Trump o Iranie: "Nikt nie wie, co zrobię" Odrzucił ofertę Putina?

„Mogę to zrobić. Mogę tego nie zrobić. Nikt nie wie, co zamierzam zrobić” - powiedział Trump dziennikarzom, pytany o ewentualne uderzenia USA w obiekty atomowe Iranu. Jego słowa wprowadzają niepewność co do przyszłych działań USA w regionie.

Iran chce negocjować? "Jest trochę późno"

Trump twierdzi, że Iran ma „mnóstwo problemów i chce negocjować”.

"Mogę wam powiedzieć, że Iran ma mnóstwo problemów i chce negocjować. Powiedziałem im: dlaczego nie negocjowaliście ze mną przed całą tą śmiercią i zniszczeniem (...), dlaczego nie negocjowałeś ze mną dwa tygodnie temu, bylibyście w porządku. Wciąż mielibyście kraj" - dodał podczas ceremonii wznoszenia nowych masztów na flagi przed Białym Domem.

Prezydent powiedział, że "jest trochę późno" na negocjacje, choć przyznał, że były sugestie, by Irańczycy przyjechali do Białego Domu, co jednak byłoby trudne w obecnej sytuacji. Pytany, czy dał Iranowi ultimatum, odparł, że było to "ostateczne ultimatum".

Trump: "Mamy całkowitą kontrolę w powietrzu"

Trump zapewnił, że USA mają „całkowitą kontrolę w powietrzu” nad Iranem, który jest „całkowicie bezbronny” i „nie ma żadnej obrony powietrznej”.

Rozmowa z Netanjahu: "Idź dalej"

Trump poinformował, że podczas rozmowy z premierem Izraela, Benjaminem Netanjahu, powiedział mu, by „szedł dalej”, ale nie zadeklarował, czy USA przyłączą się do izraelskiej kampanii przeciwko Iranowi.

Odrzucona oferta Putina: "Pomediuj swoją własną wojnę"

Trump stwierdził, że odrzucił ofertę mediacji w konflikcie izraelsko-irańskim ze strony Władimira Putina.

"Rozmawiałem z nim wczoraj (...) wiecie, on zaoferował pomoc w mediacji. Powiedziałem mu: +zrób mi przysługę+. Pomediuj swoją własną wojnę. Najpierw pomediujmy Rosję, OK?" - relacjonował Trump nawiązując prawdopodobnie do wojny Rosji z Ukrainą

Ostatnia ujawniona publicznie rozmowa Trumpa z Putinem miała miejsce w minioną sobotę, 14 czerwca. Trump później deklarował, że jest otwarty na pomoc Putina w mediacji.

Amerykanie nie chcą wojny z Iranem?

Z sondażu Economist/YouGov wynika, że „Tylko 16 proc. Amerykanów uważa, że Stany Zjednoczone powinny dołączyć do Izraela i zaatakować Iran”. Aż 6 na 10 obywateli USA wyraża sprzeciw wobec takiego pomysłu, a jedna czwarta nie ma zdania.

Bezpośredniej interwencji wojskowej USA w Iranie sprzeciwiają się zwolennicy każdej opcji politycznej:

65% Demokratów

61% wyborców niezależnych

53% Republikanów

6% ankietowanych opowiedziało się za rozmowami na temat irańskiego programu nuklearnego z władzami w Teheranie. Tylko 18% jest przeciwnych takim negocjacjom. Jak podkreśla portal YouGov, „10 lat temu odsetek sprzeciwiających się rozmowom z Iranem był wyższy o 14 punktów procentowych, wynosił 32 proc.”.

Zgodnie z tegorocznym badaniem, 61% Amerykanów uznaje irański program nuklearny za zagrożenie dla USA. Połowa pytanych uważa Iran za wroga USA.

Poparcie dla interwencji w Iranie niskie w porównaniu z innymi konfliktami

Ewentualny atak na Iran jest niepopularny, porównując do poparcia dla interwencji w innych konfliktach w ostatnich dekadach: