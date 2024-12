Dostawy z Korei na 2024 rok zakończone. Przypłynęła ostatnia dostawa

Ostatnia tegoroczna dostawa składa się z 7 czołgów K2, 16 haubic K9 oraz 6 modułów wyrzutni Homar-K, które będą następnie przetransportowane do Huty Stalowej Woli w celu zespolenia ich z podwoziem Jelcz.

Jak napisała na X minister Bejda:

"Mamy komplet na ten rok czołgów K2. Do Polski przypłynęło 7 czołgów, łącznie 84. Wojsko Polskie otrzymało też kolejne haubice K9 i wyrzutnie Homar-K. Dostawy K9 idą zgodnie z planem, dostawę wyrzutni udało się przyspieszyć i jest to druga z zaplanowanych na przyszły rok dostaw" - napisał na portalu X wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda

Łączna liczba dostarczonych haubic przekroczyła już 120 sztuk. Dotychczas K9 Thunder były dostarczane do 1. Brygady Artylerii wchodzącą w skład 16. dywizji zmechanizowanej oraz 18. brygady artylerii, która jest częścią 18. dywizji zmechanizowanej. Można się spodziewać kontynuacji tego trendu w przypadku obecnej dostawy.

W przypadku czołgów K2 liczba ta wzrosła po ostatniej dostawie do 84 czołgów, koreańskiej produkcji. Czołgi K2 trafiają obecnie do 16. Dywizji Zmechanizowanej. Pierwsze maszyny trafiły do batalionu czołgów z Morąga, wchodzącego w skład 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Obecnie służy tam już 58 czołgów, tworząc pełny batalion.

Kolejne czołgi trafią do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, które mają służyć do szkolenia czołgistów z całego kraju. Docelowo w CSWL ma znaleźć się 12 maszyn.

K2 Black Panther to południowokoreański czołg podstawowy opracowany przez firmę Hyundai Rotem na potrzeby Sił Zbrojnych Korei Południowej. Jest to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technicznie czołgów na świecie. Wyróżnia się nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi jak zawieszenie hydropneumatyczne, zaawansowanym uzbrojeniem i wysoką mobilnością. W skład jego uzbrojenia wchodzi armata gładkolufowa 120 mm L/55. Zautomatyzowana armata produkcji niemieckiego Rheinmetall, zdolna do wystrzeliwania pocisków podkalibrowych APFSDS, kumulacyjnych HEAT oraz pocisków przeciwpancernych naprowadzanych na cel (KSTAM). Ponadto w jej skład wchodzi również system ładowania automatycznego, który skraca czas przeładowania i zmniejsza załogę do trzech osób. Ostatnim wartym odnotowania środkiem uzbrojenia jest współosiowy karabin maszynowy 7,62 mm i 12,7 mm na wieży do zwalczania piechoty i lekko opancerzonych celów.

Do użytkowników tych czołgów należą Korea Południowa która posiada 260 masz oraz Polska zamawiając 180 sztuk. Przyszłymi posiadaczami południowokoreańskiej broni pancernej mogą być takie państw jak Peru, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Arabia Saudyjska. Wartym odnotowania jest również fakt, że turecki czołg Atlay był konstruowany na podstawie właśnie K2.