USA wzmacniają obecność na Bliskim Wschodzie. Lotniskowiec USS Nimitz już tam zmierza

W obliczu rosnących napięć na Bliskim Wschodzie, Stany Zjednoczone wysyłają dodatkowy lotniskowiec, USS Nimitz, do regionu. Decyzja ta ma na celu wzmocnienie obecności amerykańskiej marynarki wojennej i zapewnienie prezydentowi Donaldowi Trumpowi dodatkowych opcji w obliczu potencjalnego konfliktu izraelsko-irańskiego. Oprócz tego, do Europy skierowano dużą liczbę powietrznych tankowców, co dodatkowo zwiększa możliwości reagowania USA w regionie.