiem" jako wyraz potrzeby upowszechnienia miejsc schronień czy ukrycia i tratuje je jako cel do osiągnięcia.

- Traktuję to jako hasło, które wskazać na potrzebę budowania miejsc ukryć, częściej MDS-ów niż schronów. Czy to będzie pod Orlikami? Większość Orlików już zbudowaliśmy. [...] Jeśli rozumieć to jako hasło upowszechnienia miejsc schronienia, nie jest to utopie tylko cel do osiągnięcia. [...] To cel, który powinniśmy starać się osiągnąć odpowiednimi środkami, używają przede wszystkim istniejących zasobów i mierząc siły na zamiary - mówił.

Następnie głos zabrał Cezary Łysenko.

- To hasło może brzmi trochę jak slogan, a nie program inwestycyjny, ale to chyba jest dobry kierunek. Mówimy o tym, ze potrzeba jest w kraju powszechna i to pod kątem sytuacji geopolitycznej, w której się znajdujemy. Tratując to jako hasło przewodnie, żeby program inwestycyjny stworzyć; program, który będzie oparty na pewnych standardach, na pewnej kompleksowości, to na pewno dobry kierunek - stwierdził.

Podkreślił także, że budowa pod Orlikami musi uwzględniać ich lokalizację oraz możliwości geotechniczne. Zwrócił także uwagę, że miejsca schronienia są potrzebne przede wszystkim tam, gdzie jest duże skumulowanie ludzi. Cały panel jest dostępny w naszym wideo - tam można wysłuchać pozostałych wypowiedzi gości.

W naszej galerii zobaczysz konferencję Portalu Obronnego podczas Targów Obronnych:

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