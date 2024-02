Nie wiadomo, kiedy przeprowadzona zostanie urzędowa sekcja zwłok Aleksieja Nawalnego. Zwolennicy zmarłego żądają niezależnej autopsji

W portalu Meduza napisano, że według informatora „Nowej Gazety” ciało polityka przewieziono do szpitala wieczorem 16 lutego. Do 17 lutego nie przeprowadzono sekcji zwłok. W niedzielę nie było informacji w tej sprawie. Dziennikarze sugerują, że w szpitalu czekają specjaliści z Moskwy. W publikacji „Gazety” przypomniano, że z Moskwy do Salechardu zwykle przylatują tylko dwa samoloty, jednak miejscowy taksówkarz powiedział reporterom, że wieczorem 17 lutego na lotnisku Salechard wylądowały dwa nieplanowane loty.

Pracownik pogotowia ratunkowego z Salechardu poinformował „Gazetę”, że na klatce piersiowej Nawalnego widział siniaki. To normalne w przypadku prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Dobrze prowadzona RKO skutkuje nie tylko siniakami na ciele reanimowanego, ale i połamaniem jego żeber. – Oznacza to, że próbowano go reanimować i najprawdopodobniej zmarł z powodu zatrzymania krążenia. Ale dlaczego doszło do tego zatrzymania, na razie nikt nic nie mówi – powiedział „Gazecie” jej informator.

Rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz ujawniła dziennikarzom, że matka polityka zwróciła się do Komisji Śledczej o wydanie ciała syna. Ta odmówiła jej, argumentując tę decyzję podstawą prawną.

Aleksiej Nawalny nie żyje [Portal Obronny] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przeczytaj także: Główny przeciwnik Władymira Putina Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej

Według rosyjskiego prawa po śmierci skazanego w kolonii karnej jego ciało zostaje przewiezione do kostnicy najbliższej placówki państwowej lub miejskiej służby zdrowia. Ciało jest bezpłatnie przechowywane w kostnicy przez siedem dni – przypomina portal OWD-Info (niezależny projekt medialny zajmujący się prawami człowieka, poświęcony prześladowaniom politycznym w Rosji).

A co rosyjskie prawo stanowi o możliwości przeprowadzenia, niezależnej – jak to się określa, sekcji? „W przypadku kryminalistycznego badania lekarskiego już sama jego nazwa wskazuje, że przeprowadzane jest ono wyłącznie na zlecenie sądu lub organów śledczych. Możliwe jest jednak przeprowadzenie zewnętrznego badania organizmu poprzez zawarcie umowy z organizacją medyczną (…). Na podstawie niezależnej opinii można żądać wszczęcia postępowania karnego i przeprowadzenia badań sądowo-lekarskich. Jednak w przypadku Nawalnego bardzo trudno na to liczyć” – wyjaśnia Ewa Lewenber, prawniczka ODW-Info.

A co po autopsji? Gdyby chodziło o nikomu nieznanego skazanego, to ciało ma być wydane rodzinie najpóźniej w dwa dni po ustaleniu przyczyn jego śmierci. Nawalny nie był jednak zwykłym więźniem. Władze wszczęły śledztwo– podkreśla prawniczka ODW-Info. A to pozwala im, po prawie, na niewydawanie ciała Aleksieja Nawalnego jego krewnym przez 30 dni.

To, można założyć, pozwala na przygotowanie władzy do reakcji na pogrzeb polityka, który – to też można założyć – będzie miał charakter tyleż funeralny, co manifestacyjny.

Manifestacje już są faktem. Z oczywistych przyczyn nie są one tak liczne, jakby oczekiwano, nie tylko w Rosji. Władza je toleruje, ale od 16 lutego, kiedy to umarł Nawalny, do południa 18 lutego w całej Rosji (wg ODW-Info) zatrzymano podczas wieców w 39 miastach 366 osób. Zapadają wyroki. I tak w Moskwie skazano troje manifestantów, na podstawie artykułu kodeksu administracyjnego o nieposłuszeństwa wobec policji, kary kilkudziesięciu dni aresztu lub grzywny...

Video: Mounting protest in Russia over the death of Alexei Navalny https://t.co/wFxvV7Dzn9 #LiveTube— LiveTube Alerts (@livetubealerts) February 18, 2024