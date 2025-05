Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w polskim przemyśle obronnym. Kluczowa inicjatywa MON

Spis treści

Podczas XXXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu we wrześniu 2024 roku, Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list intencyjny dotyczący przygotowania specjalnego raportu na temat „Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w polskim przemyśle obronnym”. Celem tego dokumentu jest analiza kluczowych wyzwań i rozwiązań, które wzmocnią stabilność oraz odporność łańcucha dostaw w sektorze obronnym.

W marcu 2025 roku, podczas X Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, podpisano porozumienie o współpracy między MON a Fundacją Instytut Studiów Wschodnich, Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Politechniką Krakowską. Do prac nad raportem dołączyły również: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Warszawski.

Inicjatywa ma na celu analizę kluczowych wyzwań i rozwiązań, które wzmocnią stabilność oraz odporność łańcucha dostaw w sektorze obronnym – kluczowym dla strategicznych interesów Polski. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że doświadczenia związane z pandemią COVID-19 pokazały, jak ważne jest zabezpieczenie łańcucha dostaw:

„COVID ewidentnie pokazał, co znaczy zerwanie łańcucha dostaw, brak możliwości dostarczenia na czas odpowiedniego produktu - co znaczy brak możliwości funkcjonowania naszej społeczności. COVID pokazał nam jak to jest bardzo niebezpieczne, jak tracimy niezależność.”