Od kontrowersji do fotela dyrektora. Roman Gofman objął stanowisko szefa Mosadu mimo skandalu.

Urodzony na Białorusi 49-letni generał Roman Gofman został oficjalnie 14. dyrektorem izraelskiego Mosadu. Izraelski rząd zatwierdził jego kandydaturę już 12 maja. Objęcie stanowiska przez Gofmana było jednak przedmiotem intensywnych dyskusji i prób zablokowania, głównie z powodu jego roli w kontrowersyjnej operacji wojskowej z 2022 roku. Podczas ceremonii objęcia urzędu premier Benjamin Netanjahu wyraził swoje zaufanie do nowego szefa wywiadu, chwaląc go za zdolność do „pokonywania wszelkich przeszkód”, co było wyraźnym nawiązaniem do prawnych wyzwań, z jakimi mierzyła się jego nominacja. Premier nakreślił również główne zadanie dla Gofmana: „doprowadzenie do końca walki z zagrożeniem ze strony irańskiego reżimu”.

Na początku maja izraelskie media donosiły, że ustępujący szef Mosadu, Dawid Barnea, był przeciwny nominacji Gofmana. Sprzeciw Barnei wynikał z burzliwego procesu prawnego związanego z operacją prowadzoną przez izraelską armię w 2022 roku, w której Gofman odegrał kluczową rolę.

Operacja z 2022 roku: rola blogera Oriego Elmakajesa

W centrum kontrowersji znalazła się operacja z 2022 roku, kiedy to Roman Gofman, będący wówczas dowódcą 210. Dywizji na Wzgórzach Golan, zatwierdził wykorzystanie 17-letniego izraelskiego blogera Oriego Elmakajesa. Zadaniem Elmakajesa było publikowanie w internecie treści w języku arabskim, wymierzonych w Iran, Hezbollah i Hamas, z przeznaczeniem dla odbiorców w Syrii. Działania te miały na celu wpływanie na opinię publiczną w regionie.

Jednakże Ori Elmakajes został zatrzymany przez izraelskie służby bezpieczeństwa i kontrwywiadu Szin Bet. Podczas przesłuchań miał być torturowany i przez dwa miesiące przebywał w odosobnieniu. Ostatecznie zarzuty wobec niego zostały wycofane. W maju 2022 roku armia przeprowadziła dochodzenie w tej sprawie, w wyniku którego Gofman otrzymał wpis dyscyplinarny za przeprowadzenie operacji za pośrednictwem kanału Elmakajesa na Telegramie bez wymaganego upoważnienia.

Wnioski o zablokowanie i decyzja Sądu Najwyższego

Sytuacja wokół Oriego Elmakajesa doprowadziła do złożenia wniosku przeciwko nominacji Gofmana na stanowisko szefa Mosadu. Elmakajes argumentował, że generał nie poinformował organów ścigania o jego współpracy z armią, co bezpośrednio doprowadziło do jego długotrwałych problemów prawnych. Podobny wniosek złożył również izraelski Ruch na rzecz Jakości Rządzenia, który zarzucił Gofmanowi, że podczas wojskowego dochodzenia niezgodnie z prawdą twierdził, iż nie znał tożsamości Elmakajesa.

Pomimo tych zarzutów i prób zablokowania nominacji, w poniedziałek Sąd Najwyższy odrzucił oba wnioski. Decyzja ta otworzyła drogę do wtorkowego zaprzysiężenia Romana Gofmana na stanowisko szefa Mosadu, kończąc tym samym okres niepewności wokół jego kandydatury.