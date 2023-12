Hamas atakuje, IDF uderza w Islamski Dżihad, a kryzys humanitarny w Strefie Gazy jest coraz większy

IDF – wyjaśniły służb ich służby prasowe – wznowiły działania w Strefie Gazy, ponieważ Hamas miał naruszyć rozejm, wystrzeliwszy rakiety w kierunku Izraela. Hamas także nie przedstawił w deklarowanym terminie listy zakładników, którzy mieliby być zwolnieni w piątek. W sobotę rano Hamas wznowił ogień rakietowy w kierunku Izraela.

„Izraelskie wojsko twierdzi, że w ciągu ostatniego dnia uderzyło w ponad 400 celów terrorystycznych, w tym meczet używany jako centrum dowodzenia Islamskiego Dżihadu. W operacjach brały udział siły lądowe, powietrzne i morskie” – poinformował (2 grudnia) portal dziennika „Times of Isreal”. IDF apeluje do ludności cywilnej Strefy, by przenosiła się do bezpiecznych stref. Wojsko rozrzuca ulotki, w których wskazuje, gdzie będzie prowadziło działania (patrz niżej – wpis z X). Słychać głosy, które wzywają rząd izraelski do przymusowego przesiedlenia/wysiedlenia Palestyńczyków z enklawy znajdujące się w ogniu wojny.

#عاجل سكان قطاع غزة لقد استأنف جيش الدفاع العمل بقوة ضد حماس وباقي المنظمات الإرهابية في قطاع غزة. نرجو إخطاركم بما يلي:في منطقة شمال القطاع: ⭕️سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة.⭕️سكان جباليا المقيمين في البلوكات الآتية: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760.… pic.twitter.com/kfaAtl3xG1— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2023

Raport Złotorowicza ''Hamas to cyniczna banda drani''

OBRADUJĄCA W COP24 WICEPREZYDENT USA KAMALA HARRIS

przekazała egipskim władzom, że USA nie zezwolą na przymusową relokację Palestyńczyków ze Strefy Gazy ani Zachodniego Brzegu. Stany Zjednoczone kontynuują współpracę z Izraelem, Egiptem i Katarem, by doprowadzić do wznowienia rozejmu. PAP za Reutersem podaje, że USA uważają, że po wojnie między Izraelem a Hamasem ludność palestyńska w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu powinna ostatecznie zostać zjednoczona pod zwierzchnictwem jednego podmiotu zarządzającego. Dla USA taki podmiot Stany Zjednoczone „upatrują w rządzącej na Zachodnim Brzegu administracji Autonomii Palestyńskiej”.

Jak widać w Dubaju nie mówi się wyłącznie o globalnym ociepleniu. Prezydent Francji Emmanuel Macron pytał: „Czym ma być całkowite zniszczenie Hamasu”? Jego zdaniem ten cel, który wytyczył Izrael, winien zostać „doprecyzowany”. Macron zdaje się wątpić możliwość szybkiego i „całkowitego zniszczenia Hamasu”. „Czy ktoś myśli, że to możliwe? Jeśli tak, wojna będzie trwała dziesięć lat” – oświadczył dziennikarzom prezydent Francji.

WEDŁUG SŁUŻB MEDYCZNYCH STREFY GAZY WSKUTEK WOJNY

w enklawie (gdy w 2005 r. Izrael opuścił strefę Gazy, doszło do konfliktu i walk zbrojnych pomiędzy Autonomią Palestyńską i Hamasem, który ostatecznie w 2007 r. przejął kontrolę nad Strefą) zginęło ok. 15 tys. osób. Nawet jeśli te dane są przesadzone, w imię propagandowych celów, to trudno za takie uważać szacunki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): na ostre zapalenie dróg oddechowych choruje obecnie ponad 111 tys. osób. Szerzy się również zakaźna biegunka, śmiertelnie groźna dla najmłodszych dzieci. To są też tzw. uboczne skutki wojny, bo przez nią brakuje leków, karetek, pomocy medycznej, wody i żywności. Sytuacja humanitarna jest krytyczna.

W PRZEPEŁNIONYCH BUDYNKACH BĘDĄCYMI SCHRONAMI

mieszka obecnie prawie półtora miliona ludzi. Utrzymanie odpowiedniej higieny i warunków sanitarnych jest tam praktycznie niemożliwe. To sprawia, że świetnie warunki do rozprzestrzeniania się mają choroby zakaźne, Dużym problemem jest także zakaźna biegunka, na którą cierpi już ponad 70 tys. dzieci. W Strefie nie funkcjonuje wciąż ponad połowa szpitali – komentuje Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej .

Według szacunków Ministerstwa Robót Publicznych i Mieszkalnictwa Strefy Gazy, uszkodzonych lub zniszczonych może być 60 proc. budynków w enklawie. To sprawia, że nawet jeśli nastąpiłoby trwałe zawieszenie broni oraz zakończenie konfliktu, wiele osób nie będzie miało gdzie wracać. Właśnie dlatego Polska Misja Medyczna chce zabezpieczyć potrzebujących dostawą kocy, materacy oraz innych produktów, które ułatwią im przetrwanie zimowych miesięcy. Pomoc dostarczać będzie wraz z organizacją Terre des Hommes Italia oraz Palestinian Medical Relief Society.