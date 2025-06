Kolejny lotniskowiec w drodze. USS Ford zmierza na Morze Śródziemne

Jak podaje CNN, powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, rozmieszczenie Forda i towarzyszących mu okrętów w teatrze europejskim było planowane już w pod koniec ubiegłego roku. Jednak „w związku z konfliktem izraelsko-irańskim zostanie on skierowany na wschodnie Morze Śródziemne, blisko Izraela”.

Kolejny lotniskowiec na Morzu Śródziemnym

Wcześniej na Morze Śródziemne skierowano lotniskowiec USS Nimitz. Na Morzu Arabskim znajduje się z kolei USS Carl Vinson oraz towarzyszące mu niszczyciele i krążowniki rakietowe.

Wzmocnienie sił USA na Bliskim Wschodzie

Rozmieszczenie trzech grup uderzeniowych lotniskowców w regionie to znaczące wzmocnienie sił USA. Pentagon nie komentuje oficjalnie tych ruchów, ale eksperci wskazują, że jest to sygnał dla Iranu i innych potencjalnych agresorów.

Jak przekazała telewizja Fox News, USS Nimitz i towarzyszące mu okręty miały zastąpić grupę uderzeniową lotniskowca USS Carl Vinson, która stacjonuje w regionie od miesięcy. Zamiast tego, USS Nimitz przybędzie wcześniej niż planowano, zwiększając liczbę amerykańskich okrętów wojennych wspierających operacje na Bliskim Wschodzie.

Według "Washington Post", USS Carl Vinson znajduje się na Morzu Arabskim wraz z krążownikiem rakietowym USS Princeton oraz niszczycielami USS Milius, USS Sterett i USS Wayne E. Meyer. Dwa dodatkowe niszczyciele, USS Truxton i USS Forrest Sherman, znajdują się na Morzu Czerwonym.

Agencja Reutera, powołując się na amerykańskich urzędników, poinformowała o skierowaniu dodatkowych F-16, F-22 i F-35 do regionu. Pentagon zapewnia, że ruch ma charakter "defensywny". Urzędnicy podkreślają, że samoloty myśliwskie były dotąd używane do pomocy Izraelowi w zestrzeliwaniu dronów i pocisków z Iranu. Wśród wymienionych samolotów nie ma bombowców B-2, które są zdolne do przenoszenia bomb penetrujących, potrzebnych do zniszczenia podziemnych obiektów atomowych Iranu.

Już wcześniej jednak do Europy skierowano ok. 30 powietrznych tankowców zdolnych do wspierania misji myśliwców i bombowców. Dodatkowo z Morza Południowochińskiego na Morze Śródziemne skierowano grupę uderzeniową lotniskowca USS Nimitz.

Skąd wyrusza USS Ford?

CNN nie podaje, skąd wyruszyć ma lotniskowiec USS Ford, lecz ostatnia jego publicznie znana lokalizacja to baza marynarki wojennej w Norfolk w Wirginii.

Lotniskowiec USS Ford

USS Gerald R. Ford (CVN-78) to amerykański lotniskowiec klasy Gerald R. Ford, pierwszy w swojej klasie, wprowadzony do służby w US Navy w lipcu 2017 roku. Zbudowany przez Newport News Shipbuilding, jest najbardziej zaawansowanym technologicznie okrętem tej klasy na świecie, zastępującym starsze jednostki typu Nimitz. Poniżej przedstawiam zwięzły opis jego charakterystyki i możliwości.

USS Gerald R. Ford ma długość 333 m, szerokość 78 m i wyporność ok. 100 000 ton. Napędzany jest dwoma reaktorami jądrowymi A1B, które zapewniają prędkość maksymalną ponad 30 węzłów (ok. 56 km/h) i niemal nieograniczony zasięg, z żywotnością reaktorów na 50 lat. Załoga liczy ok. 4500 osób, w tym 2600 marynarzy i 2000 personelu lotniczego, co jest mniejszą liczbą niż w klasie Nimitz dzięki automatyzacji.Okręt wyposażono w zaawansowane technologie, w tym elektromagnetyczny system katapult EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) i zaawansowany system lin hamujących AAG (Advanced Arresting Gear), które zwiększają efektywność operacji lotniczych (do 160 lotów dziennie przy pełnym obciążeniu). Pokład lotniczy obsługuje do 75–90 statków powietrznych, w tym myśliwce F-35C, F/A-18E/F Super Hornet, E-2D Hawkeye, EA-18G Growler, śmigłowce MH-60R/S Seahawk oraz drony. Systemy uzbrojenia obejmują wyrzutnie pocisków RIM-162 ESSM, RIM-116 RAM, działka Phalanx CIWS 20 mm oraz zaawansowane radary, w tym radar dwuzakresowy (DBR) i AN/SPY-3.

Ford wyróżnia się modularną konstrukcją, umożliwiającą przyszłe modernizacje, oraz zwiększoną automatyzacją, co zmniejsza koszty eksploatacji o ok. 20% w porównaniu z Nimitz. Posiada ulepszone warunki dla załogi, w tym większe kabiny i lepsze zaplecze medyczne. Koszt budowy wyniósł ok. 13,3 mld USD, z dodatkowymi 4,7 mld USD na badania i rozwój.

W służbie USS Ford brał udział w misjach na Atlantyku i Morzu Śródziemnym, w tym w operacjach przeciwko ISIS w Syrii (2023). W 2025 roku stacjonuje głównie w bazie Norfolk w Wirginii, gotowy do rozmieszczenia w regionach takich jak Bliski Wschód w odpowiedzi na napięcia z Iranem. Pomimo zaawansowania, okręt borykał się z problemami początkowymi, takimi jak awarie EMALS i wind amunicyjnych, które opóźniły pełną gotowość operacyjną do 2022 roku.