Kolejna dostawa z Korei do Polski. K9 przypływają do portu

Jak poinformowała na konferencji prasowej grupa Hanwha Aerospace Europe, 13 grudnia w nocy do portu w Gdyni ma przybyć kolejna partia armatohaubic K9 Thunder. Według przedstawicieli koreańskiego koncernu transport składa się z 16 egzemplarzy. Będzie to już dziesiąta dostawa tego rodzaju uzbrojenia do Polski.

Łączna liczba dostarczonych haubic przekroczyła już 120 sztuk. Dotychczas K9 Thunder były dostarczane do 1 Brygady Artylerii wchodzącą w skład 16 dywizji zmechanizowanej oraz 18 pułku artylerii, który jest częścią 18 dywizji zmechanizowanej. Można się spodziewać kontynuacji tego trendu w przypadku obecnej dostawy.

K9 Thunder to południowokoreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym. Jej uzbrojenie główne stanowi 155 mm armata, która w zależności od typu amunicji, zapewnia precyzyjne prowadzenie ognia na dystansach do ok. 40 km. Uzbrojenie pomocnicze to wielkokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm. Opancerzenie K9 zapewnia ochronę przed bronią małokalibrową i odłamkami artyleryjskimi. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM z automatyczną skrzynią biegów, które zapewniają wysoką prędkość i mobilność w każdym terenie. Masa haubicy wynosi 47 ton. Wariant przeznaczony dla Polski jest wyposażony w krajowy zautomatyzowany system kierowania ogniem Topaz oraz system łączności Fonet.

Systemy artyleryjskie K9 są używane przez wojska lądowe w siedmiu krajach: Republice Korei, Finlandii, Norwegii, Estonii, Polsce, Indiach i Turcji. Australia i Egipt planują wdrożyć do służby armatohaubice w nadchodzących latach.

Niżej zobaczycie armatohaubice K9:

Sonda Czy K9 to dobry zakup dla polskich artylerzystów? Tak Nie Nie mam zdania